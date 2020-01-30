Продержимся 3 часа: в Китае предрекли гибель России в войне с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.

«На одном только европейском направлении находится 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков, нацеленных на Россию и готовых в любую минуту к запуску. Объявив о вступлении в войну, страна тут же подпишет себе смертный приговор», — говорится в статье.

Однако ни типы, ни места базирования средств ядерного нападения вероятных противников России и в первую очередь США издание не раскрывает.

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Далее приводится информация, что «на европейском направлении США расположили свои регулярные части, противоракетное оружие средней дальности и средства нанесения авиаудара, а 600 ядерных боеголовок находятся в ведении или совместном пользовании американскими союзниками, среди них также немало ядерных авиабомб. Отсюда можно прийти к выводу, что в данном регионе действует немало подразделений американских ВВС, что говорит о вероятном присутствии стратегических бомбардировщиков. Соединения американских надводных кораблей, в том числе авианосные группы и атомные подлодки стратегического назначения, также окружают европейский континент» (цитата по «ИноСМИ»).

«Россия все еще ведет восстановительные работы в ракетных, подводных и воздушно-космических войсках и разрабатывает мало нового вооружения. Это особенно видно на примере отрядов стратегических бомбардировщиков, где все еще можно найти старые Ту-160, Ту-95 и их усовершенствованные модели, явно отстающие от современных. О появлении стелс-бомбардировщиков не слышно ничего нового. Если Россия не хочет быть уничтожена в течение трех часов, ей необходимо сосредоточить усилия по трем направлениям, куда входит: системы противоракетной обороны, способность нанесения ответного ядерного удара и развитие новых моделей стратегических бомбардировщиков», — пишет China.com.

Не будем концентрировать внимание на том, что в некоторых местах авторы материала не вполне корректно использует общепринятую военную терминологию и делают просто элементарные ошибки при анализе военно-политической обстановки, а перейдем к главным изъянам в китайской трактовке поражения России за три часа.

Статья сразу начинается с военно-технической стороны вопроса, упуская главную — военно-политическую.

Действительно, в настоящее время между Россией и США (и коллективным Западом) взаимоотношения находятся далеко не в лучшем состоянии. Вместе с тем между обоими государствами нет таких острых противоречий (идеологического, экономического, территориального, религиозного характера), которые могли бы быть разрешены исключительно в ходе военных действий, тем более с применением оружия массового поражения (ОМП).

Иными словами, социально-политических причин и противоречий, которые привели бы к возникновению ракетно-ядерной войны между Москвой и Вашингтоном, сегодня нет. Оснований прибегать к неограниченному использованию всех средств массового поражения и, прежде всего, стратегического ядерного оружия ни у России, ни у США, нет, о чем ранее писала «Газета.Ru».

В настоящее время ни у вооруженных сил США, ни у Вооруженных сил России не отмечается признаков стратегического и оперативного развертывания, за которыми, как правило, следует начало военных действий.

То есть в обоих государствах никто не занимается переводом вооруженных сил с мирного на военное время, оперативным развертывание войск на театрах военных действий, стратегическими перегруппировками и развертыванием первоочередных стратегических резервов.

К этому следует добавить, что войска (силы) США и РФ в настоящее время не выводятся в районы оперативного предназначения, авиация не перелетает на оперативные аэродромы, ракетные войска и артиллерия не занимают стартовых и огневых позиций. И в Соединенных Штатах, и в России национальные армии занимаются сугубо по планам мирного времени.

То есть в качестве предварительных выводов можно сказать, что социально-политических причин ракетно-ядерной войны нет, как нет и признаков подготовки к началу военных действий со стороны Вашингтона и Москвы.

В то же время авторы китайского портала, утверждая, что Россия якобы будет разгромлена за три часа, не прикладывают каких-либо графиков и описания возможного хода событий. Возникает элементарный вопрос — откуда возникла эта цифра и чем ее можно обосновать.

Если предположить, что между США и Россией началась ракетно-ядерная война, то в ходе упреждающих, ответно-встречных и ответных ударов стратегических ядерных сил сторон главные события вооруженного конфликта произойдут в гораздо более короткий промежуток времени и уложатся всего в 30 минут.

Именно столько составляет наибольшее полетное время межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной с ракетных баз США по объектам на территории России (и в равной степени МБР, запущенной из позиционного района любой из ракетных дивизий на территории РФ). Всего на несколько минут меньше эти показатели будут меньше для морских стратегических ядерных сил (баллистических ракет подводных лодок). Через 8-9 часов к рубежам пуска крылатых ракет воздушного базирования с ядерными боеголовками подойдут стратегические бомбардировщики.

Разумеется, такой сценарий не устраивает никого ни в США, ни в России. Более того, в Вашингтоне так и не решились на конфликт с Северной Кореей, просчитав крайне неблагоприятные последствия для Америки в случае применения ОМП. США на неопределенный срок отложили даже военную операцию с конвенциональными средствами поражения против Ирана из-за непрогнозируемых последствий военных действий.

Тем не менее, авторы China.com не удержались от советов России «сосредоточить усилия по трем направлениям — системы противоракетной обороны, способность нанесения ответного ядерного удара и развитие новых моделей стратегических бомбардировщиков».

Между тем есть военное строительство. А есть и строительство вооруженных сил. И оно гораздо сложнее предлагаемых мероприятий.

Остановимся для начала на первом тезисе — системах противоракетной обороны. Безусловно, их совершенствование для национальной безопасности страны весьма важно. Вместе с тем, как ранее писала «Газета.Ru», при современном и надолго прогнозируемом состоянии научно-технических знаний создание эффективной противоракетной обороны от массированного ракетно-ядерного удара, особенно со средствами преодоления ПРО, нереально. То есть ПРО от массированного ракетно-ядерного удара страну не спасет.

Теперь о втором тезисе — «нанесение ответного ядерного удара». Он будет нанесен в любом случае.

Это будет сделано как с помощью информационных компонентов ракетно-космической обороны, так и с помощью так называемой «мертвой руки». В случае парализации государственного и военного управления и уничтожения военно-политического руководства России, как ранее писала «Газета.Ru», в дело вступит система «Периметр» (точнее, ее современный вариант) и даже при самом неблагоприятном развитии обстановки будет реализован весь комплекс мероприятий по ответному ракетно-ядерному удару.

И, наконец, о третьем тезисе — «развитии новых моделей стратегических бомбардировщиков». Россия уже приступила к модернизации (местами радикальной) сразу всех трех боевых машин Дальней авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Уже есть первые экземпляры Ту-160М и Ту-22М3М. Полным ходом идут работы и по созданию ПАК ДА.