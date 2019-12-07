«Верните обломки»: россиян обвинили в уничтожении дрона США

Американские военные считают, что пропавший в конце ноября беспилотник ВС США был сбит российскими средствами ПВО в небе над Ливией. Об этом сообщило агентство Reuters.

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При этом не уточняется на каком уровне и на основании каких фактов были сделаны такие выводы. В материале приводится лишь цитата командующего АФРИКОМ (африканское командование ВС США) Стивена Таунсенда. В разговоре с агентством он заявил, что американская сторона требует возвращения обломков своего летательного аппарата. Вместе с тем он считает, что управляющие средствами ПВО «не знали о том, что беспилотный летательный аппарат принадлежит США в тот момент, когда открыли по нему огонь».

В то же время представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Африканского командования полковник Кристофер Карнс заявил изданию, что власти США считают, что беспилотник расстрелял комплекс ПВО, которым управляли либо бойцы российской частной военной компании (ЧВК), либо военные Ливийской национальной армии (ЛНА). Последнюю возглавляет фельдмаршал Халиф Хафтар. По словам Карнса, обстрел произошел, когда нападавшие на летательный аппарат убедились, что в нем нет людей.

Вместе с тем агентство также поговорило и с официальным представителем возглавляемого Файезом Сараджем Ливийского правительства национального согласия. Он предположил, что ответственность за пропажу беспилотника, по-видимому, «лежит на российских наемниках».

О том, что беспилотный летательный аппарат перестал выходить на связь стало известно в ночь на 23 ноября. Хотя к тому времени он уже два дня как числился пропавшим. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе АФРИКОМ. По словам представителей американского командования, беспилотник выполнял полет в небе близ Триполи. Отмечалось, что действия, производимые аппаратом, «имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии», передает ТАСС.

Иностранные СМИ ранее указывали на якобы наличие «российских наемников» на территории Ливии, хотя власти РФ это отрицают. Так, подобное сообщение появилось в газете The New York Times в начале ноября. В материале утверждалось, что за последние полтора месяца в Ливию прибыли около 200 «российских наемников».

Кроме того, издание указывало, что медики диагностировали у некоторых участников вооруженного конфликта в Ливии ранения, похожие на те, которые получали некоторые солдаты в Донбассе. По данным газеты, такие повреждения могут оставлять «российские снайперские винтовки».

В ответ на это замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что представленная в статье информация является домыслами. «Это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес», — отметил он.

6 декабря глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что публикации СМИ о том, что в Ливии находятся «российские наемники» являются слухами, передает РИА «Новости». Он также обратил внимание на то, что в Сирии находятся военнослужащие армий стран-участниц НАТО, «которых никто не приглашал», но «о них никто вопросов не задает, они как бы там по факту присутствуют и имеют на это право».

«Но как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat или прочие неправительственные структуры будут подбрасывать материал о том, что Россия опять где-то что-то делает не так», — добавил глава ведомства.

По словам Лаврова, Россия – одна из немногих стран, которые поддерживают отношения со всеми ливийскими политическими игроками.

Сейчас в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани. Второй поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

В начале апреля этого года Хафтар объявил о начале наступления на столицу страны Триполи. Свои действия он объяснил необходимостью избавления государства от террористических группировок. Сарадж, в свою очередь, начал компанию «Вулкан гнева» с целью противостояния штурму со стороны ЛНА.

Эти военные действия привели к сотням жертв, появлению тысяч беженцев и разрушению важных объектов инфраструктуры.