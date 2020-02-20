Пытались столкнуть: боевые машины РФ и США поборолись в Сирии

Американский броневик попытался столкнуть с дороги российскую технику в Сирии. Соответствующее видео появилось 19 февраля в YouTube. Как указано в описании ролика, инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Арабской Республики, но когда именно снято видео — не уточняется.

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Запись сделал пассажир автомобиля, который догонял колонну машин с российскими флагами, среди которых были БТР и бронеавтомобиль «Тигр». Перед ними ехали два американских бронированных автомобиля, на одном из которых был флаг США.

Судя по видео, колонна двигалась очень медленно. Когда «Тигр» попытался обогнать американский броневик, тот заблокировал ему проезд, а потом заставлял съехать с дороги в поле. В конце ролика видно, как оба автомобиля останавливаются.

В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать видеозапись. При этом официальный представитель CENTCOM капитан ВМС Уильям Урбан, отвечая на вопрос, известно ли ему об инцидентах между военными из России и Соединенных Штатов в Сирии, сказал: «В целом мы продолжаем тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с русскими, и в основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений».

Он назвал взаимодействие с российскими военными «профессиональным».

В Минобороны РФ информацию о столкновении пока не прокомментировали.

Неделей ранее в сирийской провинции Хасеке произошел конфликт между местными жителями и солдатами американской армии. Как сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, 12 февраля военные США открыли стрельбу на поражение по сирийцам. По его словам, потасовку удалось прекратить благодаря российским военным.

Как рассказал Боренков, конфликт произошел на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо. Американские военные начали стрелять по мирным жителям во время конфликта, который произошел из-за отклонения колонны от маршрута, пояснил он.

По словам генерал-майора, прибывшие туда российские военнослужащие предотвратили развитие конфликта, а затем обеспечили выход колонны войск США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо в этой же провинции.

В результате стрельбы, по данным главы ЦПВС, один человек — 14-летний мальчик — погиб, а один мужчина получил ранения.

В свою очередь, спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз заявил, что американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, после чего они открыли ответный огонь.

«Во время проведения патрулирования в районе [города] Эль-Камышлы и прохождения блокпоста, занятого проправительственными силами... патруль попал под обстрел неизвестных. Силы коалиции ответили огнем», — указано в его заявлении.

Подробности инцидента позже привел начальник координационного центра ВС России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев. По его словам, которые приводит ТАСС, сирийские военные остановили на блокпосту колонну Соединенных Штатов, которая отклонилась от маршрута на 3 км. Американские военнослужащие пытались проехать через населенный пункт, но таким образом только «вызвали недовольство со стороны местного населения», пояснил генерал.

Один автомобиль коалиции застрял на обочине, а второй сломался. Затем завязалась словесная перебранка и «началась беспорядочная стрельба», рассказал Резанцев. В итоге около 1 тыс. человек вышли на импровизированный митинг протеста. Среди его участников были «женщины, дети, старики, ни у кого из них не было оружия», уточнил генерал.

Он отметил, что американцы обратились к российским военнослужащим, которые помогли им покинуть населенный пункт.

Генерал подчеркнул, что действия американских военных должно оценивать руководство, но сам он считает их поведение «не совсем правомерным».

Международная коалиция во главе с США уже почти шесть лет проводит военную операцию в Сирии и Ираке. Она направлена против террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). При этом в САР американские войска действуют без разрешения на это властей страны.

Против их присутствия в Арабской Республике выступает российская сторона, которая отмечает, что легитимно в САР находятся только подразделения РФ, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.