Заглянут вглубь России: НАТО создает новые дроны

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут вести разведку на территории России, пишет норвежское издание Verdens Gang.

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Дроны будут летать над территорией Североатлантического альянса, но смогут фиксировать и происходящее «далеко за границей соседней с нами страны», заявил изданию генсек альянса Йенс Столтенберг.

В газете уточнили, что беспилотники, которые представляют собой новую версию американского Global Hawk, способны пребывать в воздухе по 30 часов без дозаправки.

По информации журналистов, датчики и радары дронов с высоты в 18 км смогут фиксировать все, что происходит в радиусе 200 км.

«В отличие от спутниковых фотографий, изображения с радаров и датчиков не зависят от погоды и темноты», — обратил внимание бригадный генерал США Фил Стюарт.

Эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дают НАТО уникальное преимущество, которого нет у России и Китая, утверждает Столтенберг.

Сейчас на итальянском острове Сицилия проходят испытания два беспилотника, а в течение года в Италию доставят еще три дрона. Всего НАТО приобрела десять Global Hawk. Предполагается, что на вооружение беспилотники поступят в 2022 году.

Ранее стало известно, что военный блок начал формировать систему воздушной разведки и наблюдения AGS (Alliance Ground Surveillance), в которую входят БПЛА стратегического класса RQ-4 Global Hawk Block 40, оснащенные мультиплатформенной радиолокационной станцией (РЛС) нового поколения с активной фазированной антенной решеткой MP-RTIP.

AGS станет средством круглосуточного наблюдения за сушей и водной поверхностью в реальном времени. Предполагается, что она сможет обеспечить большую детальность разведки, чем спутники.

К слову, с момента присоединения Крыма к России российские военные более тысячи раз обнаруживали вблизи полуострова разведывательные беспилотники.

«С марта 2014 года — после воссоединения Крыма с Россией — разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей», — сообщил газете «Красная звезда» командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Гостев.

Он уточнил, что в основном фиксируются полеты американских самолетов-разведчиков ЕР-ЗЕ Aries и Р-8А Poseidon, а также БПЛА RQ-4В Global Hawk.

В очередной раз такой беспилотник провел разведку у черноморского побережья России, а также у разграничительной линии в Донбассе утром 17 января, сообщал PlaneRadar в Twitter.

По данным портала, дрон с бортовым номером 11-2048 и позывным Forte10 вылетел с авиабазы военно-морских сил НАТО «Сигонелла» в Сицилии и провел в воздухе около десяти часов. Беспилотник пролетел вдоль российского побережья Черного моря, обогнул Крым и свернул назад в районе Туапсе.

Несколькими неделями ранее Global Hawk провел аналогичную разведку Крыма и юга Украины. В Крыму пролет американского дрона над полуостровом назвали «наглостью».

«Подобные полеты — это наглость, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США», — сказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Он заявил, что американским властям следует больше внимания уделить своим внутренним проблемам, а не выискивать информацию у границ Крыма.

«Если им так интересны изменения у нас на полуострове за последние годы, а крымчанам есть что показать и чем гордиться, то стоит направить в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД РФ», — отметил общественный деятель.

Что касается работы России в сфере производства беспилотников среднего и тяжелого класса, в настоящее время она ведется по нескольким направлениям. В апреле прошлого года российские ВКС впервые применили ударные БПЛА типа «Орион-Э» при атаке объектов террористических формирований в сирийской провинции Хама.

Изначально «Орион» разрабатывали как разведывательный аппарат с большой продолжительностью полета. В 2017 году его продемонстрировали на авиасалоне МАКС и форуме «Армия». В процессе разработки аппарату решили придать и ударные функции.

Он стал первым ударным беспилотником российского производства.

Размах крыла «Орион-Э» составляет 16 м, длина самого аппарата — 8 м. Этот БПЛА может нести до четырех ракет класса «воздух-земля». Крейсерская скорость полета «Ориона» находится в диапазоне от 120 до 200 км/ч. Практический потолок составляет 7,5 тыс. м. Он может летать до 24 часов. Радиус боевого применения — до 300 км.