Атака в небе: Турция сбила еще один сирийский самолет

Турецкие войска сбили самолет сирийских вооруженных сил, сообщило министерство обороны Турции. Как пояснили в Twitter военного ведомства, самолет типа L-39 был атакован в рамках операции «Весенний щит».

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Сирийские СМИ, в том числе телеканал «Сурия», подтверждают, что самолет ВВС Арабской Республики был обстрелян в провинции Идлиб, но не уточняют, был ли он сбит. «Один из наших самолетов, который участвовал в военной операции против террористических формирований в Идлибе, был обстрелян турецкими силами», — указано в сообщении телеканала.

L-39 — это учебно-боевой самолет чехословацкого производства. В Сирии правительственная армия использует его для уничтожения живой силы противника.

При этом 1 марта сирийское минобороны сообщило, что турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации.

В ведомстве уточнили, что летчикам удалось катапультироваться. Согласно коммюнике турецкого оборонного ведомства, сбиты были два самолета Су-24, которые, как утверждалось, атаковали турецкие воздушные судна.

При этом ранее поддерживаемые Турцией боевики Сирийской свободной армии (ССА) сообщили, что сбили сирийский Су-24. Видео с радующимися бойцами ССА 1 марта опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, что боевики, окружив обломки, вскидывают руки и улыбаются. При этом на крыле подбитого самолета, похожего на беспилотник Anka-S, есть опознавательный знак Военно-воздушных сил Турции.

Сирийское агентство SANA, в свою очередь, сообщало, что это подразделения сирийской армии сбили беспилотник турецкого производства, который использовали протурецкие боевики. Журналисты опровергли информацию, что в районе города Саракиб в провинции Идлиб был сбит бомбардировщик Су-24, принадлежащий правительственным войскам.

Информация, что протурецкие боевики поразили Су-24, назвали фейком и в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что самолет, входящий в состав группировки российских ВКС, не был сбит над Идлибом. Военные заверили, что все самолеты Военно-космических сил РФ «выполняют задачи в обычном режиме».

В тот же день сирийские власти объявили о закрытии неба над Идлибом. Дамаск предупредил, что будет воспринимать как враждебные и сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство.

После этого руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что командование группировки войск РФ не может гарантировать авиации Турции безопасность полетов над Арабской Республикой.

Источник РИА «Новости» в минобороны Сирии сообщил, что 1 марта турецкие самолеты F-16 дважды вторгались в воздушное пространство САР.

Идлиб — последний сирийский регион, большая часть которого находится под контролем боевиков. Обстановка там обострилась в январе, когда Россия и Турция предприняли очередную попытку ввести режим тишины. После этого нападения со стороны террористов только усилились. Войскам президента Сирии Башара Асада пришлось начать там наступление.

О первых потерях в ходе нынешней эскалации минобороны Турции сообщило 3 февраля: тогда отмечалось, что в результате обстрела погибли восемь человек.

К концу месяца обострение, которое произошло вечером 27 февраля, привело к 33 жертвам среди турецких военных. Они погибли от удара со стороны сирийской армии.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание. Тогда Анкара приняла решение наносить ответные воздушные и наземные удары по позициям правительственной армии САР. В результате турецкие военные поразили более 200 целей противника, сообщили в минобороны страны.

Секретарь возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что после атаки со стороны военных САР Турция будет считать сирийские войска вражескими целями.