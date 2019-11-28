ПВО Трампа: чем в США защищают Белый дом

Журналисты заметили неизвестную им установку на одном из зданий рядом с резиденцией президента США, снимая репортаж об эвакуации сотрудников американских ведомств из Белого дома и Капитолия, сообщает издание Popular mechanics. Причиной эвакуации стал замеченный в небе над Вашингтоном неизвестный самолет, однако вскоре все вернулись к работе.

По мнению репортеров, их внимание привлекло не что иное, как установка противовоздушной обороны (ПВО). Издание добавляет, что, скорее всего, речь идет о зенитном ракетном комплексе AN/TWQ-1 Avenger, а точнее о пусковой установке с ракетами FIM-92 Stinger.

Avenger, как правило, монтируется на автомобиль Humvee. Но, похоже, в данном случае ПУ просто установлена на крыше здания. Необходимости в шасси под монтаж вооружения в данном случае нет. Этот зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ближнего действия предназначен для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5-3,8 км и дальностях 0,5-5,5 км.

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На нем установлены два контейнера по 4 ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет, калибра 12,7 мм и радиолокационная станция (РЛС). В комплект поставки входит выносной пульт дистанционного управления. Система обнаружения является всепогодной и обеспечивает обнаружение целей при любых условиях видимости за счет встроенного тепловизора.

Разумеется, вариант, при котором любое здание, в котором размещены органы государственного и военного управления, представляло бы собой неприступную крепость, защищенную с земли, воды, от ударов воздушного противника, от проникновения злоумышленников с помощью подземных ходов, в любом случае представляется наилучшим. И мало того, что подобные мероприятия в подавляющем большинстве государств уже в значительной степени проведены, так и меры по охране и защите первых лиц любой страны непрерывно совершенствуются.

К примеру, в советские времена для защиты столицы от ударов воздушного противника была развернута стационарная зенитная ракетная система С-25, в состав которой входило 56 зенитных ракетных полков особого назначения, расположенных двумя кольцами вокруг Москвы (на удалении 50 и 100 км от центра столицы), четыре технические базы и соответствующие пункты управления.

22 полка располагалось на внутреннем кольце, 34 полка — на внешнем. Организационно полки системы С-25 были объединены в четыре корпуса противовоздушной обороны.

Кроме того, для защиты Москвы от ударов воздушного противника привлекались еще четыре, так называемых «внешних» корпуса ПВО – 2 (г. Ржев), 3 (г. Ярославль), 7 (г. Брянск), 16 (г. Горький), в состав которых, помимо зенитных ракетных полков и бригад, входила истребительная авиация.

Помимо всего прочего, над Москвой были запрещены полеты воздушных судов всех ведомств — за исключением правительственных вертолетов. Иными словами, любой летательный аппарат, находившийся в воздухе, априори считался нарушителем.

В поздние советские времена зенитные ракетные полки 1-й армии ПВО особого назначения были перевооружены на ЗРС С-300П и С-300В, а их общее количество сократилось до 28. Тем не менее, это была очень грозная сила, обеспечивавшая выполнение любых поставленных задач. Однако тогда еще никто не знал, какую угрозу могут представлять собой малоразмерные беспилотные летательные аппараты.

Конечно, любое усиление средств ПВО, стоящих на прикрытии столицы государства, можно рассматривать как шаг только в верном направлении, но

размещение стрелков-зенитчиков с переносными зенитными ракетными комплексами или расчетов зенитных ракетных комплексов ближнего действия на крышах правительственных зданий повлечет за собой множество проблем, порой далеких от борьбы с террористическими формированиями, использующими те или иные малоразмерные средства воздушного нападения.

К примеру, придется, помимо организации непосредственно боевого дежурства (и проверок бдительности его несения) как-то размещать бойцов и офицеров в комплексе правительственных зданий, продумывать вопросы их питания и отдыха, а также периодической смены боевых расчетов.

Однако, как ранее писала «Газета.Ru» https://www.gazeta.ru/army/2019/11/19/12821414.shtml, практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии, показывает, что малые и сверхмалые БЛА активно используются не только регулярными армиями, но также террористическими организациями и криминальными группировками. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делает дроны одним из наиболее эффективных средств достижения преступных целей.

Недавняя атака на НПЗ в Саудовской Аравии показала всю остроту проблемы и крайнюю необходимость кардинально менять подход к защите важных государственных объектов, инфраструктурных объектов ТЭК, атомной энергетики и других стратегических отраслей.

Россия сегодня задумывается над построением эшелонированной системы борьбы с применением комплексов РЭБ (противодействие малоразмерным БЛА) и ПВО (огневое поражение средних и тяжелых БЛА).

Поэтому необходимость усиления последнего рубежа обороны правительственных зданий в настоящее время — объективная реальность. Для этого могут быть использованы как зенитные ракетные комплексы ближнего действия (малой дальности) типа «Панцирь» и «Тор» (изготовленные в виде боевых модулей), так и ПЗРК типа «Верба». Как известно, это новейший российский переносной зенитно-ракетный комплекс, принятый на вооружение в 2014 году.

Кроме того, в качестве средств для развертывания эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам можно назвать российские комплексы «Репеллент», «Сапсан-Бекас», «Купол-ПРО», «Пищаль-ПРО».