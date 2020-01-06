Встреча в клубе: кто уговорил Трампа убить Сулеймани

В течение нескольких месяцев американский госсекретарь Майк Помпео уговаривал главу США Дональда Трампа отдать приказ об устранении иранского генерала Касема Сулеймани, утверждает The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

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Как отмечает издание, Трамп и представители американского оборонного ведомства долгое время не хотели проводить эту операцию. В частности, Пентагон был против обострения ситуации в Иране, так как это потребовало бы переброски больших сил на Ближний Восток, а военные хотели сделать ставку на усиление позиций в Восточной Азии.

Однако 27 декабря ситуация изменилась. Как утверждает американская сторона, в результате атаки шиитского ополчения «Хезболла» на коалиционные базы погиб контрактник США.

Спустя два дня Помпео, министр обороны США Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отправились в клуб Трампа во Флориде, где тот проводил выходные. Они предложили президенту страны различные варианты ответа иранской стороне.

В итоге Трамп, как утверждает WP, согласился на убийство Сулеймани. На это решение, считает издание, повлияло то, что Помпео и Эспер действовали сообща при отстаивании своей позиции.

По данным газеты, госсекретарь США после убийства иранского генерала хотел найти поддержку у европейских государств, однако у него не вышло. По словам источника издания, Европа заметила, что американские действия могут не только усугубить решение ядерной проблемы Ирана, но и поставить под угрозу европейские посольства в Багдаде и Тегеране.

«США никоим образом не способствовали возобновлению договоренностей с Ираном по обогащению урана, а теперь хотят, чтобы все им аплодировали», — сказал в комментарии WP один из европейских дипломатов, знакомый с содержанием разговоров Помпео с союзниками в ЕС. Тем не менее американский чиновник продолжил настаивать на том, что «британцы, французы и немцы должны понимать, что убийство Сулеймани спасло множество жизней в Европе».

Автор материала указывает, что Помпео может использовать жесткую антииранскую позицию и убийство Сулеймани, чтобы заручиться поддержкой израильского лобби для дальнейшего развития своей политической карьеры. «Если ему приносят документы касательно Ирана, то он их обязательно прочитает. Если эти бумаги касаются каких-то других проблем, то не факт, что Помпео ими заинтересуется», — рассказал источник издания в Госдепе.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на несколько источников в Пентагоне и Белом доме заявила, что Дональд Трамп спровоцировал убийство иранского командующего наперекор оборонному ведомству и вопреки разведывательным данным, которые были предоставлены президенту США незадолго до атаки на окрестности аэропорта в Багдаде.

По версии NYT, американский лидер сначала решил не прибегать к столь радикальным мерам, как убийство Сулеймани.

Вместо этого 28 декабря он отдал приказ совершить атаку по пяти объектам шиитской группировки «Хезболла». Из-за этого погибли 25 человек и более 50 получили ранения. Как утверждают американские власти, такое решение было принято в качестве ответной меры на нападение ополчения на коалиционные базы США в Ираке.

Действия американских военных привели к тому, что 31 декабря сторонники «Хезболлы» устроили массовые протесты у здания посольства США в Багдаде. Выступающие требовали выдворения американских дипломатов и военных из Ирака.

После этих беспорядков, как отмечает NYT, Трамп согласился прибегнуть к физическому устранению иранского генерала. Издание обращает внимание, что представители Пентагона были удивлены таким поворотом событий. Кроме того, в материале говорится, что Дональд Трамп проигнорировал поступившие 30 декабря разведданные, согласно которым на Ближнем Востоке ничего из ряда вон выходящего не происходило, включая разъезды Сулеймани. Помимо этого, было известно, что генерал не получил разрешения на осуществление антиамериканских планов.

NYT пишет, что поддерживали радикальную версию ответа Ирану госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майкл Пенс. В Пентагоне публикацию американского издания назвали неточной.

«Детали обсуждений, изложенные в статье NYT, неточные и неполные. «Источники» явно не были частью каких-либо из описанных совещаний, поэтому их цитирование вводит в заблуждение», — написала в Twitter пресс-секретарь Минобороны США Алисса Фара.