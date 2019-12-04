После бойни: решена судьба части Шамсутдинова

До конца года в Забайкалье расформируют воинскую часть, где служил Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в Минобороны. Как отметил собеседник издания, после расформирования там будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа. Другие подробности он не привел.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, в воинской части 54160 в поселке Горном Читинского района.

В результате стрельбы еще два человека получили ранения. Срочника сразу же задержали — он сдался спецназу, передавало издание Baza. Находящаяся на военной базе группа «Антитеррор» экипировалась, как только прозвучали первые выстрелы. Они вышли из казармы и встретили Шамсутдинова с оружием. Тогда они решили, что он может начать стрелять, но солдат отбросил автомат в сторону и лег на землю, дав себя задержать.

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Во время дачи показаний он заявил, что в этот день лейтенант угрожал ему изнасилованием. При этом источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией, утверждал, что стрельбе в воинской части предшествовал конфликт между Шамсутдиновым и его сослуживцами. Собеседник агентства рассказывал, что рядовой отказывался выполнить задание ротного. По его словам, речь могла идти о мытье полов.

«Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного», — сообщил источник РИА «Новости». Он подчеркнул, что Шамсутдинов не испытывает раскаяния.

«Коммерсант» тогда писал, что военнослужащего рекомендовали к несению службы с оружием. В военкомате в Татарстане установили, что Шамсутдинов психически устойчив, а сорваться может только из-за длительного стресса без помощи психолога.

В Минобороны не исключили, что причиной инцидента мог стать нервный срыв.

Причем там не исключили, что он мог не быть связан с прохождением службы. В обстоятельствах разбирались следователи и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.

По итогам расследования стрельбы в воинской части министр обороны Сергей Шойгу провел закрытое совещание, на котором раскритиковал подчиненных за то, как организована работа с личным составом, сообщал РБК один из знакомых с результатами расследования источников. По его словам, Шойгу «запредельно жестко» осудил работу командиров с личным составом. Министр указал на то, что при надлежащем исполнении обязанностей Шамсутдинов не мог быть назначен в караул. По итогам совещания Шойгу поручил направлять на длительные задания в подразделения охраны исключительно контрактников. Кроме того, он дал указание проработать вопрос углубленного психологического обследования призывников в военкоматах.

В конце прошлого месяца отец солдата-срочника Шамсутдинова рассказал, как прошла его первая встреча с сыном в читинском СИЗО. По его словам, юноша долгое время молчал и смотрел на него «тяжелым взглядом». «Потом спросил: «Папа, почему я здесь? Что я здесь делаю? Ты что, гнал?». Я ничего ему не ответил. Я ему всю жизнь рассказывал, что у нас хорошая армия. Что служить должен каждый мужчина. Что офицеры к солдатам всегда относятся по-отечески. А теперь молчал и не мог объяснить, как он оказался в этом гадюшнике», — рассказал Салим Шамсутдинов порталу ura.ru.

Во время встречи он передал сыну теплую одежду, конфеты и сигареты. По его словам, у Рамиля не было соответствующих погоде вещей. Он также отметил, что на встрече его сын не улыбался. Он сильно похудел — примерно на 15-20 кг, сказал Шамсутдинов-старший порталу Life.ru.

Но, несмотря на снижение веса, срочник похвалил еду в СИЗО: по его словам, она там лучше, чем в армии, сообщил его отец.

«Также сказал, что в камере сидит четыре человека. Всем привет передавал. Сказал мне, чтобы я к нему не катался, у меня же инсульт», — добавил мужчина.

Их встреча длилась час. Отец обвиняемого заявил, что намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.