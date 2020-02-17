Слабое звено: в Ирландии заметили «русских шпионов»

Российская Федерация якобы направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы установить точное место прокладки подводных кабелей связи между Европой и Северной Америкой. Об этом со ссылкой на ирландские службы безопасности сообщает газета The Sunday Times.

Полиция и армия Ирландии подозревают, что своих «шпионов» могло отправить Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). Отмечается, что иностранные подозрительные лица пристально изучали инфраструктуру порта в Дублине.

Британские и американские военные ранее заявляли, что российские подводные лодки и корабли изучали расположение подводных трансатлантических кабелей, чтобы «в случае войны перерезать линии связи».

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Кроме того, ирландские спецслужбы подозревают, что их страна может использоваться Россией как база для своих разведчиков.

«В Ирландии не так развита контрразведка, а потому Москва может рассматривать ее как слабое звено», — заявил британский политолог Марк Галеотти. Он также предположил, что РФ может использовать офисы IT-компаний, расположенные в Дублине.

В последнее время тема «русской угрозы» регулярно затрагивается британскими СМИ и политиками. В январе 2018 года министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что Москва разрабатывает планы по уничтожению инфраструктуры Британских островов, жизненно важной для страны.

«Они будут думать так: «Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране», — заявил глава британского минобороны.

Уильямсон также отметил, что особое внимание России обращено на газопроводы и энергетические кабели, которые связывают Британию с континентальной Европой. Порядка 3 млн. домов в государстве обеспечиваются энергией от трех газопроводов с континента и четырех энергокабелей.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что у британского министра обороны Гэвина Уильямсона «нет пределов фантазии».

«Конечно, это делается, чтобы показать, что есть якобы агрессия со стороны России, поскольку тем самым они пытаются оправдать вырабатывающуюся у них стратегию, которая будет носить наступательный характер», — подчеркнул тогда парламентарий.

В августе 2019 года изданию The Daily Telegraph заявили источники в британских вооруженных силах о том, что российские подлодки проекта 636 «Варшавянка» представляют собой потенциальную угрозу для Королевского военно-морского флота Великобритании.

«Новые малозаметные русские субмарины с дизель-электрическими двигателями могут незаметно следить за перемещениями флота и подключаться к коммуникационным кабелям», — говорится в статье.

Поэтому, утверждают источники, правительство должно увеличить финансирование Военно-морского флота Великобритании. «Новый глава Ройял Нейви должен будет обеспечить стране надежную подводную оборону. Нам необходимо делать то, что мы уже делаем, на более высоком уровне», — заявил источник.

В том же месяце Лондон ввел запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в Россию. В заявлении британского управления по контролю за экспортом уточняется, что ограничения будут распространяться на ввоз готовой продукции, программного обеспечения и технологий. Согласно сообщению, Лондон обеспокоен тем, что Россия может представлять угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны минимизировать риски.

«Дополнительный контроль является следствием того, что Россия может получать доступ к подводным кабелям и повреждать их. Подобные действия несут угрозу безопасности страны», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается также, что в 2018 году НАТО уже предупреждало об «угрозе безопасности» подводных коммуникаций из-за «активности» российских подлодок. В частности, в Североатлантическом альянсе считают, что Россия «проявляет интерес к подводной инфраструктуре НАТО». Российские власти опровергли данное заявление.