Знали заранее: кто предсказал конфликт в Донбассе

Белоруссия предсказала вооруженный конфликт на Украине еще за два года до его начала, заявил в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» замначальника Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко.

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План обороны Белоруссии, который в конце 2019 года утвердил президент Александр Лукашенко, по словам Муравейко, направлен не на классическую оборону, а на предотвращении возможной агрессии и войны. «Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии», — подчеркнул он.

Замначальника Генштаба пояснил, что при разработке плана обороны и концепции развития ВС до 2030 года была проанализирована военно-политическая обстановка вокруг Белоруссии и в остальном мире, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах на Украине, в Сирии и других странах.

«Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны», — отметил Муравейко.

Вооруженный конфликт на востоке Украине начался в 2014 году после госпереворота в стране. В результате смены власти часть территорий Донбасса захотела отделиться от государства — были созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Для борьбы с ополченцами Киев организовал антитеррористическую операцию (АТО), которая впоследствии получила название Операции объединенных сил (ООС).

Боевые действия продолжаются в регионе до сих пор. Шаги по деэскалации конфликта прописаны в минских соглашениях, заключенных еще в 2015 году. В регионе периодически вводят режимы прекращения огня, но они регулярно нарушаются обеими сторонами.

Что касается нового плана обороны Белоруссии и концепции развития вооруженных сил до 2030 года, его детали в конце прошлого года обнародовало государственное агентство БЕЛТА. Согласно документам, Минск стремится сохранить статус «донора безопасности». Основной функцией армии страны при этом провозглашается недопущение войны и защита суверенитета и независимости государства. «В случае агрессии [армия] должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику», — обозначено в концепции развития вооруженных сил.

Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась обратил внимание, что в новом плане обороны особое место занимает стратегическое сдерживание и предотвращение агрессии в отношении Белоруссии.

Кроме того, стратегия развития армии предполагает продолжение военного сотрудничества с дружественными странами.

Вместе с тем Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с нарастанием военной мощи соседних государств. Как он отметил, «не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией». К тому же он подчеркнул, что основой политики НАТО стало стремление представить Россию как основную угрозу Западу.

Лукашенко обратил внимание, что в соседних европейских странах расширяется присутствие войск Североатлантического альянса, растет военная активность. На этом фоне Россия активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности.

По его словам, Белоруссия тоже укрепляет армию, но, в отличие от других стран, делает это ради недопущения войны, а не для того, чтобы угрожать соседям.

Ранее Лукашенко уже высказывался о том, что мировые лидеры все чаще решают проблемы «с позиции силы», а не на основании международного права. В связи с этим глава государства допустил новый передел мира. «Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», — подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что его страна призывает решать глобальные и региональные проблемы мирным путем.