«Острова дружбы»: в Японии отметили День северных территорий

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен заключить мирный договор с Россией, решить проблему «северных территорий» — так Токио называет Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — и превратить их в «острова дружбы», заявил он на «Съезде за возвращение северных территорий».

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»[Я намерен] продвигать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперед. Я буду упорно двигаться к цели решения территориальной проблемы и заключения мирного договора. Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы», — подчеркнул Абэ.

Премьер назвал ненормальным отсутствие мирного договора между двумя странами в течение 74 лет.

Он обратил внимание, что японцы уже три года могут прилетать на острова на самолете, чтобы посетить могилы предков. К тому же на Курилах продвигается совместная экономическая деятельность, отметил Абэ.

Он рассказал, что в прошлом году удалось осуществить пилотные проекты по туризму и переработке мусора. По словам японского премьера, впредь он намерен прислушиваться к мнению бывших жителей островов и осуществлять такую деятельность, которая не будет нарушать юридической позиции обеих стран.

Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу, в свою очередь, сообщил о намерении страны расширить в этом году отрасли совместной экономической деятельности на «северных островах».

«Мы с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым ведем переговоры для поиска решения, взаимоприемлемого для обеих сторон. В прошлом году нам удалось осуществить пилотные проекты в области туризма и переработки мусора. В этом году мы намерены расширить отрасли и еще более активизировать осуществление проектов. Правительство и впредь будет вести диалог с Россией для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — отметил он.

Съезд проходит каждый год в День северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем по традиции принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены кабмина.

Японцы отмечают День северных территорий в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

По решению правительства страны в этот день также проводятся «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий». В них традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.

Уже третий год подряд митинг проходит без таких лозунгов как «острова, незаконно оккупированные Россией», поскольку Синдзо Абэ и его правительство отказались от подобных публичных высказываний, чтобы не наносить вред переговорному процессу между Токио и Москвой. Тем не менее, на сцене, где выступали делегаты митинга, включая премьер-министра, как и во все годы до этого, висел транспарант с надписью «Верните северные территории».

Состояние войны между СССР и Японией официально прекратилось после того, как стороны подписали Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. Тогда же государства восстановили дипломатические и консульские отношения между собой. Согласно девятой статье документа, советское правительство согласилось передать Японии Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Главное условие заключается в фактическом переходе этих территорий под контроль Токио после заключения мирного договора.

Парламенты Советского Союза и Японии ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года.

С того времени государства до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за нерешенного вопроса территориальной принадлежности Южных Курил.

В Токио убеждены, что это их «северные территории». При этом в российском МИД неоднократно настаивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над этими островами не подлежит сомнению.

Но Япония продолжает бороться и не признает потерю Южных Курил. Их возвращение японская сторона называется предварительным условием для переговоров по мирному договору.