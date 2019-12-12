«Густой черный дым»: «Адмирал Кузнецов» загорелся в Мурманске

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» загорелся во время ремонтных работ в доке в Мурманске. В результате пожара пострадали по меньшей мере три человека, и еще три пропали без вести.

«По предварительной информации, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым <...> Пострадавших трое. Всем им оказывается медицинская помощь», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Площадь пожара составляет около 120 кв. м, в частности, на крейсере горит дизельное топливо. По информации агентства, очаг возгорания пытаются потушить с помощью «пенной атаки».

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Официальная причина пожара пока неизвестна, однако оно могло возникнуть из-за нарушения правил безопасности в ходе ремонтных работ. Как отмечает «Интерфакс», пожар начался в первом энергоотсеке на второй палубе.

Спасателям удалось вывести шесть человек, но еще трое пропали без вести, по данным агентства, они находились в трюме судна — связи с ними нет.

К слову, это не первое ЧП с крейсером за время его ремонта, в конце октября прошлого года строительный кран упал на палубу «Кузнецова» оставив на ней пробоину размером 4х5 м. Тогда в результате происшествия пострадали четыре человека.

В Минобороны отмечали, что крейсер не получил значительных повреждений, и ремонт единственного российского авианосца будет продолжен по плану — крейсер встал на ремонт почти три года назад, после возвращения из Сирии. Северный флот рассчитывает получить модернизированный корабль в 2021 году.

Авианосец должен получить морской вариант комплекса ПВО «Панцирь», новые котлы, насосы и новые полетные системы. Палубу крейсера должны доработать под истребители МиГ-29К/КУБ.

При этом кран упал на «Адмирала Кузнецова» из-за затопления плавучего дока ПД-50, ЧП произошло из-за сбоя в подаче электричества во время доковых работ. В результате происшествия цистерны плавучего дока моментально заполнились водой, и блок пошел ко дну.

ПД-50 был построен еще в 1980 году по заказу советского ВМФ, док предназначался для ремонта крупных кораблей и подлодок, в частности, в нем ремонтировался тяжелый атомный крейсер «Петр Великий».

Сам «Адмирал Кузнецов» был принят в состав российского флота в начале 1990-х годов.

По версии Business Insider, крейсер входит в десятку худших авианосцев в мире. Основной проблемой «Адмирала» называют недостаточно «прочную» силовую установку, с которой связывают ряд аварий на рейсере.

В частности, именно состояние силовой установки якобы послужило причиной поломки авианосца в ходе военных действий в Сирии.

«Кузнецов» также выделяется ракетной установкой «Гранит», которая по задумке военных СССР должна была сделать крейсер более универсальным. При этом на авианосце нет аварийного барьера для самолетов, соответственно, истребители не могут совершить посадку в чрезвычайной ситуации, когда нельзя использовать аэрофинишер.

С аэрофинишерами также есть ряд недочетов из-за их постоянного выхода из строя, по этой причине при уходе «Адмирала Кузнецова» от берегов Сирии были потеряны два истребителя. При этом авианосец может принимать лишь семь истребителей корабельного взлета, что значительно уступает американским аналогам.

Стоит отметить, что во время своего первого боевого задания крейсер прошел 18 тыс. морских миль. Палуба «Адмирала Кузнецова» вместила более 40 истребителей и вертолетов, которые выполнили около 420 боевых вылетов и поразили 1,2 тыс. объектов боевиков в Сирии.

Тем не менее, крейсер значительно отличается от всех прошлых авианосцев. К примеру, на его борту могут находится более 50 самолетов, в том числе и сверхзвуковых. Водоизмещение авианосца составляет 55 тыс. т, его длина больше 300 м, а ширина полетной палубы около 70,5 м.

Кроме того, «Адмирал Кузнецов» может развивать скорость до 29 узлов и проплыть в автономном режиме до 8 тыс. морских миль. Экипаж авианосца же состоит из 2100 человек. Пока это единственный авианосец российского флота, но ВМФ рассчитывает заложить еще один к 2025 году.

Новейший авианосец проекта «Шторм» сможет принять на борт до 90 летательных аппаратов, а его водоизмещение составит около 100 тыс. т — почти в два раза больше «Кузнецова». Крейсер будет оснащен ядерной энергетической установкой, которая позволит убрать ограничение по дальности плавания. К тому же, «Шторм» сможет выполнять боевые задачи за Полярным кругом из-за своего ледового класса. Палуба авианосца будет включать два трамплина и четыре катапульты электромагнитного типа, причем самолетов обеспечит аэрофинишер.