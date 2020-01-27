Рейтинг учебных самолетов: так ли плох Як-130

Пять ведущих самолетов данного класса (УБС) американское издание Military Watch расставило в рейтинге следующим образом.

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На первом месте оказался тайванский УБС «Brave Eagle». По мнению Military Watch, разрабатываемый в Тайване «Храбрый орел» имеет чрезвычайно высокий боевой потенциал. В этой связи издание предполагает, что фактически он является истребителем, построенным под видом учебного самолета. Он вооружен управляемыми ракетами Ching Kuo's Sky Sword II и несет на борту мощную РЛС с АФАР. Такой машине, по мнению Military Watch, позавидуют не то что УБС, но и большинство истребителей мира.

На втором месте — китайский JL-10. По мнению Military Watch, новая итерация китайского самолета в лице L-15 все больше размывает границы между истребителями и УБС. Он достигает скорости в 1,4 Маха, имеет радар с АФАР, обнаруживающий цели на дистанции свыше 100 км, и мощный арсенал вооружений: УР ближнего боя PL-5E и УАБ с лазерным наведением LT-2, позволяющую выполнять роль бомбардировщика. Если, как утверждается, его оснастят УР среднего радиуса действия PL-10 и дальней PL-12, то он встанет в один ряд, если не превзойдет, JF-17, F-16 и Gripen.

На третьем месте — опять китайский JL-9. Эта машина, по мнению авторов Military Watch, обладает потрясающими летными характеристиками, набирая до 1,5 Махов и выходя на высоту в 16 км. В его арсенал входят управляемые ракеты малой дистанции PL-8 и PL-9. Она оснащена двигателем WP-13F, который высоко ценится в НОАК за надежность и низкие требования к обслуживанию. Видимо, за эти качества он стал учебной «партой» для будущих пилотов самолетов, базирующихся на авианосцах.

На четвертом месте — южнокорейский Т-50. Эта машина уже проявила себя в борьбе против боевиков на Филиппинах и в Ираке. Благодаря широкому спектру боеприпасов Т-50 в состоянии эффективно работать по наземным целям. Кроме того, он оснащен ракетами «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder для борьбы с противником в воздухе. Первоначально предполагалось, что данный самолет станет истребителем, в связи с чем он обладает продвинутой авионикой и возможностью размещения управляемых ракет ближнего действия AGM-65 Maverick и НУРС Hydra 70.

И, наконец, на пятое место в рейтинге издание Military Watch поставило отечественный Як-130. Российский УБС, по мнению MW, был разработан для имитации сражений с участием самолетов 4+ и 5-го поколения, в связи с чем имеет значительный боевой потенциал. При этом «его летные характеристики оставляют желать лучшего по сравнению с конкурентами из восточной Азии»: очень низкая скорость набора высоты, посредственная маневренность, малая эксплуатационная высота и дозвуковая скорость.

Это, считают эксперты Military Watch, частично компенсируют развитая авионика, высокотехнологичное оборудование и доступ к ряду современных боеприпасов. Как говорится в статье, самолет может нести полезную нагрузку в 3 т. Но отсутствие усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» наряду с заурядными ТТХ не позволит Як-130 проявить себя в небе.

Теперь разберемся с этим рейтингом беспристрастно и по сути дела. Скажем сразу — рейтинг УБС от Military Watch, безусловно, составлен с подлогом и передергиваниями. Вначале берутся четыре сверхзвуковые самолеты, которые изначально проектировались как легкий истребитель — учебно-боевой самолет.

Все страны, которые проектировали эти машины, имели потребность в легком истребителе. Помимо этого, из рейтинга сразу надо вывести за скобки китайский JL-10, поскольку эта машина — сильно переделанный советский МиГ-21. И сравнивать легкий фронтовой истребитель с дозвуковым учебно-боевым самолетом в принципе некорректно. То есть изначально в Китае шли по пути создания учебного самолета из истребителя.

Все остальные машины, представленные в рейтинге, создавались исключительно как истребители, и у стран-изготовителей этих машин есть реальная потребность в машинах подобного класса. Потому как вероятные противники этих государств имеют на вооружении аналогичные по ТТХ легкие истребители. Создавая подобные машины, страны-изготовители закрывали потребность именно в легких истребителях, а не в УБС.

Соответственно, российский Як-130 — это совершенно другой концепт. Прежде всего, это — учебно-боевой самолет. Он изначально создавался как дозвуковой самолет.

