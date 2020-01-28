Как Польша: в Эстонии обвинили Россию в переписывании истории

Спикер рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас обвинил Россию в попытке переписать историю. Политик заявил, что «опасность с востока никуда не пропала» и остается проблемой как для Эстонии, так и для Польши, которая тоже входит в ЕС и НАТО.

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«Нас [с Польшей] связывают схожие исторические события, общие ценности и единое понимание современных рисков в сфере безопасности. У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать всю историю в угоду своим целям», — подчеркнул Пыллуаас.

Он отметил, что подтверждением его слов служат прозвучавшие недавно в адрес Польши обвинения в развязывании Второй мировой войны.

Парламентарий заявил, что эстонские власти решительно осуждают такую деятельность. Пыллуаас также поблагодарил союзников по НАТО за вклад в защиту границ.

Это высказывание возмутило зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

«Самое главное, что чем ближе великая дата 9 мая, 75 лет Победы над фашистской Германией, все больше и больше будем слышать заявлений от тех руководителей, которые выполняют заказ по дискредитации Советского Союза и советского солдата… Чем кощунственнее ложь, тем она больше распространяется по различным информационным каналам, и мы к этому должны быть готовы и противостоять», — сказал Водолацкий RT.

Минобороны России 17 января рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией. Они размещены на сайте ведомства.

В разделе «Варшава в огне» опубликована информация о Варшавском восстании, которое происходило с 1 августа по 2 октября 1944 года — его подавили немецко-фашистские войска.

Кроме того, министерство обнародовало стенограммы переговоров генералов о боях в Варшаве, протокол опроса разведчика штаба 1-го Белорусского фронта и обращение генерала дивизии Войска Польского Юлияна Скоковского к советскому вождю Иосифу Сталину.

В нем Скоковский благодарил главу СССР за оказанную помощь и подчеркнул, что совместно пролитая советскими и польскими солдатами кровь под стенами Варшавы — это гарантия дружбы братских народов.

В конце раздела разместили фотографии из фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта и наградные материалы.

Помимо этого, военное ведомство привело информация об экономической помощи, которую Советский Союз с августа 1944 года до мая 1945 года оказывал Польской Республике.

В последнее время Россия и Польша часто обмениваются взаимными обвинениями в переписывании истории Второй мировой войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 января прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico о военных событиях.

По словам Захаровой, в основе его материала о холокосте лежат «несколько ложных тезисов». «Один из них, центральный, посвящен «45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней». Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны» — констатировала она.

Другая «страшная ложь Моравецкого», по ее словам, — утверждение, что Красная армия в принципе «не освобождала» Варшаву.

При этом Захарова напомнила, что существуют десятки монографий и научных трудов, основанных на документах и свидетельствах очевидцев, которые зафиксировали это историческое событие.

Но и это, по ее словам, «не дно». Официальный представитель МИД привела и другую фразу Моравецкого, которая находится «за гранью добра и зла»: «...и хотя Красная армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше».

«Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека», — подытожила Захарова.