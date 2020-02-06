Новая атака: Дамаск отразил ракетные удары

Отражение ПВО Сирии ракетного удара по Дамаску попало на видео

Сирия отразила ракетное нападение на Дамаск, сообщают СМИ. По их данным, атака могла производиться со стороны Израиля, но Тель-Авив пока не подтвердил такие сведения. В последнее время израильская армия нередко совершала подобные действия в отношении сирийских территорий, объясняя это желанием обезопасить себя от иранских сил, расположенных в САР.

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетные удары по Дамаску, сообщает правительственное агентство Сирии SANA. Оно обнародовало соответствующий ролик, на котором видна работа боевых комплексов САР. При этом в небе можно рассмотреть вспышки. Большинство ракет были сбиты прежде, чем они достигли целей, подчеркнули журналисты.

По информации агентства, удар по западным районам сирийской столицы приходился со стороны Израиля.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Армия обороны Израиля пока никак не прокомментировала эти сведения.

В очередной раз израильские ВВС нанесли ракетные удары по Сирии в декабре прошлого года. Атака произошла в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска, уточнял телеканал Al Hadath. По его данным, ракеты были выпущены с израильских барж в Средиземном море.

Как отмечало SANA, сирийская армия «реагировала на ракеты с оккупированных территорий» и вела огонь по воздушным целям на подступах к сирийской столице. Системы ПВО Сирии перехватывали ракеты вблизи Дамаска около 23.00 по местному времени (00.00 мск). Одна из выпущенных ракет упала в районе деревни Акраба в 20 км к юго-востоку от города.

По информации агентства, атака производилась с «оккупированных территорий».

Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на источник, во время ракетного удара по Дамаску израильская авиация находилась в воздушном пространстве Ливана. Очевидцы рассказали Al Mayadeen, что атаки на сирийскую территорию были имитацией.

Журналисты обратили внимание, что израильские самолеты появились на низкой высоте в небе над городом Сайда в 40 км к югу от Бейрута, над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа. После интенсивных полетов в ливанском воздушном пространстве истребители направились в сторону горы Хермон и Голанских высот.

Дамаск и ранее подвергался атакам со стороны Израиля. По данным государственного телевидения Сирии, средства ПВО арабской республики в ночь с 19 на 20 ноября отражали нападение на город и его окрестности.

Как передавало РИА «Новости», первые взрывы были слышны еще примерно в 01.30 (02.30 мск). Они повторялись с промежутками около пяти секунд. К 01.45 произошло минимум 20 взрывов, их частота снизилась: они звучали каждые две минуты, уточняло агентство.

SANA сообщало, что пуски производили самолеты, находящиеся в районе Голанских высот. На сирийском гостелеканале Ikhbariya заверили, что средства ПВО страны отражают «вражескую атаку». «Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска», — сообщили в агентстве.

Армия обороны Израиля подтвердила, что запустила свои ракеты по десяткам целей в арабской республике.

«Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории», — цитировало Haaretz заявление армии.

Иранским силам принадлежало около половины атакованных целей, среди которых расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание. Сообщается, что там находится штаб-квартира «Кудс» — военного подразделения специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Израильские силы якобы намеренно не стали разрушать его полностью, писали СМИ.

Незадолго до этого пресс-служба армии обороны Израиля в своем Twitter написала, что системы ПВО страны перехватили четыре ракетных снаряда, которые были выпущены в сторону Голанских высот в северной части Израиля.

В последние годы израильские военные неоднократно наносили удары по целям внутри Сирии. Они объясняют такие действия стремлением пресечь нападения со стороны проиранских сил из арабской республики. Некоторые нападения, в которых Дамаск обвинял Израиль, производились из воздушного пространства Ливана.

Одна из таких атак с северных территорий этой страны произошла в ночь на 16 августа прошлого года. Тогда сирийские ПВО успешно отразили ракетный удар по городу Масьяф в западной провинции Хама, передавали Reuters и SANA со ссылкой на источник среди местных военных.