«Киев сошел с ума»: Жириновский пригрозил превентивным ударом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может нанести превентивный удар по Украине, если она останется «поджигателем войны». Таким образом он прокомментировал в Twitter ситуацию вокруг дела об импичменте президента США Дональда Трампа. Этот процесс был инициирован после телефонного разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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«Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933 года, такой же поджигатель войны», — считает Жириновский.

Он заявил, что «Киев сошел с ума и заражает Америку» и что Россия «не может терпеть такую политику».

Процесс импичмента Трампа, на который отреагировал глава партии, началась после скандала с делом сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Его спровоцировала статья The Wall Street Journal, согласно которой глава США восемь раз обращался к Зеленскому с просьбой помочь с этим расследованием. Байден — потенциальный кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов на выборах 2020 года. Как утверждают в Демпартии, американский лидер заморозил военную помощь Киеву, чтобы надавить на президента Украины.

После информации о таких контактах Трампа с Зеленским подконтрольная Демократической партии палата представителей во главе с Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента президента США.

В попытке снять с себя подозрения, глава Соединенных Штатов распорядился опубликовать полную стенограмму своего телефонного разговора с украинским лидером. Его расшифровку обнародовали вечером 25 сентября. Судя по ней, президенты действительно обсуждали дело Байдена, но, как утверждал сам Зеленский, на него никто не давил.

Что касается самого главы ЛДПР, у Киева к нему есть личные претензии. В январе генпрокуратура Украины предъявила ему обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, говорится в заявлении ведомства. «Составлено сообщение о подозрении В. Жириновского в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины», — отметили в сообщении.

Как утверждали в прокуратуре, в 2014 году в эфире одного из российских телеканалов и во время митинга Жириновский публично призывал к присоединению Крыма и юго-восточных областей Украины к России.

К тому же, в ведомстве указали, что политик, находясь в Севастополе и Симферополе, призывал жителей «к совершению активных умышленных действий» для незаконного изменения границ Украины.

Сам Жириновский сказал РБК, что уголовные обвинения Киев предъявляет ему с 1991 года, но он их «не признает». «Ни я лично, ни другие депутаты фракции ЛДПР никаких преступлений ни по российскому, ни по украинскому Уголовному кодексу не совершали. Мы чисты. Мы лишь оказывали гуманитарную помощь», — заверил он.

Политик обратил внимание, что у многих стран есть территориальные претензии к соседям, поскольку «границы часто прочерчены искусственно». По словам Жириновского, с Украиной — такая же ситуация.

В конце сентября прошлого года Шевченковский районный суд Киева разрешил украинской генпрокуратуре начать специальное досудебное расследование в отношении трех депутатов Госдумы, в том числе и Жириновского. Как сообщалось на сайте ГПУ, в ходе досудебного расследования было установлено, что Жириновский в марте-апреле 2018 года организовал группу, которая собирала денежные средства для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По данным ведомства, еще два депутата Госдумы, имена которых не уточняются, в марте-июне 2014 года тоже занимались сбором средств для региона.

К тому же, как утверждают следователи, группа во главе с Жириновским помогла представителям ДНР получить помещение для представительской деятельности в Москве.

Более того, по информации Киева, они передали самопровозглашенной республике по просьбе командира ополчения Михаила Толстых (Гиви) шесть транспортных средств.

Сам Жириновский назвал это «попытками политического преследования». Политик уточнил, что ЛДПР направляла в Донбасс гуманитарную помощь и подержанный автомобиль, а затем против него в 2016 году возбудили уголовное дело. «И с тех пор каждый год они какие-то процессуальные детали меняют и запускают новость по новой. Хотят впечатление произвести, привлечь внимание, дескать, вот на кого замахнулись, самого Жириновского судить хотят», — сказал лидер партии.