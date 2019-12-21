$250 млн на армию: в США отказались от срочной помощи Киеву

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.

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Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.

Средства должны были быть выделены в течение 45 дней после подписания документа американским лидером Дональдом Трампом. Белый дом выступил против включения данного пункта в пакет законопроектов и пригрозил президентским вето, которое привело бы к приостановке работы правительства.

На прошлой неделе члены палаты представителей и сената американского конгресса согласовали оборонный бюджет государства на 2020 год в размере $738 млрд. Соответствующий документ опубликован профильным комитетом палаты представителей.

Среди прочего предлагается на $734,4 млн увеличить расходы на так называемую Европейскую инициативу сдерживания — программу, призванную «противостоять агрессии со стороны России в регионе» путем «восстановления передового американского военного присутствия» на европейском континенте и наращивания военного потенциала партнеров.

На военную помощь Украине, предусматривающую, в частности, поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $300 млн, что на $50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

В течение последних пяти лет США выделили Украине более $1,3 млрд на развитие армии, рассказывал пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

По его словам, эти средства выделялись на укрепление обороноспособности украинских войск и улучшение взаимодействия с НАТО. Вашингтон поддерживает Киев в стремлении вступить в альянс, но для этого необходимо урегулировать территориальные разногласия в Крыму.

Стоит добавить, что Украина просила у США помощи не только финансовой, но и кадровой. В Киеве хотели, чтобы министерство обороны Украины возглавил директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александр Виндман – об этом сам американский чиновник рассказал на слушаниях в специальном комитете по разведке палаты представителей конгресса США в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

По словам Виндмана, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк три раза предлагал ему возглавить вооруженные силы Украины.

При этом сотрудник СНБ признался, что не знает причин такого доверительного отношения украинских силовиков. Все три раза он отказался, но сообщал о произошедшем своим начальникам и Национальной разведке.

Также известно, что украинские военнослужащие проходят обучение под руководством более 130 военнослужащих 2-й бригадной тактической группы «Страйк» 101-й воздушно-десантной дивизии армии США. Тренировки проводятся на Яворовском полигоне Львовской области Украины, сообщала пресс-служба министерства обороны Украины.

Бойцы американской тактической группы «Страйк» проводят обучение вместо американских инструкторов 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси. Они находились во Львовской области с лета прошлого года.

Стоит добавить, что до того, как Крым вошел в состав России, США планировали открыть на полуострове свое дипломатическое представительство – об этом рассказывал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife. Он уточнял, что эту тему обсуждали еще во время президентства Виктора Ющенко.

Поводом для начала таких переговоров стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе. Как сообщал Хандогий, после этого он встретился с занимавшей на тот момент пост госсекретаря США Кондолизой Райс и подписал хартию о стратегическом сотрудничестве Вашингтона и Киева.

Этот документ включал в себя, в частности, пункт о том, что в Симферополе необходимо создать «почетное или какое-то дипломатическое присутствие США», пояснял Хандогий, уточняя, что стороны долго обсуждали этот вопрос.

Его коллега, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко добавлял, что обсуждение этого вопроса началось еще до вступления Хандогия в должность в 2009 году, причем он лично говорил об этом с экс-послом США на Украине Уильямом Тейлором.