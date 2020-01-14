«Как можно скорее»: Япония ждет системы ПРО США

Министр обороны Японии Таро Коно высказался за скорейшее развертывание американских наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore. Коно заявил об этом 14 января во время пребывания на Гавайских островах, где он осмотрел эти установки, передает телеканал NHK.

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«Нужно как можно скорее получить такой потенциал противоракетной обороны, как Aegis Ashore, способный прикрыть всю территорию нашей страны», — подчеркнул он.

С позицией Японии, что размещение американских систем ПРО Aegis Ashore на японских островах связано только с целью защиты от ударов со стороны КНДР, не согласна Россия.

Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал 10 января в Токио, где состоялась его встреча с японским коллегой Такэо Мори.

Как пояснил Рябков, Москва видит в этих системах определенный потенциал, который может негативно сказаться на российском арсенале стратегического сдерживания. Кроме того, комплексы Aegis Ashore приспособлены не только для применения противоракет, но и для запусков с этих платформ крылатых ракет «Томогавк», а они обладают дальностью действия до 2,5 тыс. км. Как раз по этой причине эта техника была аргументом России в споре с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил свое действие 2 августа прошлого года.

По словам Рябкова, ввиду таких обстоятельств Россию не убеждает позиция японской стороны, что размещение Aegis Ashore будет служить исключительно защите региона.

Кроме того, замглавы российского внешнеполитического ведомства выразил озабоченность России по поводу материального укрепления японо-американского стратегического союза и наращивания возможностей ПРО США.

В конце минувшего года министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил тему создания азиатского сегмента глобальной американской системы противоракетной обороны в ходе переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

«Конечно же, мы не могли не коснуться сегодня тех проблем, которые возникают в связи с созданием азиатского сегмента глобальной ПРО США, в чем участвует и Япония», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров. Он указал на особую заинтересованность российской стороны в диалоге по ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Правительство Японии в 2017 году вынесло постановление, согласно которому страна соглашалась разместить у себя комплексы ПРО Aegis Ashore. Американо-японский договор предусматривает размещение элементов ПРО на севере и на юге страны: в префектурах Акита и Ямагути. Две установки Aegis Ashore предполагается развернуть уже к 2023 году.

Токио оценивал расходы на приобретение в США обоих комплексов в 268 млрд иен (почти $2,5 млрд). При этом по расчетам японского военного ведомства, реальные траты могут оказаться больше.

Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с планами развертывания элементов глобальной ПРО США в Японии. Хотя в Токио неоднократно заверяли, что эти системы не направлены против России. Таро Коно еще в марте 2018 года заявил, что размещение Aegis Ashore на территории Японии направлено на борьбу с ракетной угрозой КНДР, а не против Москвы. Таким образом он прокомментировал высказывания Сергея Лаврова, что размещение систем ПРО в Японии негативно повлияет на российско-японские отношения, включая диалог по проблеме мирного договора.

До этого Лавров дал интервью СМИ Вьетнама и Японии, в котором отметил, что планы военного сотрудничества США и Японии, в том числе по размещению на Японских островах элементов глобальной системы ПРО США, затрагивают национальную безопасность РФ.

Японский посол в России Тоехиса Кодзуки в сентябре 2018 года также заявил, что одобренное в Токио размещение элементов американской системы ПРО не направлено против России, и никак не будет угрожать ей. «Они (комплексы) носят чисто оборонительный характер. Они рассчитаны на защиту жизни и материального имущества жителей нашей страны», — пояснил Кодзуки РИА «Новости».