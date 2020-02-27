Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада

Информация ряда турецких СМИ о захвате отрядами сирийской «умеренной оппозиции» города Саракиб в провинции Идлиб не соответствует действительности, сообщил ТАСС военный источник. По его словам, сирийские правительственные войска успешно отразили предпринятые боевиками атаки на город.

Собеседник агентства заверил, что город находится под полным контролем сирийского правительства.

Он подчеркнул, что там продолжается разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни, несмотря на регулярные нападения боевиков.

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Как ранее передавало агентство Reuters со ссылкой на представителей незаконных формирований, вооруженные группировки сирийской оппозиции, которую поддерживает Турция, утверждают, что смогли установить контроль над стратегически важным городом Саракиб.

Этот город расположен к востоку от города Идлиб на пересечении шоссе Алеппо — Хама и Алеппо — Латакия. Сирийская армия освободила его 5 февраля, чем вызвала недовольство Анкары. Несколько дней спустя бандформирования совместно с турецкими войсками начали предпринимать контратаки, чтобы вернуть Саракиб. Такие вылазки остались безуспешными и отбивались правительственной армией САР.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска отвести свои войска к тем территориям, которые они занимали в конце декабря 2019 года — перед началом военных действий против террористов в восточной части провинции Идлиб.

Эта провинция до сих пор остается единственным регионом Сирии, значительная часть которого находится под контролем боевиков. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации — в нее переместились экстремисты, которые отказались сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.

Россия, которая поддерживает действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем диалога. К данному моменту сторонам договориться пока не удалось.

Как передает правительственное агентство арабской республики SANA, подразделения сирийской армии ведут ожесточенные бои с незаконными бандформированиями, которые пытаются восстановить контроль над стратегически важным городом. Журналисты сообщают, что боевики «большими силами» нападают на оборонительные рубежи правительственных войск. По их данным, в штурме участвуют террористы-смертники, которые подрывают заминированные машины у армейских позиций.

Агентство пишет, что артиллерия сирийской армии наносит интенсивные удары по наступающим бандформированиям. В рядах боевиков — десятки убитых и раненых, несколько уничтоженных бронемашин.

Из-за атак боевиков 27 февраля военнослужащие сирийской армии ограничили движение по трассе М-5, которая связывает Дамаск и Алеппо, сообщил РИА «Новости» военный источник, находящийся на месте. По его словам, это было сделано для безопасности мирных жителей.

Эту стратегически важную государственную транспортную артерию, связывающую два крупнейших сирийских города, официально открыли для гражданского транспорта только 22 февраля. Она была деблокирована впервые за семь лет в ходе успешной операции сирийской армии. Благодаря этим действиям удалось зачистить от террористов западные окраины города Алеппо и значительную территорию одноименной провинции.

Ситуация в регионе обостряется противостоянием Турции и Сирии. В турецком министерстве обороны 27 февраля сообщили, что двое его военных погибли в результате авиаудара в Идлибе.

По информации ведомства, еще двое бойцов получили ранения. В ответ турецкие силы уничтожили несколько объектов сирийской правительственной армии, говорится в заявлении.

Накануне Эрдоган пригрозил, что Анкара оттеснит силы президента Сирии Башара Асада от своих наблюдательных постов в провинции, если они сами не отступят от них.

«Силы сирийского режима должны отступить от наших наблюдательных пунктов. Срок, который мы дали тем, кто их сейчас окружает, подходит к концу. <...> Мы не сделаем ни единого шага назад в Идлибе и выведем силы режима за установленные границы», — подчеркнул турецкий лидер.