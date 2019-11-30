Японская ядерная бомба: в Китае предупредили о новой угрозе

Китайское издание Sohu назвало Японию ядерной державой и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность. Автор статьи со ссылкой на источники сообщил, что под предлогом развития гражданских атомных электростанций Япония смогла заполучить большое количество ядерного топлива, которого хватит, чтобы произвести 6 тыс. бомб.

В издании подчеркнули, что США на протяжении нескольких десятилетий сдерживали развитие этой страны, но она воспользовалась поддержкой западного союзника и превратилась в мощную экономическую державу.

Теперь же Токио хочет играть более активную роль на международной арене и даже бросить вызов пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН. Как указали в статье, об этом свидетельствует современное развитие Японии: она начала разработку вертолетоносцев типа «Идзумо» и построила совершенные атомные электростанции. Несмотря на то что страна не производит ядерное оружие, сегодня она один из лидеров в мире по применению ядерных технологий, подчеркнули в статье.

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Автор обратил внимание, что по боеспособности Япония входит в первую десятку стран мира, и ее технологический уровень нельзя недооценивать. Вместе с тем стране нельзя разрабатывать ядерное оружие, зато она занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий. Журналист выразил мнение, что в случае начала боевых действий Токио сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее материала.

Демилитаризация Японии прошла после ее капитуляции во Второй мировой войне: страна была вынуждена отказаться от исследований в области производства ядерного оружия.

В августе агентство Киодо, ссылаясь на рассекреченные документы 1950-х годов, сообщило, что в 1956 году Япония, подписывая декларацию с СССР, отказалась включить в нее пункт о стремлении сторон к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия. По данным агентства, японская сторона хотела приступить к обсуждению этого вопроса только после восстановления дипломатических отношений. В Киодо обратили внимание, что в период с 1951 года Япония находилась под «ядерным зонтиком» США и не могла подписаться под антиядерным заявлением.

На сегодняшний день в мире девять ядерных держав: Россия, США, Франция, Великобритания, КНДР, Индия, Китай, Пакистан и Израиль. Наибольшим потенциалом в этой сфере обладают Россия и США — на их долю, по разным оценкам, приходится порядка 90% ядерного арсенала всего мира.

Именно между этими двумя государствами постоянно ведутся споры о контроле над данным типом вооружений. Ситуация в этой сфере обострилась с выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между ним и Москвой. В соответствии с этим соглашением участники обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. За рамками документа оставались крылатые ракеты морского и воздушного базирования, которые попадали в диапазон дальности от 500 до 5500 км.

Сегодня последним договором о контроле над вооружениями между РФ и США остается Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его стороны обязались, чтобы спустя семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем суммарное количество вооружения не превышало обозначенные нормы.

В 2021 году он прекратит свое действие, если его не продлить. Но Вашингтон на сегодняшний день продолжает намекать, что таких намерений у него нет. Это вызывает серьезное беспокойство в политических кругах. Впрочем, в Китае уверены, что Москве опасаться нечего.

В конце октября Sohu писало, что США не нападают на Россию благодаря ее ядерному потенциалу.

Китайское издание обратило внимание, что ядерные силы называют секретом обеспечения мира, а страну с ядерным потенциалом — гегемоном. Журналисты считают, что Вашингтон опасается Москвы даже после распада СССР. «В ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», — пришел к выводу автор статьи.