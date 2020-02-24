Американский «Росс»: зачем США отправили эсминец в Черное море

Военно-морские силы США объяснили причины захода своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте американских ВМС.

«Черноморские операции имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — заявили военные моряки США. Таким образом они также «укрепляют отношения» с партнерами в регионе — кроме стран НАТО, это также Украина и Грузия.

Эсминец вошел в Черное море еще 23 февраля, заявили в Национальном центре управления обороной России. Силы Черноморского флота РФ контролируют действия американского корабля, добавили там.

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Кроме того, отмечается, что турецкая подводная лодка типа «Превезе» была замечена на снимках на небольшом расстоянии впереди американского корабля — когда тот проходил через Босфор. На данный момент официальной информации о совместных действиях судов в Черном море нет.

«Росс» уже заходил в морской порт Одессы в конце декабря. Он вооружен артиллерийскими установками и системой Aegis. Экипаж «Росса» — 337 матросов и офицеров.

В конце октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен увеличить свое присутствие в Черноморском регионе из-за его стратегического значения.

Кроме того, по словам генсека, присутствие НАТОвских кораблей в Одессе демонстрирует поддержку Украины со стороны альянса. Столтенберг также осудил «агрессивные действия России на Черном море».

Незадолго до этого исследовательский центр RAND, расположенный в США, выпустил доклад, посвященный Черноморскому региону. Эксперты полагают, что РФ нужно сдерживать, поскольку она модернизировала свой флот.

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — заявили в RAND. Там также отметили, что поддержка Грузии и Украины способствует сдерживанию Москвы, чья стратегия «предусматривает постепенное превращение Черного море в mare nostrum, внутреннее море — по примеру Каспийского».

В 2018 году телеканал CNN со ссылкой на свои источники в военных кругах США сообщил, что ВМС США наращивают свое присутствие в Черном море с одной целью — противостоять российскому «наращиванию военно-морского флота».

По словам источника, ранее в Пентагоне приняли решение отправить в Черное море два эсминца, «Кэрни» и «Росс», чтобы напомнить Москве о своем существовании, а также желая «уменьшить чувствительность» России в связи с присутствием американских военнослужащих в Причерноморье.

По словам командующего 6-м флотом ВМС США вице-адмирала Кристофера Грэйди, решение направить в Черное море «сразу два корабля» было принято загодя, а не как оперативная реакция на какое-то событие. В конце февраля 2018 года сразу два американских эсминца прошли через Босфор. Командование объяснило их появление в Черном море необходимостью укрепления региональной морской стабильности.

По словам еще одного источника CNN, Вашингтон желает расширить рамки дозволенного, приучая Россию к повышению активности американских кораблей в Черном море, но в итоге «русские чувствуют, что им еще больше угрожают». Телеканал сообщает, что

острые реакции РФ на присутствие эскадренных миноносцев в Черном море представляют собой ответные опасения подрыва мощностей своих Вооруженных сил.

Вскоре после этого первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил РИА «Новости», что заявления Вашингтона о наращивании Россией сил своего военного флота в Черном море представляют «прямую ложь». Слова американских чиновников в адрес Москвы призваны отвлечь внимание от собственной кампании по усилению и увеличению военного присутствия в регионе, добавил сенатор.

Кроме того, убежден парламентарий, США планируют наращивать свой ядерный потенциал, а обвинения России в милитаризации они будут использовать для оказания давления на Кремль. «Эти попытки, как неоднократно говорил и президент РФ, и министр обороны, не получатся», — сказал Серебренников.

Согласно конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы от 1936 года, военные корабли под флагами государств, не имеющих флота на Черном море, в мирное время не могут находиться в акватории моря более трех недель.