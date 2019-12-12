«Это техническая вещь»: Рада продлила закон о Донбассе

Верховная рада Украины продлила до конца 2020 года закон «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Такое решение поддержали 320 депутатов украинского парламента из 226 необходимых. Документ теперь должен подписать глава государства. Поправки вступают в силу со дня опубликования в официальной прессе.

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Накануне стало известно, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в электронной системе Рады законопроект с поправками к закону об особом статусе Донбасса.

О том, что закон будет продлен на один год, на брифинге по итогам встречи в «нормандском формате», которая прошла 9 декабря в Париже, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что документ будет действовать как временный.

«Это техническая вещь, нам легче сейчас продолжить этот закон и позже внести «формулу Штайнмайера», видя определенные шаги с той стороны [ополченцев], что мы приближаемся к деэскалации», — отметил президент Украины.

Кроме того, Зеленский выразил мнение, что Украина не должна согласовывать этот законопроект с трехсторонней контактной группой, «где нам (Киеву — «Газета.Ru») потом могут выкручивать руки».

При этом, как указано в коммюнике по итогам саммита, Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

Этот вопрос обсуждался 9 декабря на саммите «нормандской четверки» — Украины, России, Франции и Германии. Переговоры в таком формате прошли впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, в котором прописали три пункта: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

В соответствии с этим документом, стороны подтверждают свою приверженность минским соглашениям, а также согласуют прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск.

Согласно минским договоренностям, Киев взял на себя обязательство предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Этот закон был принят в 2014 году, но с тех пор так и не применялся. Документ предусматривает амнистию для участников боевых действий в регионе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления и участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов. Помимо этого, закон предполагает особую государственную поддержку со стороны Киева для восстановления промышленности и инфраструктуры Донбасса.

Неподконтрольные украинским властям отдельные районы региона по этому документу должны быть наделены особым статусом только после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Но выборы там так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) остался на бумаге.

В марте 2015 года Верховная рада приняла постановление, которым эти республики признавались «временно оккупированными территориями» до вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и установления «полного контроля Украины над государственной границей».

В связи с этим введение закона об особом статусе в действие фактически было блокировано.

В октябре украинская делегация на заседании с представителями ОБСЕ, России и самопровозглашенными ДНР и ЛНР подписала так называемую «формулу Штайнмайера». Она определяет механизм введения в действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». В день выборов он вводится на временной основе, а после публикации отчета ОБСЕ об итогах голосования — на постоянной. Подписание «формулы» и разведение сил и средств в Донбассе были условиями для проведения саммита «нормандской четверки».