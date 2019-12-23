Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик

Командующий Дальней авиацией (ДА) ВКС России Сергей Кобылан также рассказал, что дальнейшее развитие ДА осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 с продлением срока их службы, но также и за счет создания перспективного авиационного комплекса Дальней авиации — стратегического бомбардировщика пятого поколения.

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Для начала рассмотрим, опираясь только на открытые данные, какие самолеты и в каком количестве находятся на вооружении российской Дальней авиации.

Начнем со стратегического бомбардировщика Ту-160. На оснащении российской ДА в настоящее время состоят 10 Ту-160 и 7 Ту-160М1, которыми вооружен 121-й гвардейский тяжелобомбардировочный авиационный полк (тбап) 22-й гвардейской тяжелобомбардировочной Краснознаменной Донбасской авиационной дивизии (аэродром постоянного базирования — Энгельс).

В декабре 2018 года в Минобороны сообщили о введении в состав Дальней авиации нового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин». Сколько из этих бомбардировщиков исправны и готовы к боевому применению, — неизвестно.

Первое боевое применение Ту-160 произошло во время операции ВС России в Сирии в период с 17 ноября 2015 года по 20 ноября 2015 года. Удары наносились крылатыми ракетами Х-555 (модификация Х-55 с обычной боевой частью) и Х-101 по объектам террористов. Затем в ходе сирийской кампании бомбардировщик применялся неоднократно.

Количество стратегических бомбардировщиков Ту-160 в ДА ВКС РФ не дотягивает даже до уровня полка (20 машин по штату). Поэтому говорить о каком-либо оперативном значении имеющихся на оснащении ДА ВКС РФ самолетов этого типа в настоящий момент не приходится.

Стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в составе ДА сегодня, по некоторым данным, 46 Ту-95МС и 14 Ту-95МСМ. Ими оснащены всего три полка. 184-й тбап, который входит в состав 22-й тбад, дислоцируется на аэродроме Энгельс. Еще два полка — 182-й гв. тбап и 79-й тбап — размещены на аэродроме Украинка (Амурская область). Оба входят в состав 326-й гв. тбад.

Впервые ракетоносцы Ту-95МС также были задействованы во время операции ВС России в Сирии. Удары наносились теми же крылатыми ракетами Х-555 по объектам террористических формирований. 17 ноября 2016 года самолеты ТУ-95МСМ нанесли удары новейшими крылатыми ракетами Х-101. Пуски ракет были совершены над акваторией Средиземного моря.

5 июля 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС, поднявшись с аэродрома Энгельс, долетели до Сирии с дозаправкой в воздухе и нанесли удар по складам и командному пункту террористов новейшими крылатыми ракетами Х-101. Атака была совершена с расстояния до цели около 1000 км.

Дальних бомбардировщиков в составе ДА насчитывается 61 типа Ту-22М3 и 1 типа Ту-22M3M.

До самого недавнего времени эти машины дислоцировались на аэродромах Шайковка (Калужская область) — 52-й тбап, Белая (Иркутская область) — 1225 и 1229-й тбап, Оленья (Мурманская область) и Каменный ручей (Хабаровский край).

Самолет активно применялся в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, в Сирии. В САР отмечено боевое применение 14 самолетов Ту-22М3.

В ближайшее время планируется до 30 Ту-22М3 модернизировать до уровня Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»). Задачей является продление ресурса планера до 40 лет, оснащение новым двигателем (на основе НК-32-02), установка оборудования под новую крылатую ракету «воздух-поверхность» типа Х-32. Помимо ракет Х-32, Ту-22М3М в перспективе сможет нести до четырех гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал».

Как ранее писала «Газета.Ru», перед российским авиапромом стоит задача устранить все проблемы, которые накапливались в течение длительного времени на уже стоящих на оснащении Дальней авиации Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. В частности, необходимо заменить элементы бортового оборудования, срок службы которых уже истек.

В первую очередь, производится замена продукции украинских предприятий, которые еще в советские времена участвовали в кооперации соисполнителей.

Сегодня и ремонт этого оборудования невозможен, и документация практически утрачена. Украинские блоки в настоящее время демонтируются, и на их место ставятся новые — российской разработки. Причем, как отмечают специалисты, это не просто продление ресурса, это совершенно иные характеристики.

