«Черная дыра»: новую «Варшавянку» спустили на воду

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи». Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге.

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По словам гендиректора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова, спуск субмарины — последнее мероприятие компании в этом году. «В целом строительство последующих кораблей идет согласно заключенному контракту», — цитирует РИА «Новости» слова Бузакова.

В свою очередь, командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота Владимир Якушев отметил, что экипажи готовы к эксплуатации, а также боевому применению субмарин проекта 636.3.

«Волхов» — вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», которая строилась для Тихоокеанского флота. По контакту Минобороны и АО «Адмиралтейские верфи» военные должны получить шесть подлодок данного типа.

Первая субмарина проекта «Варшавянка» — «Петропавловск-Камчатский» — была спущена на воду еще в марте, в середине осени был завершен морской этап государственных испытаний подводной лодки.

Контракт на строительство серии «Варшавянок» для ТОФ был подписан в 2016 году. Как говорил «Газете.Ru» президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, главной идей была быстрая передача флоту надежного и проверенного оружия.

«В настоящее время срок строительства этих лодок у нас уже начинает приближаться к двум годам. Это лишнее доказательство того, что строить длинные серии однотипных кораблей — это наилучшее решение с точки зрения экономики и сроков выполнения поставленных задач», — указывал Рахманов.

Стоит отметить, что подлодки проекта «Варшавянка» относятся к третьему поколению дизельных субмарин и входят в число самых малошумных в мире. Субмарины обладают высокой боевой эффективностью за счет новейших комплексов ракетно-торпедных вооружений. Субмарины могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, они предназначены для защиты военно-морских баз.

«Варшавянки» обладают улучшенными гидродинамическими качествами из-за корпуса веретенообразной формы с круглым носом и осесимметричной кормы. При этом подводные лодки проекта 636.3 — двухкорпусной конструкции.

Корпус субмарины выполнен в виде замкнутой цилиндрической оболочки с концевыми сферическими переборками, он состоит из трех цилиндрических участков различных диаметров, которые соединены между собой. Наибольшая длина субмарины составляет 73 м и наибольшая ширина — 10 м, а отношение длины к ширине составляет 7,3.

Максимальная глубина погружения подлодок типа «Варшавянка» составляет 300 метров, скорость хода — 20 узлов, автономность субмарины около 45 суток. Подводные лодки располагают различным вооружением — носовые торпедные аппараты калибра 533 мм, боекомплект из 18 торпед или 24 мин, четыре крылатые ракеты 3М-14 «Калибр-ПЛ», а также ПЗРК «Стрела-3» или «Игла» (и 8 ЗУР).

Акустическая защита подводной лодки создается за счет ряда конструктивных мер, в частности, с помощью виброизоляционного покрытия, амортизации и компоновки механизмов на отключенных от корпуса платформах. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название «черные дыры».

Уменьшить уровень подводной шумности субмарин также удается за счет использования одновальной электрической установки и снижения частоты вращения гребного винта.

Благодаря низкому уровню шумности подлодки способны обеспечить гарантированное упреждающее обнаружение и возможность атаки кораблей противника с большой дистанции с помощью ПКР — противокорабельных крылатых ракет.

«Адмиралтейским верфям» осталось сделать еще четыре подлодки проекта 636.3, субмарины «Уфа» и «Магадан» были одновременно заложены в ноябре. О последних двух подводных лодках проекта практически ничего не известно, однако одна из них точно будет называться «Можайск».