«Американцы что-то скрывают»: сколько США потратят на войну

На этой неделе члены палаты представителей и сената американского конгресса согласовали оборонный бюджет государства на 2020 год в размере $738 млрд. Соответствующий документ опубликован профильным комитетом палаты представителей.

На базовые нужды Пентагона предполагается выделить $635 млрд, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах — $71,5 млрд. Еще $31,5 млрд — средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты.

Предлагается на $734,4 млн увеличить расходы на так называемую Европейскую инициативу сдерживания — программу, призванную «противостоять агрессии со стороны России в регионе» путем «восстановления передового американского военного присутствия» на европейском континенте и наращивания военного потенциала партнеров.

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На военную помощь Украине, предусматривающую, в частности, поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $300 млн, что на $50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

Что касается непосредственно России, то законодатели продлили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, запретили правительству США признавать переход Крыма под российскую юрисдикцию. Кроме того, обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в целях обеспечения европейской энергетической безопасности.

Одна из главных новостей — выделение в отдельный вид вооруженных сил Космических войск США (наравне с сухопутными войсками, военно-воздушными силами, военно-морскими силами, морской пехотой и береговой охраной).

В 2018 году военные расходы США были ниже — $716 млрд. Однако на 2021 год уже запланирован дальнейший рост до $740 млрд.

«По большому счету, никаких подвижек революционного характера в этом документе не произошло. Все акценты, ранее обозначенные векторы, уже сформировавшиеся тенденции, обозначенные лично президентом США Дональдом Трампом и высшим военно-политическим руководством государства, в военном бюджете — 2020 сохраняются и не претерпевают каких-либо резких изменений», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

По его словам, в будущем разве что могут быть откорректированы статьи расходов на проведение операций за рубежами Соединенных Штатов. В частности, полагает специалист,

если действительно произойдет сокращение военного присутствия США в Сирии и Афганистане, то нельзя исключать, что сэкономленные средства пойдут на закупку вооружений и военной техники, или же на содержание вооруженных сил, или на эту сумму будет сокращен военный бюджет в целом.

«Как и обычно, в военном бюджете США на 2020 год большая часть средств уходит на содержание вооруженных сил, военных баз за рубежами США и на реализацию различного рода социальных программ и выплат военнослужащим ВС США», — пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Подобная структура военного бюджета, отметил специалист, традиционна для Соединенных Штатов и сохраняется в документе на 2020 год.

Главные приоритеты

Среди видов вооруженных сил США основной акцент делается на развитие военно-морских сил, подчеркнул Виктор Мураховский. В настоящее время последовательно реализуется программа строительства 355 кораблей для ВМС США, что выводит Америку на принципиально новый уровень морского могущества. К примеру, Соединенные Штаты намерены иметь в составе флота 12 атомных авианосцев. Значительны по своему объему заказы на многоцелевые атомные подводные лодки типа «Вирджиния», другие корабли новых классов, морские десантные силы.

Вторые по значимости в бюджете — военно-воздушные силы. Не стоит забывать, что ВВС США имеют в своем составе баллистические ракеты наземного базирования и средства противоракетной обороны. Делается акцент на строительство самолетов 5-го поколения, на создание значительного по своей численности флота военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков, что, в первую очередь, направлено на ведение боевых действий за рубежами Соединенных Штатов.

«Значительное внимание уделяется развитию межвидовых систем, и здесь, в первую очередь, имеется в виду космос»,

— подчеркнул Виктор Мураховский. Существенные средства будут направлены на совершенствование орбитальной группировки космических аппаратов Соединенных Штатов, и не последнее место здесь занимает система SBIRS, которая относится к американской системе предупреждения о ракетно-ядерном ударе.

«Можно сказать, что практически вся структура управления вооруженными силами США базируется сегодня на спутниковую группировку», — отметил Мураховский.

Как указал собеседник издания, конгрессмены и сенаторы США специально внесли в законопроект о военном бюджете оговорку, что без разрешения сената и палаты представителей США военное ведомство не имеет права закупать вооружение и военную технику, которые относятся к ракетам средней и меньшей дальности. Иными словами, отметил эксперт,

разработка РСМД в США идет полным ходом, но закупка пока не планируется.

«Одна из тенденций, которую я бы отметил, — дальнейшая политизация оборонного бюджета Соединенных Штатов», — сказал изданию Виктор Мураховский. По его мнению, американские законодатели вносят в документ много поправок, которые, собственно, военного бюджета не касаются, а имеют ярко выраженную политическую окраску. Например, это относится к мерам противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Там много и разного рода других закорючек, и в результате структура военного бюджета США такова, что президент США, он же верховный главнокомандующий, постепенно утрачивает рычаги оперативного управления своими вооруженными силами.

Практически по всему документу для него расставлены капканы или предусмотрены какие-либо обязательства», — пояснил Виктор Мураховский.

«И как обычно — на своей территории США воевать не собираются, и это следует из бюджета, а вот на заморских театрах военных действий — с большим удовольствием», — заключил эксперт.

Дело не в сумме

«Мне не совсем понятно то гипертрофированное внимание, которое у нас традиционно уделяется военному бюджету Соединенных Штатов», — рассказал «Газете.Ru» бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.

По словам военачальника, надо в первую очередь оценивать состояние вооруженных сил и в целом военной организации государства по их реальным боевым и оперативным возможностям, а не по тем средствам, которые идут на содержание армии и флота и на поддержку оборонно-промышленного комплекса.

«Мы уже знаем из практики, что отдельные ассиметричные меры, проводимые странами с существенно меньшими экономическими возможностями, в значительной степени компенсируют недостаточную величину их военного бюджета. Это в полной мере относится и к Российской Федерации», — полагает генерал Бурутин.

По мнению собеседника издания, вряд ли кого среди экспертного сообщества может удивить значительный и постоянно возрастающий американский военный бюджет. В любом случае он ожидаемо большой.

«С другой стороны, США надо поддерживать иллюзию глобального лидерства. А она поддерживается не в последнюю очередь впечатляющими размерами военного бюджета.

Кроме того, надо поддерживать и свой собственный военно-промышленный комплекс, а он традиционно славится своей прожорливостью и постоянно требует денег. Даже скорее, он не столь эффективен, сколько прожорлив», — считает Бурутин. Поэтому, по его словам, «деваться некуда, надо кормить ВПК».

«Что еще хотелось бы отметить — американцы создают космические войска. Но в этом плане они далеко не пионеры, такой вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы (в структуре которых есть и Космические войска) в России давно создан. В этом плане американцы идут вслед за нами», — отметил военачальник.

Бурутин также обратил внимание, что в США традиционно закладываются деньги на ведение непредвиденных операций. «Суммы, кстати, не такие уж и маленькие. Я думаю, это или дефект планирования, если они не могут предусмотреть, что им предстоит делать в ближайшее время, всего лишь на год вперед. Или же американцы что-то скрывают. В этом плане от них тогда надо ожидать каких-либо агрессивных действий на заложенную в бюджет сумму», — полагает Александр Бурутин.

По мнению военачальника, значительно больший интерес для специалистов должны представлять те статьи военного бюджета США, которые предназначены для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Именно по ним можно понять, к какой войне готовится Вашингтон и каким образом выглядят его ближайшие приоритеты в строительстве и совершенствовании вооруженных сил.