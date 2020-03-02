Погиб под колесами: скончался экс-замминистра обороны СССР

В ДТП в Москве погиб бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев, сообщил РИА «Новости» руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

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«Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем», — сказал собеседник агентства.

Как передавал телеканал РЕН ТВ, авария произошла 1 марта. Момент гибели советского генерала попал на камеры видеонаблюдения. Его сбил водитель фургона «Форд-Транзит», который следовал задним ходом по дворовой территории.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ТАСС уточняет, что Шуралев скончался в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью. 3 апреля генералу должно было исполниться 85 лет. Дерябин сообщил РЕН ТВ, что советского генерала похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, где покоится его жена. Дата похорон пока неизвестна.

Шуралев родился в 1935 году в городе Коврове. В 1955 году его призвали в армию, а спустя три года он окончил Ташкентское танковое училище. Командовал танковыми взводом, ротой в Группе войск СССР в Германии. Был членом КПСС с 1959 года.

В 1965 году Шуралев окончил Военную академию бронетанковых войск и впоследствии командовал танковым батальоном в Киевском военном округе. Кроме того, возглавлял штабы танкового полка и мотострелковой дивизии. В 1975 году военнослужащий завершил обучение в Военной академии Генштаба. Через десять лет он стал командующим войсками Белорусского военного округа.

Пост замминистра обороны Советского Союза Шуралев занимал с 1990 по 1991 годы.

С декабря 1991 года возглавлял высшие офицерские курсы «Выстрел» имени Маршала СССР Бориса Шапошникова. В апреле 1992 года вышел в запас. В последние годы жизни советский военачальник был ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Минобороны. Согласно информации на официальном сайте партии «Справедливая Россия», Шуралев был членом ее Центрального совета. Имел множество медалей и орденов.

В конце прошлого месяца, 28 февраля, генерал армии присутствовал на похоронах последнего маршала СССР Дмитрия Язова на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Язов скончался 25 февраля на 96-м году жизни. Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, высокопоставленный военный умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Причем еще в начале февраля с Язовым встречался министр обороны России Сергей Шойгу. Глава военного ведомства вручил советскому маршалу орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «Историю государства Российского» Николая Карамзина.

Как сообщала пресс-служба министерства, ветерану войны присудили орден за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».

Язов работал до преклонных лет, входил в президиум Комитета памяти маршала Жукова и консультировал начальника Военно-мемориального центра ВС РФ.