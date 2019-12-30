«Били очень много»: бывшие пленные рассказали о пытках СБУ

Четверым дончанам, которые участвовали в обмене пленными между Киевом и Донбассом, за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей начала уголовного производства по фактам пыток со стороны СБУ и батальона «Азов», рассказали РИА «Новости» сами задержанные и их адвокат.

Реклама

Киев подозревал Вячеслава Бирюкова, Александра Стельниковича, Виктора Скрипника и Евгения Дружинина в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года. По версии украинских правоохранителей, они входили в группу Олега Недавнего с позывным Мангуст. Их задержали в августе 2014 года, но за пять лет следствия доказать их виновность не удалось.

За это время, по их словам, они прошли через пытки, с помощью которых СБУ и батальон «Азов» пытались «выбить» признательные показания.

«Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. «Буцали», короче, как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация», — рассказал РИА «Новости» Бирюков.

Он уточнил, что пытки происходили в подвале здания СБУ в Мариуполе. Там Бирюков, по его словам, провел десять дней. «Каждую ночь приезжал батальон «Азов» в СБУ. Приходили к нам «в гости» — поиздеваться», — сказал он.

Александр Стельникович попал в печально известную нелегальную тюрьму в аэропорту Мариуполя. Пленные и те, кто проводил пытки, называют ее «библиотекой».

«Очень часто привозили на неделю-две людей — пытать, калечить и показания выбивать, чтобы потом «в легальную» оформлять. Людей там много замордовали», — рассказал Стельникович. По его словам, там издевались и над знакомыми ополченцев, которых пытались заставить дать нужные свидетельские показания.

Кстати, о «библиотеке» в конце марта рассказывал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Он рассказывал, что эту тюрьму разместили в левом крыле терминала в двух нерабочих холодильных камерах. «Фактически они представляют собой железные комнаты с герметически закрывающимися дверями. В них набивали задержанных людей, содержали абсолютно неофициально», — пояснял экс-сотрудник СБУ.

В конце июля руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева также рассказала РИА «Новости» о некой тайной тюрьме в Мариуполе.

По ее словам, находившиеся в тайных тюрьмах СБУ пленные подвергались пыткам по несколько дней.

«Географически получилось так, что нашумевшая тюрьма СБУ, которая находится в Мариуполе, относится к Донецкой области. Хотя я могу подтвердить, что в 2015 году в этой тюрьме побывали два гражданина Луганской народной республики. Люди чудом остались живы, и я считаю, что им очень повезло», — отметила Кобцева.

Четверым участниками обмена, состоявшегося 29 декабря, удалось добиться возбуждения уголовных дел. Следственное управление прокуратуры Донецкой области начало досудебное расследование по указанным фактам.

Накануне украинские власти передали самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) 123 человека. Как сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, слова которой приводит Донецкое агентство новостей, самопровозглашенная республика получила 60 человек. «Еще украинская сторона не довезла несколько человек», — уточнила она.

Луганский информационный центр со ссылкой на Ольгу Кобцеву сообщил, что Луганск получил 63 человека. Среди них — несколько россиян и бразилец Рафаэль Лусварги. «В принципе, можно сказать, что обмен выполнен в полном объеме в соответствии со списками всех установленных на всех установленных», — подчеркнула Кобцева.

Донбасс, в свою очередь, передал Киеву 76 человек: 25 из них находились в ЛНР, 51 — в ДНР.

Это первый крупный обмен пленными между Украиной и самопровоглашенными республиками за последние два года. Предыдущий состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «233 на 73».

Проведение такого обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года согласовали представители стран «нормандской четверки» на декабрьском саммите в Париже. Эту меру предусматривают минские соглашения 2015 года.