Опасный курс: как разминулись эсминец США и российский корабль

Министерство обороны РФ опровергло обвинения американской стороны в опасном сближении со стороны российского судна в Аравийском море, об этом говорится в релизе российского военного ведомства, пришедшем в редакцию «Газеты.Ru».

Реклама

Минобороны РФ привело выдержку из Конвенции о международных правилах предупреждения столкновения судов в море от 1972 года, где в пункте № 15 («Ситуация пересечения курсов) определено: «когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу».

«Таким образом, именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса», — пояснили в Минобороны РФ.

Российские военные назвали действия экипажа американского эсминца непрофессиональными и обвинили американцев в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания.

«Данный факт наглядно зафиксирован видеокадрами с борта американского эсминца 5 флота ВМС США, опубликованными в Twitter. Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем», — подчеркнули в Минобороны.

О том, что российский военный корабль якобы допустил «агрессивное сближение» с американским эсминцем Farragut в Аравийском море, игнорируя предупреждения и увеличивая риск столкновения, ранее заявили в военно-морских силах США.

«При проведении плановой операций в Аравийском море к кораблю USS Farragut агрессивно приблизился корабль ВМФ России», — говорится в заявлении Пятого флота ВМС США, который контролирует военно-морские операции на Ближнем Востоке.

«Farragut предупредил международным морским сигналом об опасности столкновения, и попросил российский корабль изменить курс в соответствии с международными правилами движения. Российский корабль первоначально отказался от этого, но в конечном счете изменил курс», — сообщили американские военные.

В сообщении ВМС США указывается, что Farragut входит в ударную группу авианосца Harry S. Truman, эсминцу поручено перехватывать потенциальные вражеские корабли, чтобы они не приближались к авианосцу.

В конце прошлого года Пентагон заявил, что внимательно следил за тем, как проходили военно-морские учения России, Ирана и Китая в Оманском заливе.

По словам официального представителя Пентагона Шона Робертсона, Соединенные Штаты продолжают работать с партнерами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и торгового потока на международных водных территориях.

Отработка совместных маневров прошла с 27 по 30 декабря 2019 года в северной части Индийского океана. От России в учениях участвовали сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня», а также спасательный буксир «Виктор Конецкий».

Моряки трех стран отработали выполнение элементов совместного маневрирования, оказания помощи терпящему бедствие судну и освобождения корабля от «пиратского» захвата.

Несколькими днями ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, поскольку он имеет стратегическое значение. Он пояснил, что присутствие кораблей НАТО в Одессе — это подтверждение важности этого региона для военно-политического блока.

К тому же, по его словам, это демонстрирует поддержку Украине со стороны организации. Столтенберг назвал Грузию и Украину партнерами альянса, которым НАТО будет еще больше помогать с военно-морским образованием, флотом, в логистике и других сферах.

В России указывают, что «сдерживание российской агрессии» для НАТО — прикрытие наращивания сил организации у границ РФ. Об этом в октябре прошлого года говорил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он указывал, что активность альянса у российских рубежей в последние годы достигла небывалого уровня со времен «холодной войны».

По мнению главы военного ведомства, политика блока направлена на усиление передового военного присутствия на его восточном фланге. К тому же Шойгу отметил, что НАТО активизировало свою разведывательную деятельность в Балтийском и Черноморском регионах.