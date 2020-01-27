«Продает книгу»: Трамп опроверг слова Болтона о помощи Киеву

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Реклама

«В действительности он [Болтон] никогда не жаловался на это на момент отставки. Если Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать свою книгу. Стенограмма моего разговора с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, а также заявления президента Зеленского и министра иностранных дел Украины [Вадима Пристайко] о том, что никакого давления не было, — это те самые необходимые доказательства [отсутствия такой привязки]», — написал Трамп в своем Twitter.

Он заверил, что Вашингтон оказал Украине военную помощь без каких-либо условий.

Глава Белого дома отметил, что это было сделано гораздо раньше запланированного срока. Кроме того, по словам Трампа, он «позволил» Киеву закупить противотанковые ракетные комплексы Javelin. Американский лидер выразил мнение, что его администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая.

Газета The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с черновым вариантом мемуаров, которые планирует опубликовать Болтон, ранее сообщила, что Трамп стремился увязать военную помощь Украине в размере почти $400 млн со своей просьбой начать разбирательство в отношении работы сына Байдена в украинской энергетической компании Burisma.

Как указал Болтон, он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около десяти раз призывал Трампа «разморозить» помощь для Украины, но президент отвергал все эти попытки. Американский лидер жаловался на Киев, припоминая «легитимную поддержку некоторыми украинцами в 2016 году» кандидата от демократов Хиллари Клинтон и «неподтвержденные обвинения», которые в том числе распространял его личный адвокат Рудольф Джулиани.

Джулиани не раз критиковал занимавшую тогда пост посла на Украине Мари Йованович. Он утверждал, что ее позиция направлена против Трампа. В итоге, по версии бывшего помощника главы США по нацбезопасности, во время беседы с ним в августе Трамп заявил, что хотел бы не посылать Киеву помощь, пока чиновники не передадут все материалы, имеющие отношение к «российскому расследованию», что связано с Байденом и сторонниками Хиллари Клинтон на Украине.

Утверждения, что президент США намерено заморозил военную помощь Украине, стали поводом для начала демократами процедуры импичмента.

Оппоненты Трампа убеждены, что, приняв такое решение, он превысил свои полномочия. В январе слушания по делу об импичменте начались в сенате, где республиканцы занимают большинство мест.

В начале 2020 года Болтон выразил готовность дать показания в сенате по делу об импичменте. «Я пришел к заключению, что если сенат выдаст повестку на дачу мной показаний, я готов сделать это», — говорится в его заявлении.

При этом ранее бывший помощник американского лидера по национальной безопасности отказывался давать показания в палате представителей конгресса, когда там шли слушания под предводительством демократов.

Палата представителей начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом для этого послужил телефонный разговор президента США с украинским коллегой. О содержании этой беседы сообщил информатор. Позже на фоне этого скандала американский лидер принял решение обнародовать расшифровку переговоров с Зеленским. Судя по ней, главы государств действительно обсуждали дело Байдена и помощь Украине.

Вместе с тем сам украинский лидер на полях Генассамблеи ООН позже заявил, что Трамп не оказывал на него давления в ходе их телефонного разговора. К тому же он заверил, что не предпринимал подобных действий в отношении кого-либо на Украине. «У нас был хороший разговор, мы говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали [в стенограмме], что никто на меня не давил», — подчеркнул Зеленский.

Тем не менее, члены Демократической партии все же намерены доказать, что президент США оказал давление на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.