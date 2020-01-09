«Возникла необходимость»: Ирак просит у России С-300

Переговоры между Багдадом и Москвой о покупке Ираком российских зенитных комплексов С-300 возобновились, сообщил глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида в комментарии РИА «Новости», отметив, что этот вопрос должен был решиться давно.

Реклама

«Несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии, и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300», — рассказал собеседник агентства.

Рида добавил, что не знает, на каком этапе находится сделка в настоящее время, но он может сказать, что ее санкционировало руководство Ирака.

«Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе», — обратил внимание парламентарий. По его словам, ранее переговоры были приостановлены из-за того, что Вашингтон угрожал санкциями всем покупателям С-300.

Вместе с тем чиновник отметил, что у Ирака есть уже некоторые российские системы. Тем не менее власти страны хотят приобрести современное вооружение. По мнению собеседника агентства, доля российского вооружения должна превысить 50%, так как оно дешевле американского.

Говоря о «нападении», Рида, вероятно, имел ввиду серию авиаударов по базам народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», которая произошла в августе. По словам члена парламента Ирака Абдулхалик аль-Изауи, США указали на то, что атаку совершила израильская сторона при помощи беспилотников, передает РИА «Новости».

Подобные версии озвучивали и местные СМИ, ссылаясь на очевидцев и лидеров ополчения. Однако прямых заявлений руководства ополчения или других иракских чиновников, в которых упоминалась бы вина Израиля, не было.

Согласно обнародованной сразу после взрыва версии, причиной трагедии стало нарушение инструкций по хранению боеприпасов, отмечает «Коммерсант».

В настоящее время на Ближнем Востоке ситуация остается напряженной. Она обострилась после того, как американцами был ликвидирован командующий иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Это произошло в ночь на 3 января, когда американские военные атаковали окрестности аэропорта в Багдаде. Помимо генерала, погибли еще несколько человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Ракеты по автоколонне, в которой следовал военачальник, были запущены по распоряжению американского президента Дональда Трампа, заявили в Пентагоне.

Американские власти считают, что именно Сулеймани стоял за нападением в конце декабря на коалиционные базы в Ираке. Также США уверены, что иранский генерал был причастен к протестным акциям у американского посольства в Багдаде. Кроме того, американская сторона обвинила Сулеймани в подготовке дальнейших атак, направленных против военных США. Поэтому целью физического устранения Сулеймани, как пояснили в оборонном ведомстве, является защита граждан, находящихся в регионе.

Трамп впоследствии отметил, что убийство генерала не было направлено на развязывание военных действий. Наоборот, власти США «предприняли действия, чтобы остановить войну», уверен он. Вместе с тем он предупредил Иран, что готов и дальше принимать «любые необходимые меры», если американцам будет что-то угрожать на Ближнем Востоке.

Иранские представители, в свою очередь, не согласны с американской позицией. Убийство генерала они расценили как акт терроризма.

Ранее начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Исламской республики генерал Абдолла Араги заявил, что Тегеран обещает за любой враждебный шаг со стороны США «более жесткую месть», передает агентство Tasnim.

Араги заверил, что Корпус стражей исламской революции намерен в дальнейшем отвечать на действия американских военных «сильнее, сокрушительнее и шире», чем это было до этого.

При этом 8 января Иран атаковал военные базы США в Ираке. В заявлении говорится, что этот удар был не более чем пощечиной.