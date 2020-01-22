Рекордное количество: США перебрасывают войска в Европу

Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам и подкомитета по обороне и безопасности.

Он уточнил, что через несколько недель начнутся крупнейшие учения «Защитник — 2020» (Defender 2020). Для участия в них в Европу прибудут 20 тыс. военных из США, заявил генсек.

Столтенберг напомнил, что после «холодной войны» Вашингтон обоснованно сокращал свое военное присутствие в Европе, а сейчас американских солдат и вооружений там больше, чем когда-либо. При этом Столтенберг не назвал в своем выступлении конкретных цифр о численности американских военных в Европе сегодня.

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«Парадокс в том, что, несмотря на все наши разногласия, мы (европейские страны и США — «Газета.Ru») сейчас делаем вместе больше, чем когда-либо», — отметил он.

Столтенберг призвал европейских парламентариев признать, что Евросоюз нуждается в НАТО и участии США, Канады и Турции в сдерживании России, «диалоге с ней о контроле над вооружениями», борьбе с терроризмом и поиске ответов на вызовы со стороны Китая.

Учения «Защитник — 2020» станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. Ранее военный источник в НАТО пояснил ТАСС, что это будут именно американские маневры под американским командованием, а структуры Североатлантического альянса будут играть в ходе учений подчиненную роль: заниматься логистикой и координацией действий контингентов 17 стран-партнеров США, которые примут участие в маневрах.

Целью этих учений заявлено повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников.

Всего в них будет задействовано 37 тыс. человек. Маневры начнутся в марте. Центром их проведения станет Германия, но различные элементы учений будут проходить на территории десяти государств военного блока, в том числе вблизи российских границ — в Польше и странах Балтии.

В конце прошлого года американский бригадный генерал Шон Барнаби сообщил, что США в феврале — апреле 2020 года временно перебросят в Европу 20 тыс. военных, которые будут распределены по странам Европы для участия в разных учениях, в том числе «Защитник Европы — 2020», «Быстрый ответ», «Удар клинка», «Дух союзничества» и «Динамичный фронт».

«Это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет», — подчеркнул он.

По окончании учений американские военные вернутся к местам дислоцирования в США, отметил генерал.

Spiegel еще 7 октября передавал со ссылкой на сообщение американского командования, что США собираются осуществить крупнейшую за последние 25 лет передислокацию войск на европейский континент. Издание также говорило о 20 тыс. военнослужащих, которых Пентагон рассчитывает отправить в Европу.

Об усилении американских позиций чаще всего говорят в Польше.

Осенью прошлого года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.

«Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента [Польши] Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше», — сказал он.

До этого глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объяснял, что расширение присутствия военнослужащих США на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.

«Геополитическая ситуация, политика России в течение последних нескольких лет привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности, Соединенных Штатов... Это было предметом наших усилий... тяжелой работы нашей дипломатии... В конце концов, у нас есть войска, состоящие из солдат из разных стран», — подчеркнул он.

Качиньский назвал это значительным положительным изменением для страны, которая направляет свои усилия, в первую очередь, на вооружение армии. «Польская армия вооружается и становится действительно современной, действительно способной бороться с трудным противником», — заметил депутат.

По его словам, Польша не желает войны, но действует по принципу «хочешь мира — готовься к войне».

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце апреля прошлого года заявил, что Москва будет принимать меры, в том числе асимметричные, в ответ на действия стран НАТО у ее границ.

По его мнению, стремление представить РФ как основную угрозу Западу уже стало основой политики альянса, действующей по принципу «сам придумал — сам в это и поверил». Шойгу убежден, что члены военного блока сами придумали «российскую угрозу» и сами себя ею пугают.

«При этом практические действия альянса — будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях — ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны», — обратил внимание глава ведомства.