Защита берегов: в Пентагоне призвали брать пример с России

Командующий Военно-морскими силами США в Европе Джеймс Фогго призвал НАТО брать пример с России в тактике защиты своих берегов.

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Как рассказал адмирал в интервью изданию Defense Writers Group, даже если российские Вооруженные силы не обладают большими ресурсами на каком-то плацдарме, то все равно действуют эффективно при предупреждении угроз извне.

«Что касается оборонительных возможностей, то, как я сказал нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в количестве ресурсов, которыми вы собираетесь защищать свои берега, тогда подумайте, что русские делают с A2AD и аналогичными системами. Умные мины, противокорабельные крылатые ракеты, береговые радары», — пояснил военный.

A2AD (англ. anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) — концепция сдерживания противника (как правило комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения сил противника в защищаемую местность.

В заметке также указывается, что российские военные на регулярной основе находятся в сирийском порту Тартус, а также защищают в соответствии с системой A2AD свои крымские берега.

«Что касается A2AD, то наращивание в Крыму зенитно-ракетных С-300, С-400, радиолокационных систем береговой обороны, противокорабельных крылатых ракет и тому подобного способно закрыть доступ к водам вокруг этой территории»,

— резюмировал американский военачальник.

Несколько дней назад стало известно, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам и подкомитета по обороне и безопасности.

Он уточнил, что через несколько недель начнутся крупнейшие учения «Защитник — 2020» (Defender 2020). Для участия в них в Европу прибудут 20 тыс. военных из США.

Столтенберг напомнил, что после холодной войны Вашингтон обоснованно сокращал свое военное присутствие в Европе, а сейчас американских солдат и вооружений там больше, чем когда-либо. При этом Столтенберг не назвал в своем выступлении конкретных цифр о численности американских военных в Европе сегодня.

«Парадокс в том, что, несмотря на все наши разногласия, мы (европейские страны и США — «Газета.Ru») сейчас делаем вместе больше, чем когда-либо», — отметил он.

Столтенберг призвал европейских парламентариев признать, что Евросоюз нуждается в НАТО и участии США, Канады и Турции в сдерживании России, «диалоге с ней о контроле над вооружениями», борьбе с терроризмом и поиске ответов на вызовы со стороны Китая. Учения «Защитник — 2020» станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе.

Ранее военный источник ТАСС в НАТО пояснял, что это будут именно американские маневры под американским командованием, а структуры Североатлантического альянса будут играть в ходе учений подчиненную роль: заниматься логистикой и координацией действий контингентов 17 стран-партнеров США, которые примут участие в маневрах.

Целью этих учений заявлено повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников. Всего в них будет задействованы 37 тыс. человек.

Маневры начнутся в марте. Центром их проведения станет Германия, но различные элементы учений будут проходить на территории десяти государств военного блока, в том числе вблизи российских границ — в Польше и странах Балтии.

Что касается защиты свои берегов, то накануне Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) выпустило летное уведомление на 16-24 января, предупреждающее гражданских и коммерческих пилотов на юго-востоке США, что «обращение к GPS в указанный период может привести к ненадежному или недоступному GPS-сигналу».

Подавление активно-шумовыми помехами системы глобального позиционирования GPS осуществляется средствами РЭБ с военно-морской базы Норфолк, штат Вирджиния. Мероприятие проходит в рамках крупных учений, которые в настоящее время проводятся американскими моряками у восточного побережья США.

В статье Military Times отмечается, что в еще начале февраля 2019 года 4-я авианосная ударная группа проводила аналогичные постановки активных помех системе GPS в том же районе.

При этом, согласно данным навигационного центра береговой охраны США, федеральное правительство «должно проводить тесты GPS и учения, которые включают в том числе и помехи для приемников GPS».