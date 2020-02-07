Освобождение Идлиба: как турки мешают армии Сирии

Турция ввела на территорию сирийской провинции Идлиб три ротных тактических группы в составе более 500 солдат и офицеров, 10 танков, 20 бронемашин, 18 орудий, 90 грузовых автомобиля повышенной проходимости. Войска углубились в Сирию на 40-60 километров, сообщают источники «Газеты.Ru».

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Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики в настоящее время ведут наступательные действия по освобождению от террористов восточных районов провинции Идлиб. Ближайшие задачи для войск Башара Асада — восстановить движение транспорта по магистрали М5 Дамаск — Алеппо, предотвратить нанесение ударов артиллерии и минометов по западным районам второго по величине города Сирии — Алеппо.

Задача же турецких войск в Идлибе — ограничить дальнейшее продвижение армии Башара Асада в районах восточнее города Идлиб и затем предотвратить наступление на административный центр провинции.

Войска Асада находится в настоящее время всего в 9 км от населенного пункта. Части и соединения ВС САР концентрируют свои усилия на освобождении от террористов дороги М5.

Бандформирования численностью по 40-50 человек, оснащенные легковыми автомобилями повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 и 14,5-мм, танками, боевыми машинами пехоты, джихад-мобилями, управляемыми водителями-смертниками, постоянно контратакуют подразделения и части правительственных войск.

Всего в Идлибской зоне в настоящее время находится 22,5 тыс. боевиков, из них только 2-2,5 можно признать до определенной степени умеренными, все остальные представляют террористические формирования и организации.

В свое время, согласно астанинским договоренностям, туркам разрешалось заходить в Идлибскую зону деэскалации на глубину до 5 км. Сегодня они зашли уже на 60 км. Ничем иным, как военным вторжением, это назвать нельзя.

Согласно ранее подписанному меморандуму, турки в Идлибской зоне деэскалации должны были обеспечить режим «тишины», способствовать полному прекращению боевых действий, отвести на согласованные рубежи и линии формирования боевиков и тяжелое вооружение, открыть движение по трассе М5 Хама-Алеппо, выставить в провинции 12 своих наблюдательных постов (НП). Практически ничего из вышеупомянутого не сделано — за исключением оборудования НП.

Между тем наблюдательные посты представляют собой ротные опорные пункты. В каждом из них находятся по 100-120 турецких солдат и офицеров, 1-3 танка, 5-6 бронетранспортеров и бронемашин.

Пять из этих постов уже находятся на территории, которую контролируют правительственные части и соединения. Теперь у командования российской группировкой очень много времени занимают вопросы согласования с турецкой стороной — как обеспечить подвоз к этим пунктам продовольствия, иных материальных средств, эвакуировать больных. Этим приходится заниматься по несколько раз в день.

Недавно много шума наделал обстрел турецкой колонны. В ходе боестолкновения были убиты 8 и ранены 12 турецких военнослужащих. Возникает вопрос — при каких обстоятельствах это произошло? Турецкая сторона запросила у командования российской группировки разрешения на проход своей колонны по одному из маршрутов, который они предложили сами.

Руководители российской группировки категорически отказали им в этом, при этом сказали, что это очень опасно, и не согласовали с ними маршрут. Турки отправились в поход на свой страх и риск, причем в темное время суток и попали под огонь сирийской правительственной армии. В этом районе как раз шли напряженные бои между армией Башара Асада и террористами.

В свою очередь, турки объявили о «страшном ударе» по армии Башара Асада и гибели 78 сирийских военнослужащих.

Что касается недавней атаки ВВС Израиля по пригородам Дамаска, то в результате ракетного удара по объектам иранских формирований пострадали далеко не иранцы. По предварительным данным, сильно повреждены или уничтожены ЗРК С-125М, «Бук-М2Э», ЗПРК «Панцирь-С».

Из восьми авиационных ракет класса «воздух-земля» ВВС Израиля сбито четыре. Общий расход зенитных управляемых ракет подразделений и частей зенитных ракетных войск Сирии составил 35 единиц.

В настоящее время на российской авиабазе Хмеймим находятся 35 летательных аппаратов — 19 самолетов и 16 вертолетов. За последние сутки авиация российской группировки совершила 35 самолетовылетов, но далеко не все из них связаны с бомбоштурмовыми ударами по объектам террористов. Ряд вылетов был осуществлен в целях разведки и обеспечения противовоздушной обороны.

За последнее время беспилотные летательные аппараты, запущенные из Идлиба, четыре раза атаковали объекты российской авиабазы Хмеймим: 14 января — 2 атаки, 19 января — 1 атака, 3 февраля — 1 атака. Дважды по базе открывался огонь из реактивных систем залпового огня. Ранее огонь боевиками велся из РСЗО на дальность до 20 км. Теперь уже на 40, а временами даже на 45 км. В последнем случае, правда, прицельная стрельба уже мало возможна.

Кроме этого, 19 атак с помощью БЛА было предпринято против войск и объектов правительственной армии.

Обстановка в северных районах Сирии между тем остается напряженной. Актуальным остается вопрос об инсценировке применения в провинции Идлиб химического оружия. В этих целях террористами и их кураторами уже сняты постановочные видеоролики, в которых задействовано более 200 человек, в основном женщины и дети — члены семей участников бандформирований. Руководители боевиков только ждут благоприятного повода, а ролики готовы к выкладке уже с 4 февраля этого года, отмечают источники.

В настоящее время в связи с боевыми действиями места своего проживания в провинции Идлиб покинули около 200 тысяч мирных жителей. Однако они перемещаются только в границах зоны деэскалации. Непосредственно через сирийско-турецкую границу перешло около 5 тыс. человек, а вовсе не 1,5 млн, о которых говорят турецкие руководители.

Главная задача правительственных войск и российской группировки сейчас — ликвидировать последний террористический анклав в Сирии.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).