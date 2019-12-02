От попытки до ядерного удара: какой может быть война за Калининград

«Власти сопредельных государств мечтают, что у них разместят военные контингенты, потому что это деньги. Если по-честному, то размещение инфраструктуры оборонительного рода в Калининграде происходит в ответ на размещение наступательных вооружений в странах Прибалтики, в Польше, еще где-то. Мы находимся в режиме реакции, а не агрессии», — заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА «Новости».

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«Мне кажется, чем быстрее мы перейдем к каким-то содержательным разговорам по темам, которые реально близки людям, тем лучше. Так что нужно не волноваться, а налаживать конструктивные связи и искать общие интересы в региональном развитии», — добавил он.

В последнее время в иностранных СМИ стали регулярно появляться публикации и исследования о «захвате» Калининграда.

В частности, в сентябре этого года издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае «агрессии» со стороны России.

Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда доктор Ричард Хукер спрогнозировал вероятный ход развития военных действий при потенциальном конфликте между Россией и странами НАТО в Прибалтике. По его мнению, такая ситуация приведет к потере Россией Калининградской области.

В сообщении китайского портала Eastday.com говорилось, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией силы альянса смогут захватить российский регион за два дня.

Разберем все, что называется, в порядке поступления. Начнем с заявления Харригана о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае «агрессии» со стороны России.

Для начала отметим, что никаких разведывательных данных о подготовке группировкой российских войск в Калининграде наступательной операции нет. И в штабе Объединенных вооруженных сил НАТО об этом прекрасно осведомлены.

То есть никаких признаков проведения мероприятий стратегического и оперативного развертывания в Калининградской области нет (очень хочется добавить в этом месте — совсем нет).

Войска (силы) Вооруженных сил России в этом регионе в настоящее время занимаются сугубо по планам мирного времени. Всеми силами и средствами разведки Североатлантического альянса пока не зафиксирован перевод группировки ВС РФ в Калининградской области с мирного на военное положение, оперативное развертывание войск на этом театре военных действий, какие-либо перегруппировки стратегического характера, развертывание первоочередных стратегических резервов.

То есть абсолютно незаметно, чтобы ракетные войска и артиллерия, силы РЭБ в Калининградском районе вышли в назначенные позиционные районы и готовились к нанесению огневых ударов. Не осуществляется и вывод войск в районы оперативного предназначения. Нет признаков перебазирования авиации на передовые аэродромы. А провести наступательную операцию имеющимися силами и средствами из состояния боевой готовности постоянные войска РФ в регионе просто не в состоянии. И все специалисты в области оперативно-стратегического планирования в НАТО это знают.

Что касается конкретно заявления генерала Джеффри Ли Харригана о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае «агрессии» со стороны России, то в этом случае надо отметить, что с точки зрения планирования боевых действий это всего лишь одна из оперативных задач (и то далеко не в полном виде).

А если уж НАТО планируется оборонительная операция в областях, прилегающих к российскому анклаву в Прибалтике, то генерал должен был хоть как-то упомянуть об основном содержании этой операции: развертывании войск альянса и занятии обороны; срыве воздушно-наступательной операции вероятного противника; срыве выдвижения ударных группировок сухопутных войск; ведении боевых действий за удержание тактической зоны обороны; нанесении контрудара; разгроме десантно-диверсионных сил противника; прикрытии особо важных объектов.

Теперь об исследовании старшего научного сотрудника американского Джеймстаунского фонда доктор Ричарда Хукера, который спрогнозировал вероятный ход развития военных действий при потенциальном конфликте между Россией и странами НАТО в Прибалтике. По его мнению, такая ситуация приведет к потере Россией Калининградской области.

Тут стоит заметить, что основная ошибка господина Хукера (и не только его) заключается в том, что в случае гипотетического столкновения НАТО и РФ ход боевых действий не ограничится только Калининградской областью.

Ввиду большого (в некоторых случаях на порядок) превосходства Североатлантического альянса в обычных вооружениях, Москва не станет безучастно наблюдать за разгромом своей группировки в Калининграде, а сразу перейдет к применению как тактического, так и стратегического ядерного оружия.

То есть представления западных военачальников и аналитиков, что сражение за Калининградскую область ограничится рамками этого региона, и будет чем-то вроде боя местного значения, в корне, концептуально неверны.

Нет никаких сомнений, что Россия с первых минут этого конфликта продемонстрирует готовность к применению ядерного оружия, и в войне этого типа покажет предельную решительность целей и способов ее ведения. Иными словами, Москва с первых залпов в Калининградской области перейдет к неограниченному использованию всех средств массового поражения и прежде всего стратегического ядерного оружия.

Тут надо заметить, что применение оружия массового поражения будет иметь катастрофические последствия для воюющих и других государств. Нанесение даже первых ядерных ударов будет характеризоваться невосполнимыми потерями и последующим прогрессирующим нарастанием потерь в результате воздействия вторичных факторов.

Продолжение каких-либо организованных военных действий после обмена ядерными ударами станет просто невозможным.

Теперь несколько слов о сообщении китайского портала Eastday.com, в котором говорилось, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией силы альянса смогут захватить российский регион за два дня. Китайских журналистов надо несколько подкорректировать в сторону уменьшения этих сроков, правда, несколько с другим знаком и результатом. Первый этап операции стратегических ядерных сил России займет по времени от силы 40-45 минут. После этого можно будет рассуждать только об особенностях современного ядерного апокалипсиса.

В качестве вывода можно сказать следующее. Сражение за Калининград ни при каких обстоятельствах не станет изолированным боем местного значения. Битва за эту область с первых минут подобного конфликта станет лишь эпизодом в мировой ракетно-ядерной войне. Причем в этом конфликте пострадают даже те страны, которые не являются воюющими государствами.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).