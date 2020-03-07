«Ни единого намерения»: талибы* срывают сделку с США

Американская сторона получила разведданные, свидетельствующие о том, что афганская группировка «Талибан» (организация запрещена в России) не собирается выполнять заключенную неделю назад сделку с Вашингтоном, сообщает телеканал NBC.

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«У них нет ни единого намерения соблюдать соглашение», — заявил источник телеканала.

Донесения разведки, как отмечается, совпадают с высказываниями источников в «Талибане» в Пакистане относительно того, что группа рассматривает мирный процесс как возможность обеспечить вывод американцев, чтобы нанести удар по правительству Афганистана.

При этом в пятницу в Кабуле в результате нападения неизвестных на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари погибли как минимум 27 человек.

На мероприятии при этом присутствовали премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла и ряд высокопоставленных чиновников. В случившемся заподозрили представителей движения «Талибан», однако сами талибы свою причастность к нападению отрицают.

Нападение произошло спустя неделю после подписания мирного соглашения между США и «Талибаном» 29 февраля, официально завершившего почти двадцатилетнее противостояние. 10 марта должны начаться межафганские переговоры, на которых власти страны и талибы попытаются договориться об обмене удерживаемыми лицами и прекращении огня. Сторонником договоренностей был как раз Абдулла Абдулла — он, в частности, поддержал требования «Талибана» об освобождении пленных членов организации.

Договор между США и «Талибаном» был подписан в Дохе спустя 19 лет после официального начала конфликта и два года после старта мирных переговоров. Военные действия между американскими войсками и талибами начались в 2001 году, вскоре после теракта 11 сентября.

Согласно договоренностям, в течение 14 месяцев войска НАТО должны быть выведены с афганской территории. США при этом обязались сократить численность своих военнослужащих в этой стране до 8,6 тыс. В «Талибане», в свою очередь, обещали прекратить сотрудничество с террористическими организациями в регионе.

Перемирие при этом не сильно успокоило ситуацию в стране — уже 4 марта ВС США сообщили об авиаударе по войскам талибов, «проводивших активные атаки» на КПП афганских войск. В Вашингтоне этот удар назвали оборонительным и упрекнули вторую сторону в несоблюдении соглашений.

Власти Афганистана также заявили о систематическом нарушении «Талибаном» условий мира — только за первые три дня марта организация совершила более 70 атак на позиции афганцев. Представители движения подтвердили столкновение — по их словам, семидневный режим прекращения огня с афганцами, заработавший 21 февраля, на территории страны окончен, а мир они подписали с американской стороной.

Для того, чтобы стабилизировать обстановку, Трамп провел с представителями «Талибана» телефонные переговоры, заявив по итогу о том, что стороны «не хотят насилия и стремятся к его прекращению». Он также анонсировал встречу с лидерами движения в «ближайшем будущем».

Впрочем, президенту не удалось убедить всех скептиков — еще до подписания соглашения некоторые американские политики утверждали, что США не следует излишне доверять «Талибану» и выводить из региона все войска. Как пишет CNN, ряд республиканских политиков обращались к Трампу с просьбой уделить внимание безопасности страны и не рисковать усиливающимися позициями США. Они также попросили президента «не подвергать опасности союзников», имея в виду власти Афганистана.

Часть критиков назвали соглашение поспешным — по их мнению, Трамп заключил мир с целью добавить себе очков в ходе президентской гонки, согласившись на невыгодные условия, одним из которых они считают отсутствие гарантий для афганских союзников.

Впрочем, без поддержки президент не остался — его сторонники напомнили, что в Кабуле также отвергли часть соглашений с талибами, а за окончание затянувшегося и не приносящего пользы конфликта американцы голосовали «на протяжение последних нескольких выборов».

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя перемирие, призвал дать договоренностям шанс. Он напомнил, что США удалось заставить «Талибан» порвать с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каидой» (организация запрещена в России).

«Послушайте, мы не наивны. Мы знаем, что такое «Талибан» и что талибы сделали Америке. Но настало время воспользоваться возможностью», — цитирует Помпео Fox News.

Неспокойное начало марта пока не лишило будущего достигнутое с таким трудом перемирие. Майк Помпео выразил уверенность в том, что и «Талибан», и США выполняют договоренности.

«Мы видим, что руководство «Талибана» серьезно работает над тем, чтобы снизить насилие по сравнению с аналогичными периодами в прошлом», — заверил Помпео.

Российский МИД, комментируя случившееся, указал, что соглашение нарушили как раз американские войска, поскольку «Талибан» не брал на себя никаких обязательств относительно Афганистана, тогда как в отношении США талибы соглашение соблюдают.

Реагируя на скоропостижный конец затишья, в МИДе также выразили надежду на скорейшее урегулирование конфликта. Об этом, в частности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала стороны вернуться к соблюдению договоренностей.

«Мы все-таки надеемся на то, что подписанное соглашение между США и движением талибов будет полностью выполнено. И мы убеждены, что в создавшейся ситуации в Афганистане стремление к подлинному миру должно стать безусловным приоритетом для всех сил. И в том числе я говорю и об общественно-политических силах», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Стоит отметить, что после подписания перемирия в Вашингтоне заговорили о намерении снять с движения в течение года все санкции, а президент Трамп возвестил о «незамедлительном» начале ухода сил США из региона.

Случившийся в начале марта американский авиаудар — не первая неоднозначная ситуация между сторонами в этом году. В конце января, еще до подписания мирного договора, «Талибан», по утверждению самой организации, сбил самолет ВС США, на борту которого находились высокопоставленные офицеры.

Американская сторона позже подтвердила крушение самолета, но опровергла сбитие его «Талибаном» — возможно, чтобы не сорвать в очередной раз переговоры. В прошлый раз процесс оказывался на грани осенью 2019 года — тогда Дональд Трамп заявил об отмене встречи с лидерами талибов из-за теракта в Кабуле, при котором погиб американский военный.

«Если они не могут согласиться на прекращение огня во время настолько важных мирных переговоров и убивают 12 невинных людей, значит, они не смогут прийти к соглашению с нами. Сколько еще лет они хотят воевать?» — обрушился тогда на «Талибан» Трамп в своем аккаунте в Twitter.

*Талибан — запрещенная в России организация.