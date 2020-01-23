От F-35 до собак-роботов: как будет выглядеть система ВВС США

Испытания усовершенствованной системы управления боевыми действиями ВВС США (Advanced Battle Management System, ABMS) прошли еще в декабре, однако об их основных итогах американские военные рассказали лишь накануне, пишет издание C4ISR.

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Несмотря на то, что не все задачи из поставленных перед новой системой были решены, заказчики и разработчики преисполнены амбиций и планируют на предстоящих в апреле учениях привлечь к демонстрации возможностей ABMS и космическую составляющую.

В этих целях будут задействованы необходимые силы и средства от Космического и Стратегического командований США, сказал помощник секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.

«Я рад сообщить, что 26 из 28 функций и задач работают в рамках этой системы. Это слишком высокий показатель успеха на данный момент. В то же время в ходе дальнейшей работы мы должны идти и на больший риск, чем на тот, который был продемонстрирован в ходе завершившихся мероприятий»,

— заявил Уилл Ропер журналистам в ходе «круглого стола».

Трехдневные учения проходили на авиабазе Эглин во Флориде и включали в себя потенциальную атаку крылатых ракет на Соединенные Штаты, имитируемую беспилотными летательными аппаратами типа QF-16. В ходе учений самолеты ВВС F-22, истребители ВВС и ВМС F-35, эсминец ВМС Thomas Hudner, подразделения и части сухопутных войск, оснащенные реактивной системой залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), а также специальные операторы обменивались информацией в режиме реального времени самыми различными способами, что в настоящее время еще не достижимо на штатном оборудовании и соответствующей операционной среде.

«Новые беспилотные мишени QF-16, с помощью которых имитировался удар воздушного противника, по своим параметрам полностью соответствуют истребителям F-16, из которых они, собственно говоря, и сделаны», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По его словам, QF-16 могут развивать скорость до 2,4 тыс. км/ч и выполнять полеты на высоте до 12,2 тыс. м. Аппаратура дистанционного управления позволяет беспилотным мишеням выполнять фигуры сложного пилотажа, включая бочку, переворот и боевой разворот.

Как в конечном итоге будет выглядеть ABMS?

Будущая конфигурация усовершенствованной системы управления боевыми действиями ВВС США все еще остается загадкой даже для ВВС США, которые хотят протестировать различные решения для соединения боевых и обеспечивающих платформ, обработки данных и отправки их в другие активы с целью в конечном итоге раскрыть то, что работает в рамках этой системы, и отказаться от того, что не работает.

«Мы поставили перед разработчиками следующие цели: собрать все, что вы сможете за оставшиеся три с половиной месяца, чтобы увидеть, как далеко мы можем зайти в рамках решения этой задачи, и как быстро мы можем достичь каких-либо целей», — сказал представитель заказчика от ВВС Престон Данлэп, служащий в канцелярии помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике.

Краткое изложение некоторых заметных успехов, а также крупных неудач в создании и испытаниях системы ABMS, по информации издания C4ISR, выглядит следующим образом.

Несмотря на то что два самолета 5-го поколения F-35 и F-22 обладают расширенными возможностями «сенсорного синтеза», оба самых совершенных истребителя ВВС США пока не могут общаться друг с другом.

F-35 использует многофункциональный расширенный канал передачи данных, или MADL, для безопасного обмена конфиденциальной информацией с другими F-35, в то время как F-22 имеет собственный канал передачи данных или IFDL.

Иными словами, канал передачи данных самолета F-22 (IFDL) — гораздо более старая система, чем Tactical Link 16, используемая на новом истребителе F-35. И, хотя протокол IFDL F-22 позволяет получать данные от F-35 и других союзнических самолетов, он не может передавать большое количество собираемых им данных об остановке.

Даже использование открытого канала для обмена информацией имеет свои ограничения: в то время как F-35 может как передавать, так и получать данные через Tactical Link 16, который соответствует стандартам НАТО, то F-22 может только принимать данные.

Тем не менее, первый тест ABMS показал обнадеживающие признаки связи между истребителями 5-го поколения. В демонстрации участвовали радиосистемы, созданные генеральным подрядчиком F-35 Lockheed Martin и компанией Northrop Grumman, которая производит ключевые системы и блоки для этого самолета, включая MADL, заявил Престон Данлэп.

На учениях были также задействованы изготовленные Honeywell (американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации) антенны, предназначенные для связи как по MADL, так и по IFDL, добавил он.

