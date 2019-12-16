С вещами на выход: что потеряют США в Турции

Для начала разберемся, что могут гипотетически потерять США в Турции, если дело дойдет до закрытия Эрдоганом упомянутых выше военных объектов.

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Вначале несколько слов об авиационной базе Инджирлик. Авиабаза имеет взлетно-посадочную полосу длиной свыше 3000 м (длина — 3048 м, ширина — 61 м) и способна принимать воздушные суда всех типов, включая стратегические бомбардировщики. На территории базы оборудованы зоны рассредоточения и укрытия самолетов, склады, узлы связи, развернуто соответствующее радио-, светотехническое и навигационное оборудование, имеются штабные, служебные и технические помещения.

Кроме того, в специальных хранилищах размещены 40 водородных бомб типа В-61 (различных модификаций) ВВС США.

На авиабазе Инджирлик базируются 10-е авиакрыло и 2-е командование ВВС Турции, и 39-е авиакрыло ВВС США. Численность личного состава ВВС США, по разным оценкам, составляет от 3 до 5 тыс. человек.

На базе размещены самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, обеспечивающие дозаправку в воздухе самолетов тактической авиации ВВС США, принимающих участие в полетах над Сирией и Ираком. В Инджирлике также дислоцируются самолеты-разведчики и беспилотные летательные аппараты.

Эта авиабаза самым активным образом использовалась ВВС США во время Ливанского кризиса 1958 года, операций «Буря в пустыне» (1991 год) и «Лиса в пустыне» (1998 год), во время войн в Афганистане (с 2001 года), Ираке (с 2003 года) и Сирии.

Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросит американцев «на выход с вещами» (а «вещи» он может еще и не позволит собрать), то, безусловно, боевые и оперативные возможности ВВС США на Ближнем и Среднем Востоке существенно снизятся.

Инджирлик в этом плане — мощный рычаг воздействия со стороны Соединенных Штатов на военно-политическую обстановку в соседних странах.

С утратой Инджирлика ВВС США лишаются очень многих возможностей по поражению объектов вероятного противника на земле и его авиации в воздухе, по прикрытию своих войск и объектов от ударов средств воздушного нападения неприятеля, по дозаправке в воздухе своих самолетов в ходе ракетно-авиационных ударов, по ведению воздушной разведки и управлению авиацией в ходе боевых действий.

В случае гипотетического вооруженного конфликта с Ираном потеря этой авиабазы для вооруженных сил США будет очень некстати. И Эрдоган об этом отлично знает. Поэтому решение турецкого лидера в отношении Инджирлика будет очень болезненным для американцев. Словом, Эрдоган знает, куда надавить, и надавить с максимальной результативностью и эффективностью.

В Турции находится еще один важный объект вооруженных сил США. В уезде Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке страны (неподалеку от границы с Сирией) развернута мобильная РЛС AN/TPY-2 Х-диапазона, которая является важным элементом для ПРО НАТО (BMDS, Ballistic Missile Defence System). Станция размещена на холме Чаршак, расположенном на высоте 2100 м над уровнем моря и обеспечивает на дальности около 1000 км обнаружение тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. В системе ПРО НАТО этот объект играет весьма важную роль. С его утратой возможности по предупреждению о ракетном нападении заметно снизятся.

Что касается ядерного оружия США, которое по неподтвержденным данным складировано в специальных хранилищах на авиабазе Инджирлик, то, скорее всего, его уже там нет.

Есть основания полагать, что американцы приступили к его вывозу сразу после попытки военного переворота в Турции с 15 по 16 июля 2016 года. И вполне возможно, что в настоящее время склады в Инджирлике, где хранились водородные бомбы типа В61, уже пусты.

К примеру, в свое время из Закавказья Вооруженные силы СССР начали спешно вывозить тактическое ядерное оружие после событий в Грузии в апреле 1989 года, когда предстоящий распад союзного государства еще никто всерьез не прогнозировал.

Однако аналитики советского 12-го Главного управления Минобороны СССР (отвечающего за сохранность специальных боеприпасов) все правильно предугадали и не стали рисковать таким дорогостоящим активом, как ТЯО. В результате ни один специальный боеприпас не был утрачен, и все они были своевременно вывезены (в основном вертолетами и самолетами военно-транспортной авиации) из охваченных смутой закавказских республик.

Вполне возможно, что американцы при анализе военно-политической ситуации в Турции исходили примерно из аналогичных соображений. К тому же, в настоящее время Эрдоган может в 24 часа выставить США с территории военной базы Инджирлик, при этом не разрешив забрать специальные боеприпасы. Сегодня все козыри в этом конфликте на руках у турецкого лидера.

Много ли времени надо американцам, чтобы собрать вещи, и уложиться в те очень жесткие сроки, которые наверняка будут поставлены в подобном случае Эрдоганом?

Самолеты ВВС США могут улететь в считанные часы. Мобильную РЛС AN/TPY-2 тоже быстро можно свернуть и погрузить в военно-транспортный самолет типа Boeing C-17 Globemaster III, и отправить на одну из ближайших баз на европейском континенте.

Гораздо сложнее будет подсчитать в случае поспешной «эвакуации» утраты тех средств, которые в свое время были вложены в соответствующую инфраструктуру. Капитальные сооружения ни по воздуху, ни железнодорожным транспортом не вывезешь.

Инджирлик слишком дорог для Соединенных Штатов, чтобы так легко разбрасываться подобными объектами. Геополитическое значение подобной авиабазы исключительно велико.

Поэтому вполне возможно, что в этом споре Анкара и Вашингтон попытаются прийти к какому-либо согласию (компромиссу). Попытки откровенно силового давления со стороны Вашингтона на Эрдогана могут привести в итоге к крайне нежелательным последствиям, вплоть до образования заметной трещины на еще вчера монолитном Североатлантическом альянсе.

Разумеется, Анкара все еще в значительной степени зависит от импорта многих образцов вооружения, военной техники и комплектующих со стороны коллективного Запада. Но в то же время членство Турции в НАТО сегодня уже не является жизненно необходимым для Анкары. И для решения значительного количества военно-политических задач, которые сегодня стоят перед Турцией (отношения с соседней Грецией, ситуация с нефтегазоносным шельфом в Восточном Средиземноморье), альянс Анкаре не помощник.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).