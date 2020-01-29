Поражает весь спектр целей: чем опасен «Панцирь-С»

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», Валерий Слугин.

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По его словам, на вооружении системы есть две ракеты, которые борются со всем спектром целей. Одна из них стандартная, а другая — гиперзвуковая со скоростью 5 Махов и более. Конструктор уточнил, что он была разработана недавно.

Он обратил внимание, что новая ракета быстрее подлетает к цели и тем самым повышает скорострельность комплекса, поскольку раньше освобождается канал стрельбы.

«Кроме того, в боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков — выше скорость соударения, выше эффективность осколков», — пояснил конструктор.

Слугин уточнил, что ракеты «Панциря» не оснащаются головками самонаведения, поскольку на дальностях, на которых работает комплекс, все задачи можно решить при помощи системы телеуправления ракетой с боевой машины.

Он также рассказал, что для комплекса может быть создана новая малогабаритная ракета, которая будет бороться с малыми беспилотниками. По его словам, цикл разработки, производства и испытаний новых ракет займет более трех-четырех лет. На сегодняшний день по этой теме ведутся научно-исследовательские работы, отметил конструктор.

При помощи мини-ракеты, как пояснил Слугин, будут решены две задачи: увеличение боекомплекта одного комплекса при стрельбе по малоразмерным целям и снижение стоимости их уничтожения.

Как уточнил собеседник агентства, боекомплект боевой машины «Панциря» состоит из 12 ракет и 1,4 тыс. выстрелов к пушке.

Она может уничтожить как минимум 20 целей, хотя в современном бою этого может не хватить. «Мы можем на «Панцирь» таких ракет (малоразмерных) поставить в четыре раза больше. Это повысит боевую производительность, увеличивая количество целей, которые можно поразить одним боекомплектом», — подчеркнул конструктор.

К тому же, цели типа малоразмерного малоскоростного беспилотника уничтожаются на дистанции не более 5-7 км, поэтому использовать стандартные ракеты, которые бьют на 20-30 км, дорого, отметил он. «Сейчас мы такие цели бьем на дальности в пять-семь километров, в так называемой «ближней зоне». Зачем тогда класть столько пороха в ракету, ставить такие мощные двигатели? Экономически целесообразно сделать маленькую ракету», — пояснил Слугин.

У малогабаритных ракет, по его словам, будет та же длина, что и у стандартных, но они будут меньше диаметром: вместо одной обычной ракеты в пусковую установку будет вставляться кассета с четырьмя боеприпасами, а на самой машине поменяется только интеллект.

«Панцирь-С» — это комплекс наземного и морского базирования, предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Он работает в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Вооружение «Панциря» состоит из 12 зенитных управляемых ракет: по шесть ракет в двух транспортно-пусковых контейнерах. Помимо этого, «Панцирь» вооружен двумя скорострельными пушками калибра 30 мм.

Как рассказал Слугин, за время боевого применения в разных регионах мира, в том числе и в Сирии, «Панцири» сбили около 100 беспилотников.

Он уточнил, что на сирийской территории действуют две группировки комплексов, одну из которых российские военные используют на авиабазе Хмеймим. Вторую эксплуатирует армия арабской республики.

В мае 2018 года один из «Панцирей» сирийских сил ПВО уничтожила управляемая ракета израильских военных. Оружие применялось, предположительно, с противотанкового ракетного комплекса Spike. Позже было опубликовано видео этой атаки.

Как пояснил Слугин, до нападения «Панцирь» успел поразить восемь целей, израсходовав весь свой боекомплект. Он отметил, что боевой расчет покинул комплекс ПВО и стоял рядом в ожидании транспортно-заряжающей машины.

«Нельзя было так делать — надо было сразу уводить боевую машину с позиции после отстрела боекомплекта, немедленно, тогда все было бы хорошо», — пояснил конструктор.