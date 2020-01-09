«Сохранить лицо»: почему американцы не пострадали от мести Ирана

Спутниковый снимок, на котором, предположительно, запечатлены последствия иранского ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад в Ираке обнародован агентством Bloomberg. На кадрах показано, что повреждения потерпели как минимум пять точек на этой территории. Снимки были сделаны в 07.52 по всемирному координированному времени (UTC).

По информации агентства, Иран использовал управляемые ракеты и намеренно наносил удары так, чтобы находившиеся на базе американцы не пострадали.

По данным высокопоставленных чиновников в администрации США, Иран действительно специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, пишет Washington Post. Отмечается, что такая тактика позволила Ирану «сохранить лицо» и избежать развязывания полномасштабных военных действий.

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Речь идет об атаках на две американские авиабазы в Ираке, которые иранские военные совершили в ночь на 8 января. Это произошло в рамках операции «Мученик Сулеймани» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Она была направлена против военных США, которые причастны к убийству командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР иранского генерала Касема Сулеймани.

О нападении на американскую базу сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. Он уточнил, что Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов Соединенных Штатов и коалиции по борьбе с терроризмом, которые находятся на территории Ирака. Как отметил представитель Пентагона, в настоящее время ведется оценка нанесенного ущерба.

Позже издание Rudaw со ссылкой на иракские источники сообщило, что в результате ракетного удара Ирана по военным объектам США повреждения получили несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожены, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ракетные удары КСИР потребностью в самообороне. «Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — написал иранский министр на своей странице в Twitter.

Он пояснил, что военные КСИР атаковали базу США, с которой осуществлялось нападение на граждан и должностных лиц Ирана. По его словам, Тегеран не стремится к войне, но будет защищаться от любых проявлений агрессии.

После случившегося президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам, в котором заявил, что ни один американский военный не погиб во время атаки Ирана на авиабазы. Он заверил, что иранские ракеты нанесли минимальный ущерб военным объектам Соединенных Штатов. По его словам, система раннего предупреждения сработала отлично и помогла предупредить об атаке.

«Армия США готова ко всему, но Иран, похоже, отступает, что хорошо для всех заинтересованных сторон и очень хорошо для всего мира», — добавил Трамп.

Глава государства призвал Тегеран отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма.

Президент США пообещал, что, пока он возглавляет страну, Ирану не удастся получить ядерное оружие.

«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, США немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — подчеркнул Трамп.

Причиной обострения непростых отношений Тегерана и Вашингтона стало проведение американскими военными спецоперации по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Командующий спецподразделением КСИР «Кудс» погиб в результате ракетного удара, приказ о котором Трамп отдал лично.

В ответ на действия Вашингтона Иран объявил Пентагон «террористической организацией», ужесточив такими образом антиамериканский закон прошлого года, согласно которому Соединенные Штаты обвинили в спонсировании терроризма по всему миру.

Иранский лидер Хасан Роухани после убийства Сулеймани пообещал отомстить Вашингтону и отметил, что

это преступление вдвое увеличило решимость Тегерана противостоять американской стороне и защищать исламские ценности.

Высший совет национальной безопасности Ирана вскоре после этой атаки подготовил 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани вооруженными силами США.

На фоне растущей напряженности американская сторона перебросила на Ближний Восток дополнительные войска: в Кувейт были направлены 4,2 тыс. военных. Трамп также пообещал, что нанесет «быстрый и сильный удар» по 52 иранским целям, если Исламская республика попытается атаковать американцев.