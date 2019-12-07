«Разработка завершена»: на Украине показали испытания «Нептуна»

Видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» попало в сеть. Его опубликовало украинское издание «Милитаристский портал». На кадрах запечатлен запуск ракеты и ее полет на малой высоте над морем в сопровождении Су-27 украинских ВВС.

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В подписи к видео говорится, что «Нептун» успешно прошел испытания и подтвердил заявленные летные характеристики. Таким образом, ракета пролетела несколько сотен километров по заданному маршруту и высотам.

При этом отмечается, что испытания прошли в ноябре. Это был первый полет ракеты на расстояние более 250 км по западному маршруту, сообщает издание со ссылкой на слова главы конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олега Коростелева. В публикации говорится, что это означает завершение разработки летательного аппарата.

29 ноября Коростелев, как передает портал Defense Express, рассказал об успешном завершении разработки ракеты и о том, что на следующем этапе испытания будут отработаны боевые характеристики оружия.

Эта ракета весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Она может преодолеть расстояние до 280 км, развив скорость до 900 км/ч. При этом высота ее полета над гребнем волны составляет от 3 до 10 м. Вместе с тем, как передает РИА «Новости», ракетный комплект может одновременно запустить до 24 ракет. О том, что «Нептун» будет испытан в ближайшее время украинские власти заявили еще в апреле. Ракета предназначена для уничтожения судов водоизмещением до 5 тыс. тонн и наземных целей.

Российские эксперты, в свою очередь, отмечали, что в основе разработки этого военного комплекса лежит старая советская ракета Х-35.

В июле экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что это вооружение якобы способно за считанное время уничтожить Крымский мост. Такое мнение он выразил в интервью изданию LB.ua.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — подчеркнул Турчинов в разговоре с журналистами.

По его словам, эти ракетные комплексы были созданные в сверхсжатые сроки – над Украиной якобы «нависла угроза со стороны Черного и Азовского морей». Вместе с тем Турчинов отметил, что теперь киевским властям необходимо искать инвесторов, которые помогли бы в осуществлении технического перевооружения, освоении новых технологий и расширении производства.

В России на заявление бывшего секретаря СНБО представители властей страны отреагировали достаточно резко. Так, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украина перестанет существовать как государство, если сценарий с уничтожением моста через Керченский пролив будет осуществлен.

О том, что ответ Москвы на подобные действия со стороны соседнего государства будет серьезным, предупредил и член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, как полуостров, так и мост имеют надежную защиту, при которой Крымский мост не пострадает. «А вот последствия для Украины будут самыми плачевными», — сказал он.

Стоит отметить, что оборона Крымского моста выстроена по системе A2/AD (anti access/area denial). То есть, вокруг объекта охраняются суша, море и воздух. На дежурстве находятся зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», «Тор», «Бук-М2» и новейшие ЗРК С-400 «Триумф».

Цеков подчеркнул, что подобные высказывания представителей Украины показывают не увеличение мощи страны, а неадекватность ее руководителей.

«На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях ее подогревают Соединенные Штаты», — считает парламентарий. Он отметил, что российская сторона надеется на то, что новые власти Украины «будут умнее предыдущих».

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек предположил, что экс-секретарь СНБО Украины пытается своими громкими высказываниями разрушить хлипкие российско-украинские отношения.