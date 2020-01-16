Отстают от России: США сократили ядерный арсенал

На сегодняшний день в распоряжении США есть 1750 развернутых ядерных боеголовок и 2050 — в резерве, сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Там отметили, что демонтаж сейчас ожидает примерно 2 тыс. боеголовок, то есть общее число снарядов доходит до 5,8 тыс.

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По информации издания, из 1750 развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, около 900 — для подводных лодок, 300 находятся в США на базах бомбардировщиков, а остальные 150 — на европейских объектах.

В публикации уточнили, что американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях в 11 штатах государства и пяти европейских странах.

Наибольшее количество ядерного оружия находится в комплексе подземных хранилищ боеприпасов в Киртланде к югу от Альбукерке (Нью-Мексико). Там боеголовки ожидают отправки на завод Pantex (Техас) — их будут утилизировать.

Как сообщал в июне 2019 года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ), сейчас наблюдается тенденция к сокращению общего количества единиц атомного оружия. В то же время ядерные державы модернизируют имеющиеся боеприпасы, потому что не готовы в обозримом будущем отказаться от него. Такие выводы содержатся в очередном докладе института о положении ядерных вооружений.

На начало прошлого года в мире было девять ядерных государств: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Состав ядерного клуба сохраняется и сегодня. Согласно докладу, вместе они обладали примерно 13 865 единицами ядерного оружия, притом что в начале 2018 года их было порядка 14 465. 3750 из этих 13 865 развернуты в оперативных частях, а почти 2 тыс. находятся в состоянии высокой готовности.

По оценкам СИПРИ, уменьшение ядерных арсеналов в основном произошло за счет России и США, на долю которых совокупно приходится более 90% ядерных вооружений. Они сокращали стратегические ядерные силы в соответствии с договором СНВ-3. Кроме того, стороны делали и односторонние шаги для уменьшения количества боеприпасов. В 2018 году Россия и США объявили о достижении оговоренного в договоре лимита в установленные сроки.

Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Пока страны-подписанты не обсуждают его продления.

«Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все более маловероятными на фоне политических и военных разногласий между двумя государствами», — обратил внимание директор программы СИПРИ по ядерному разоружению, контролю и нераспространению ядерного оружия Шеннон Кайл.

Эксперты института оценили ядерный арсенал России по состоянию на январь 2019 года примерно в 4330 боеголовок. 2,5 тыс. из них — стратегические наступательные, в том числе около 1,6 тыс. развернуты на баллистических ракетах наземного и морского базирования и на авиабазах. ВС РФ также располагали на тот момент примерно 1830 тактическими ядерными боеголовками, которые размещены в центральных хранилищах. Утилизации, по данным специалистов, ожидали 2170 списанных боеголовок. То есть общее количество ядерных зарядов в России, как указали в СИПРИ, составило около 6,5 тыс.

В США этот показатель на январь 2019 года составил, по оценкам экспертов, 6185 единиц. Они включали 1750 развернутых зарядов, из которых приблизительно 1,6 тыс. стратегических и 150 тактических. Порядка 2050 боеголовок находились в резерве и около 2385 отслужили свой срок и ожидали демонтажа.

В 1968 году был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он вступил в силу в 1970 году.

По нему статус официальных ядерных держав получили США, Великобритания, Франция, Китай и СССР. После распада Советского Союза право участия в договоре на правах ядерной державы перешло России, а Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к ДНЯО в качестве неядерных государств.

Документ содержит обязательства ядерных и неядерных государств. Первые не имеют права передавать кому-либо это оружие или другие ядерные взрывные устройства, помогать, поощрять и побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению ядерного оружия либо ядерных взрывных устройств. Они также обязались контролировать свои запасы.

Государства, не обладающие ЯО, не могут производить и приобретать его.

Договор не запрещает размещение этого оружия на территории государств, не обладающих им.