По словам помощника секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера, эти системы были интегрированы в установки, размещенные на земле, которые «выглядели как аппаратные средства с радиоприемниками». F-35 и F-22, пролетая над районом учений, в котором были развернуты элементы системы ABMS, обменивались данными с самыми разнообразными источниками и потребителями информации.

Данлэп отметил, что тест подтвердил — существующая технология может быть использована для преодоления трех возникших в ходе первых учений препятствий: перевод MADL F-35 на IFDL F-22, перемещение данных по разным частотам и обеспечение надежной связи.

Во время следующей демонстрации ABMS в апреле, ВВС США планируют расширить возможности системы, поместив ряд ее элементов в экспериментальный боевой беспилотный летательный аппарат Kratos XQ-58 Valkyrie.

«Я также предложил команде ABMS расширить объем информации, транслируемой между различными платформами, чтобы они могли использовать новую информацию на своих дисплеях», — сказал Данлэп.

На следующем учении будет задействована и AC-130 — летающая батарея непосредственной огневой поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя. Предполагается, что она будет связана со спутниковой группировкой Starlink SpaceX.

Хотя Данлэп и не предоставил подробных сведений об этом элементе предстоящих учений, он подтвердил, что AC-130 может передавать информацию через совокупность небольших широкополосных коммерческих интернет-спутников.

Военно-воздушные силы США проявили интерес к подключению своих платформ к коммерческим широкополосным спутникам в рамках эксперимента Global Lightning. Демонстрация с участием Starlink и самолета-заправщика KC-135 продолжается, и ВВС США также планируют оценить возможность использования оборудования фирм Iridium (всемирный оператор спутниковой телефонной связи), OneWeb (телекоммуникационная компания, созданная с целью обеспечить сотни миллионов потенциальных пользователей широкополосным доступом в местах, где его нет) и L3Harris Technologies (новый аэрокосмический и оборонный гигант, образовавшийся от слияния Harris Corporation и L3 Technologies).

Помимо всего прочего, для управления боевыми действиями и контроля за их результатами ВВС США создали облачное приложение. Как правило, функции командования и управления осуществляются в центрах воздушных операций — зданиях, где аналитики сидят перед компьютерами со специализированным программным обеспечением, которое предоставляет данные из нескольких источников, сказал Данлэп. Изменения в программном обеспечении не обязательно происходят автоматически, и в этом случае может потребоваться помощь экспертов по информационным технологиям, добавил он.

Во время учений с ABMS ВВС США впервые продемонстрировали приложение для управления сражениями на основе облачных вычислений и ситуационной осведомленности. Военно-воздушные силы использовали систему CloudOne для хранения данных вплоть до секретного уровня, который будет формирующей системой, лежащей в основе ABMS, сказал Данлэп. В поддержке технологии CloudOne участвуют фирмы Amazon и Microsoft, но Ропер сказал, что ВВС могут сосредоточиться и на одной из них, если военно-воздушным силам будут предложены более выгодные условия.

На декабрьские учения с ABMS командование специальных операций ВС США доставило роботов, способных расширить возможности войск (сил) по разведке и наблюдению, но операторы так и не смогли понять, как соединить их с другими платформами, участвующими в учениях.

«У нас было несколько собак-роботов, которых можно использовать в качестве средств ведения разведки. Мы так и не смогли на данном этапе интегрировать их в систему передачи информации», — сказал Ропер.

Ропер не указал типа использованных в ходе учений собак-роботов, но вполне возможно, речь идет о BigDog.

«Это четвероногий робот, разработанный Boston Dynamics, при финансировании DARPA (агентство научно-исследовательских проектов, разрабатывающее новые технологии для использования в вооруженных силах США)», — пояснил «Газете.Ru» Константин Макиенко.

Как сказал собеседник издания, цель военных США — создать такого автономного робота, который будет способен двигаться по пересеченной местности лучше, чем существующие колесные и гусеничные роботы, способного передвигаться везде, где это возможно человеку или животному, двигаться на протяжении нескольких часов и переносить полезный груз. Наделенный искусственным интеллектом, робот способен передвигаться по местности при минимальном контроле и вмешательстве человека.

Однако есть надежда, что собаки-роботы станут частью ABMS в будущем. Ропер добавил, вполне возможно, что команда разработчиков АBMS попытается интегрировать собак-роботов в состав сил и средств, задействованных на учениях, которые запланировано провести в ближайшем будущем.

«Анализ этой информации показывает, что в области управления боевыми действиями и обмена информацией американцы уходят в безусловный отрыв. Требуется не допустить в сфере создания отечественных АСУ оружием и войсками существования отставания от передовых достижений»,

— заключил экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.