Первый построенный «с нуля» глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М будет передан российскому Министерству обороны в 2021 году. Об этом ранее писала «Газета.Ru».

Кроме того, нет точных данных, доведен ли до нужного уровня двигатель НК-32-02, которым предполагается оснастить модернизированный Ту-160. Как известно, в 1991 году производство двигателей для стратегической авиации было прекращено. Работы по возобновлению производства начались лишь в 2016 году в связи с восстановлением производства стратегических бомбардировщиков Ту-160М в Казани. В 2018 году сообщалось о намерении Минобороны закупить 22 двигателя НК-32-02 для установки на новые машины казанского производства. Однако Ту-160М с новыми двигателями пока еще так и не взлетел. К слову, НК-32-02 должен поступать и на оснащение перспективного комплекса ДА. Другого двигателя, пригодного для решения этой задачи, в ближайшее время (10 лет как минимум) не предвидится.

То есть из новых (скажем так — «свежих») самолетов в ДА пока только один — Ту-22М3М — и только в 2021 году ожидается первый Ту-160М. Ранее озвучивалось, что Ту-160М планируется построить в количестве 50 самолетов. Какие-либо конкретные сроки поставки самолетов по годам при этом не назывались.

По штату в тяжелобомбардировочном авиационном полку должно быть 20 машин. Если программа по производству Ту-160М будет выполнена, речь может пойти о том, что в ДА можно будет сформировать хотя бы одну тяжелобомбардировочную дивизию на самолетах Ту-160М.

Что касается самолетов Ту-22М3М, то планируемых 30 боевых машин не хватит для укомплектования даже одной авиадивизии.

Кроме того, неизвестен на сегодняшний момент созданный запас крылатых ракет воздушного базирования в обычном снаряжении.

Таким образом, имеющимися на сегодня силами Дальняя авиация в ходе конвенционального вооруженного конфликта нанести массированный удар авиационными средствами поражения в обычном снаряжении не может. Напомним, что массированный авиационный удар — это удар силами не менее чем воздушной армии. Все, что меньше по боевому составу (корпус, дивизия,) — это уже групповой удар. До уровня воздушной армии российская ДА в ее нынешнем состоянии пока, к сожалению, не дотягивает.

Что касается перспективной машины для Дальней авиации, которая пока называется ПАК ДА, то каких-либо достоверных данных о реализации этой программы пока очень не много. Нет даже изображений бомбардировщика в виде компьютерной графики, которым можно было бы однозначно доверять.

«Новый самолет будет дозвуковым», — отметил командующий ДА Сергей Кобылаш. И этим пока ограничивается практически вся информация по этому стратегическому бомбардировщику, разве что обычно добавляют, что самолет будет выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Цифры, которые при этом называются (дальность полета до 15 тыс. км, полезная нагрузка — до 35 т), выглядят очень приблизительными. Нельзя исключать, что в тактико-техническом задании на этот самолет абсолютно другие показатели.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Криворучко сообщал, что ПАК ДА поступит на вооружение до конца 2027 года. К этому сроку, наверное, уже сегодня можно смело прибавить несколько лет.

«Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным», — сказал сегодня Сергей Кобылаш.

Конечно, перспективное планирование никто не отменял. И тенденции таковы, что беспилотный стратегический бомбардировщик — безусловно верное направление работы. Но говорить, что будет в стране и Вооруженных силах в 2040 году (то есть более чем через 20 лет), представляется в этом случае явно преждевременным.

Для начала надо хотя бы принять на вооружение и запустить в серийное производство беспилотный летательный аппарат тяжелого класса, о проблемах создания которого ранее писала «Газета.Ru».

В качестве вывода в День Дальней авиации можно сказать пока так — новых самолетов в российской ДА практически нет, боевые возможности в вооруженном конфликте с применением только обычных средств поражения — не более чем групповой авиационный удар с применением ограниченного числа крылатых ракет воздушного базирования.

В 1990-е годы страна чуть не лишилась Дальней авиации в ходе борьбы за мир во всем мире. За последнее время этот род сил ВКС РФ удалось отвести от края пропасти. Но работы еще впереди достаточно много. В первую очередь сегодня Дальняя авиация требует только одного — объемного, ритмичного и предсказуемого финансирования.