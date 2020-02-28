«Победим Россию»: украинский вице-адмирал поделился военными планами

Десант Вооруженных сил России не сможет захватить Одессу – заявил первый замкомандующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов. По его словам, оборона Украины стала куда более сильной после начала осуществления стратегии развития.

Реклама

По его словам, Украина обладает достаточными военными подразделениями, чтобы отразить высадку десанта на берегу в районе Одессы. Об этом вице-адмирал рассказал украинским СМИ, при этом не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.

«Мы должны разработать такую стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу. Сейчас мы над этим работаем. То есть, нельзя допустить ситуацию, когда десант начал высадку — на землю он не должен ступить с моря. И наша задача – закрыть им доступ к нашему побережью», — указал военный.

Тарасов добавил, что у Украины есть береговая артиллерия, а сейчас восстанавливаются системы наблюдения и наращиваются силы, которые будут «сдерживать врага», чтобы обеспечить защиту портов.

«Это торговля, это прибыль. Мы вернем наше право на Азовское море и на Керченский пролив. Безусловно, мы не достигнем паритета с Российской Федерацией по силам на море. Но не следует говорить, что мы их не победим. Мы должны действовать асимметрично, применять оружие, к которому россияне не готовы», — выразил уверенность военачальник.

Он добавил, что Украина перебросила в Азовское море два катера, и с их появлением «россияне прекратили обыски судов».

«Еще существует фактор пропаганды: я ни в коем случае не говорю, что их флот слаб, но слухи о его суперсиле преувеличены. Порой они выдают желаемое за действительное. Мы планируем не допустить высадку у нас и обеспечить в дальнейшей перспективе возвращения Крыма», — поделился планами замглавы ВМС Украины.

Днем ранее командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea заявил, что за последние шесть лет Россия существенно усилила боевой потенциал Черноморского флота.

«Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав [Черноморского флота]. Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп сегодня ракетами «Калибр» составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент — комплексы «Бастион» и «Бал», — то он составляет примерно 120 ракет», — констатировал Воронченко.

По его словам, в регионе находятся семь российских подводных лодок, шесть из которых — «современные и очень эффективные».

«Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная», — обратил внимание командующий ВМСУ.

Кроме того, Воронченко сообщил, что за последние годы Москва переоснастила противовоздушную оборону Крыма зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф», установила гидроакустические станции, чтобы следить за судами в Черном море. Также, Россия увеличила состав авиации и сухопутный воинский контингент.

Киев не объявляет войну Москве потому, что Россия — это «ядерное государство», признался бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Он также сообщил, что в 2014 году настаивал на введении военного положения в стране (а это не то же самое, что объявление войны), но эта инициатива не была поддержана.

Причиной отклонения предложения стало нежелание властей отменять выборы президента.

«Когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы», — объяснил бывший силовик.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» о возможности российско-украинской войны. Так глава ведомства прокомментировал призывы экстремистов на Украине начать войну с Россией.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — пояснил глава Минобороны.