Никто его сверхзвуковым и не собирался делать. Это связано с тем, что число задач для учебного самолета, которые отрабатываются на сверхзвуке, ощутимо меньше десяти процентов. То есть абсолютное большинство учебных задач в ходе подготовки летного состава отрабатывается на дозвуке, включая применение вооружения, поскольку истребители никогда не стреляют на сверхзвуке. Огромное большинство ракет на сверхзвуке попросту нельзя запустить.

Соответственно, создавать учебный сверхзвуковой самолет — это очень дорогое удовольствие. И реально себе такой шаг могут позволить разве что американцы. К примеру, длительное время ВВС США осуществляли подготовку летного состава на Northrop T-38 Talon — двухместном сверхзвуковом учебном реактивном самолете, первый полет которого состоялся еще 10 марта 1959 года. В настоящее время ВВС США намерены отказаться от устаревших учебно-тренировочных самолетов T-38. Для замены этой техники создается новый образец УБС под обозначением T-X. Его разработкой занимаются американская компания Boeing и шведская Saab. Словом, массовый учебный самолет в США — сверхзвуковой. Так у них сложилось исторически.

Тем не менее, более 90% задач в ходе подготовки летного состава отрабатываются на дозвуке.

Если бы рейтинг Military Watch был бы более объективный, туда надо было бы включать массовые учебные дозвуковые самолеты. Кроме Як-130, это итальянский М-346, который с Як-130 имеет общего прародителя — чешский учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет Aero L-159 ALCA, массовый и очень популярный британский реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолет и легкий штурмовик Хокер Сиддли «Хок», который завоевал в вое время очень большой рынок.

У этих самолетов есть как свои достоинства, так и недостатки. К примеру, L-159 никак не найдет для себя нормального рынка. Британский «Хок», который сделан на рубеже 1960/70-х годов, по своим летно-техническим характеристикам уже не соответствует требованиям по подготовке летного состава для самолетов поколения 4+ и 5. «Хок» сделан под стандарты истребителей того времени и отличается на сегодняшний день уже низкой маневренностью и тяговооруженностью.

А смысл отечественного Як-130 и итальянского М-346, с которым у нашей машины много общего, в том, чтобы иметь на дозвуке ЛТХ, близкие к боевым машинам поколений 4+ и 5, включая сверхманевренность. И это фундаментальная разница по сравнению со сверхзвуковыми машинами, включенными в рейтинг УБС изданием Military Watch.

В своем классе отечественный Як-130, без всякого преувеличения, чемпион. К примеру, на этой машине было установлено девять мировых рекордов скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее. Выполняя полеты на скороподъемность, Як-130 обновил рекорд по подъему груза на высоту 2000 м, который был установлен на советском истребителе МиГ-21. Причем все эти достижения официально зарегистрированы Международной авиационной федерацией (Fédération Aéronautique Internationale, FAI). И об этом составители рейтинга наверняка знали.

Что объединяет перечисленные выше дозвуковые машины? В настоящее время они все находятся в производстве, причем в массовых конфигурациях.

Их двойное назначение (как учебных, так и боевых машин) — не чисто истребительное. Они относятся к классификации — «легкий боевой самолет». Это достаточно универсальные машины, которые в боевых условиях (в конфликтах низкой интенсивности) в большей степени ориентированы на работу по земле.

В гипотетических конфликтах типа Россия — НАТО, ясно, что машины типа Як-130 долго не проживут. А вот для конфликтов низкой интенсивности подобные самолеты в самый раз. К примеру, Белоруссия, страна-эксплуатант Як-130, именно на решение таких задач и ориентирует свой парк УБС.

У всех этих машин есть на вооружении ракеты класса «воздух-воздух». Но возможности по его применению ограничены. Они не нацелены на противостояние в воздушном бою истребителям. В абсолютном большинстве на таких УБС нет бортовых локаторов, соответственно, используется только визуальное обнаружение противника и применение ракет только ближнего воздушного боя.

К примеру, в этом плане Як-130 нацеливается на борьбу со своими аналогами, с транспортными самолетами, беспилотными летательными аппаратами, и, наконец, на борьбу с вертолетами. Для решения этих боевых задач на УБС и оптимизируется состав вооружения. На самолетах нет дорогостоящей радиолокационной станции, нет дорогостоящей системы управления ракетами средней дальности в полете.

Все разработчики этого класса самолетов, где находится Як-130 (М-346, L-159 и др.), ведут в настоящее время наращивание боевых возможностей, причем делают это практически в одном темпе. Опять-таки — никто не ставит задачу сделать из этих машин полноценные истребители, чтобы сражаться в воздушных боях с аналогичными машинами противника. Это совершенно другая задача, другие требования к самолету, другие цены и эксплуатационные расходы.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).