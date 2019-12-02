«Главный конкурент»: в «Укроборонпроме» заявили о победе над Россией

Украина побеждает Россию на внешних рынках оружия, заявил заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» и бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем. Об этом сообщает телеканал ATR.

«Потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем. У Украины огромный интеллектуальный потенциал в оборонно-промышленной сфере», – подчеркнул экс-нардеп.

Он отметил, что Украина «побеждала» российских оружейников, несмотря на «30 лет отсутствия финансирования». Причем именно Россия – главный конкурент для Украины в сфере экспорта оружия, подчеркнул Найем.

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Мустафу Найема назначили на пост замгендиректора «Укроборонпрома» в конце ноября. Заниматься он будет в основном связями с иностранными инвесторами и государством, а также — борьбой с коррупцией.

«Мы активно готовимся к корпоратизации и смене бренда – невзирая на красивое воплощение, щит главной оборонной компании страны пока еще немного дыряв», — признался бывший нардеп.

Стоит отметить, что согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира, Украина больше не входит в десятку главных экспортеров оружия. Между тем, пять крупнейших торговцев оружием за 2014-2018 годы обеспечили 75% совокупного мирового рынка вооружений.

Российская Федерация — на втором месте в мире. Первое место заняли США, третье — Франция. Четвертую и пятую позиции забрали себе Германия и Китай.

Экспорт отечественного оружия за указанный период снизился на 17%. Причиной тому стало сокращение покупок оружия Индией и Венесуэлой. Однако импорт оружия в Индии на 58% состоит из вооружений, произведенных в России, которая также поставила основные вооружения в 48 стран — 55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир.

В десятку крупнейших экспортеров оружия также входят: Испания, Британия, Израиль, Нидерланды и Италия. Причем продажи израильского оружия выросли на 60% в сравнении с предыдущим периодом.

По состоянию на 2019 год «побеждающая Россию» Украина находится на 12-м месте. Доля украинского экспорта снизилась с 2,8 процентов до 1,3%, а объемы внешних продаж оружия упали на 47%. В 2013 году Украина была на восьмом месте рейтинга.

Когда-то Украина действительно входила в первую пятерку экспортеров вооружений. В основном распродавали остатки советских арсеналов. С 2007 по 2013 годы украинское государство экспортировало за рубеж почти 1 тыс. бронемашин, более 650 танков, около 300 единиц артиллерийских установок, а также три десятка вертолетов (большая часть – сделанные в СССР Ми-24), более 160 боевых самолетов и один боевой корабль. Также было продано зарубежным клиентам 747 ракет.

Продавали также созданные уже в период независимости страны танки «Оплот» и бронетранспортеры.

Основными покупателями украинского оружия выступали как постсоветские республики — Грузия и Азербайджан, так и дальние страны — Кения, Нигерия, Конго, Эфиопия, Судан, Таиланд и Ирак.

После «евромайдана» 2014 года продажи украинского оружия резко упали. Танков реализовали лишь 94 единицы, вертолетов — 13 штук, порядка 200 БТРов, всего лишь 6 самолетов и еще один корабль.

В ходе военного конфликта в Донбассе Украина продолжала экспорт военной техники, но по сути — выполняла обязательства, взятые на себя еще при президенте Викторе Януковиче. Новых контрактов на экспорт не заключалось, вся техника шла в войска, участвующие в «антитеррористической операции».

Стоит отметить, что одним из главных партнеров Украины в сфере вооружений долгое время была Россия. Однако после воссоединения Крыма с РФ и началом внутриукраинского конфликта в Донбассе, Киев решил прекратить какие-либо военно-торговые контакты с восточным соседом. С 2006 года «Укроборонпром» поставлял в Россию авиационные двигатели для учебных самолетов и запчасти для кораблей.

Экспертное сообщество полагает, что причиной падения украинского экспорта вооружений могут быть не только исчерпание советских военных запасов, но также плохая репутация украинских торговцев оружием. В частности, довольно широкую огласку получил скандал вокруг «Иракского контракта». Украина обязалась поставить бронетранспортеров собственного производства на сумму в $2,4 млрд, однако лишь треть машин оказалась исправной.

Однако перспективы у украинской оборонки есть, отмечают специалисты. Иностранные инвесторы продолжают выделять деньги на развитие военного строительства. Тем не менее, уровни коррупции в «Укроборонпроме» запредельные — сейчас заведено более 500 уголовных производств в связи с хищениями на сумму более чем 1 млрд гривен (почти 2,7 млрд рублей — «Газета.Ru»).