Ближе к реальности: как Киев изменил подход к переговорам

Украинская делегация несомненно изменила тональность переговоров в рамках «нормандского формата» — Германия, Россия, Украина, Франция — считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что в манере поведения переговорщиков со стороны Украины появилась большая реалистичность.

Реклама

«Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение. Я думаю, только слепой это не увидит и глухой не услышит», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова обратила внимание, что украинские переговорщики начали оперировать правовыми терминами и так или иначе идти путем сочетания интересов различных сегментов общества.

Она признала, что сегодня нет возможности реализовать все, что нужно. «Но то, что есть в этом некая большая реалистичность, — это 100%», — подчеркнула она.

Кроме того, официальный представитель МИДа высказалась на тему допуска российских журналистов на Украину. Она напомнила, что сегодняшние украинские законы все еще запрещают представителям СМИ из России посещать эту страну. По ее словам, служба безопасности может не пропускать их на границе, а также задерживать и депортировать. Владимир Соловьев подтвердил, что многие его коллеги находятся в списке «запрещенных людей».

Таким образом она ответила на приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в страну, обращенное к российским журналистам.

Тема итогов парижского саммита «нормандской четверки» обсуждалась во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон по инициативе американской стороны, отметила Захарова.

«Эта тема действительно обсуждалась, но по просьбе американских коллег, что естественно, так как Сергей Викторович Лавров прибыл в Вашингтон непосредственно из Парижа, где проходили мероприятия в рамках «нормандского формата». Они в большей степени работали, как у нас, дипломатов, принято говорить, «на прием», им было интересно, что же происходит по животрепещущей для них теме, которую они непосредственно много раз пытались взять «с наскока». Интерес был очень живой, активный, и, в общем-то, у них была возможность услышать из первых рук», — сказала она.

Ранее Лавров сообщил журналистам, что во время своего визита в Вашингтон поделился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео впечатлениями от прошедшего 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате». Он стал первым после трехлетнего перерыва.

Согласно итоговому документу саммита, участники обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня в Донбассе до конца 2019 года. В документе также предусмотрено разведение сил и средств в регионе к концу марта 2020 года в трех новых точках. Кроме того, стороны договорились, что необходимо открыть дополнительные пункты пропуска в течение 30 дней. Главы государств также призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе лиц по принципу «всех на всех» до конца года. К тому же, Красному Кресту должен быть предоставлен «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Украинский лидер признал, что в рамках саммита хотел решить больше вопросов, но в то же время все наиболее сложные проблемы были обговорены. Саммит в Париже стал началом диалога по урегулированию проблемы на юго-востоке Украины, констатировал Зеленский.

«Есть принципы, на которых я строю свою политику. Это невозможность федерализации Украины, невозможность влияния других сил на ее политику, невозможность компромиссов по урегулированию конфликта за счет уступки территории. Донбасс и Крым — это Украина», — заявил он.

Вопрос принадлежности Крыма до сих пор актуален на Украине. Киев отказывается признавать результаты прошедшего в 2014 году референдума, в ходе которого 96% жителей полуострова поддержали идею вхождения в состав РФ. При этом Украина и ряд западных стран по-прежнему настаивают, что это украинская территория.

До саммита «нормандской четверки» Зеленский утверждал, что намерен поднять этот вопрос на встрече с российским коллегой. Но, как сообщила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, эта тема на переговорах не обсуждалась.