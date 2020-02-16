«Рентабельность упала»: Пентагон экономит на бомбардировщиках

В бюджетном запросе ВВС США на 2021 год обнуляется программа модернизации системы управления оборонительными средствами стратегического бомбардировщика Northrop В-2 Spirit (DMS-M), и это будет характерным для флота В-2 в течение следующих пяти лет, пишет Defense News. Вместо этого ВВС США планируют вложить около $155 млн в модернизацию кабины В-2, которая будет включать в себя более продвинутый графический процессор и модернизированные дисплеи.

«Задержки с принятием на вооружение стратегического бомбардировщика B-2, модернизированного до уровня DMS-M, снизили рентабельность инвестиций в этот проект», — объяснили в ВВС США, ссылаясь на бюджетные документы.

«В ответ на этот сдвиг сроков вправо ВВС США перераспределят финансирование для обеспечения надежности и устойчивости системы отображения в кабине B-2, рассчитанную по эксплуатации до конца срока службы самолета, одновременно разрабатывая новые возможности, соответствующие установкам Стратегии национальной обороны.

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Согласно бюджету, реструктуризация программы DMS-M позволит сэкономить военно-воздушным силам США около $327,9 млн в 2021 финансовом году. Однако это все-таки отразится на будущей выживаемости самолета, исключая новые антенные устройства и авионику, которые помогают обнаруживать и идентифицировать действие систем ПВО наземного базирования и другие угрозы, полагают эксперты в США.

В октябре прошлого года Bloomberg сообщил, что программа DMS-M отстала от графика на три года, и что, по крайней мере, до сентября 2024 года потребуется обновить восемь из 20 B-2, находящихся на вооружении ВВС США. В августе прошлого года один B-2 был доведен до уровня модификации DMS-M, сказал руководитель программы B-2 в корпорации Northrop Grumman Ричард Салливан.

Военно-воздушные силы США решили инвестировать средства в усовершенствованный процессор этого стратегического бомбардировщика, потому что нынешней системе не хватает мощности для обеспечения ситуационной осведомленности экипажей B-2, что делает самолеты более уязвимыми в областях пространства со значительным уровнем угроз от ЗРК/ЗРС вероятного противника.

Кроме того, обновления дисплеев кабины также необходимы, потому что устаревшие дисплейные блоки «не поддерживаются» из-за продолжающегося устаревания деталей и проблем с техническим обслуживанием, утверждается в бюджетных документах.

Без этой программы функциональность и работоспособность дисплеев серьезно повлияет на общую боеготовность самолетов, что является серьезной проблемой для флота B-2, одного из самых маленьких в ВВС США, насчитывающего всего 20 самолетов.

DMS-M — это только одно из усовершенствований, направленных на то, чтобы B-2 послужил своеобразной площадкой для оказания помощи в развертывании новейшего стратегического бомбардировщика ВВС США B-21 «Raider». Ожидается, что «Raider» полетит уже в декабре 2021 года, а начальные операционная готовность (IOC) запланирована на середину 2030-х годов.

Несмотря на это, совсем уж списывать со счетов стратегический бомбардировщик В-2 — самый дорогой самолет за всю историю авиации — в ВВС США никто не собирается. В ценах 1998 года стоимость одного B-2 без учета НИОКР составляла $1,157 млрд. Стоимость всей программы B-2 на 1997 год оценивалась почти в $45 млрд. Таким образом, с учетом НИОКР стоимость одной машины на тот момент достигала $2,1 млрд.

«Военно-воздушные силы США продолжают осваивать ранее выделенные $1,3 млрд на модернизацию B-2, включая модернизацию вооружений, связи и необходимые изменения в средствах обеспечения малой радиолокационной заметности и технического обслуживания машины для решения проблемы устаревания этого бомбардировщика», — заявил представитель ВВС США капитан Клэй Ланкастер.

«Стратегический бомбардировщик В-2 имеет обширную боевую биографию», — рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как рассказал собеседник издания, первый случай боевого применения В-2 имел место во время операции НАТО в Югославии в 1999 году. Тогда на объекты поражения было сброшено более 600 высокоточных бомб JDAM, которые также были применены впервые. При этом B-2 совершали беспосадочный перелет с базы ВВС «Уайтмэн» в штате Миссури до Косово и обратно продолжительностью более 30 часов.

В последующие годы B-2 применялись в войнах в Ираке и Афганистане. С дозаправкой в воздухе B-2 совершил один из самых длинных своих боевых вылетов, взлетев с авиабазы Уайтмэн в штате Миссури, выполнив боевую задачу над территории Ирака и вернувшись на аэродром вылета.

Во время операции «Свобода Ираку» в 2003 году B-2 совершали боевые вылеты с атолла Диего Гарсиа (22 боевых вылета). С авиабазы Уайтмен было совершено 27 боевых вылетов. В ходе 49 вылетов было сброшено более 300 т авиационных средств поражения. Во время одного из боевых вылетов B-2 совершил беспосадочный перелет продолжительностью 50 часов.

19 марта 2011 года во время операции «Одиссея. Рассвет» с базы ВВС «Уайтмен» на выполнение боевой задачи отправились три B-2 ВВС США. Совместно с двумя бомбардировщиками В-1В с авиабазы в Южной Дакоте они были направлены для ударов по Ливии.

За время боевых действий B-2 уничтожили 45, а B-1B 105 целей, среди которых были объекты ПВО, командные пункты, аэродромы, склады с вооружением и боеприпасами.

За время своей службы В-2 неоднократно модернизировался, пояснил Макиенко. Конгресс США в 2008 году профинансировал программу модернизации системы управления вооружением, предназначенную для поражения наземных движущихся целей. В декабре этого же года с компанией Northrop Grumman подписали контракт на усовершенствование радиолокационной системы, в результате чего ее перевели на другой частотный диапазон.

В апреле 2009 года существенно увеличили грузоподъемность В-2. Теперь он мог нести до 13 500 кг груза в каждом бомбовом отсеке. В 2010 году корпорация Northrop Grumman смогла решить проблему, связанную с растрескиванием обшивки самолета, которая играла большую роль в обеспечении малой радиолокационной заметности машины.

Затем завершились испытания бомбардировщика с наличием нового программного обеспечения, навигационной и связной систем. А в конце сентября 2012 года подошла к концу модернизация В-2 по установке новой бортовой РЛС AN/APQ-181 с наличием АФАР. К тому же, на машину установили новую систему связи и бортовое оборудование.

«В-2 Spirit в своем роде задал стандарт перспективного стратегического бомбардировщика. Установил, так сказать, моду даже на внешний облик. Примерно так же будет выглядеть новейший американский бомбардировщик В-21. Да и отечественный ПАК ДА по своим очертаниям сильно напоминает В-2», — заключил Константин Макиенко.