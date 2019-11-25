«Шут гороховый»: мэр в ДНР оказался шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Матюха признался, что является сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

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В эфире телеканала «ТСН» он рассказал, что украинской спецслужбе удалось вывезти его из ДНР. По его словам, он на протяжении последних пяти лет находился «в оккупации, где занимался провокациями» и способствовал возникновению конфликтов между группами ополченцев. В сюжете представитель ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что Матюха предоставлял украинской стороне «очень много информации».

Эдуарда Матюху избрали «народным мэром» Горловки в мае 2014 года, но вскоре он покинул должность из-за конфликта.

Он рассказал, что его разжигание было заданием от украинской разведки. Некоторое время спустя он стал первым секретарем городского комитета «Коммунистической партии» ДНР.

Депутат народного совета самопровозглашенной республики Владислав Бердичевский, комментируя эту ситуацию в своем Facebook, обратил внимание, что Матюха был «народным мэром» всего три дня. «Шут гороховый. Никто, и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был», — подчеркнул он.

По словам депутата, единственный вред, которой шпион сумел причинить республике — воровство и продажа гуманитарной муки. Как рассказал Бердичевский, Матюха занимался этим, «пока ему не дали по лапам». «Какая страна — такие и разведчики», — резюмировал представитель народного совета ДНР.

Незадолго до этого к 11 годам лишения свободы за шпионаж приговорили жителя ДНР. Об этом сообщили 15 ноября в пресс-службе генпрокуратуры республики. Там отметили, что в январе — феврале 2017 года при прохождении паспортного контроля на украинском КПВВ этот человек согласился на предложение сотрудника иностранной разведки предоставлять сведения о лицах, проходящих службу в народной милиции ДНР.

В генпрокуратуре республики рассказали, что на своем рабочем месте осужденный фотографировал документы, подтверждающие «факт прохождения лицами военной службы».

«Полученные фотоснимки обвиняемый передавал сотрудникам иностранной разведки, осознавая, что переданные им сведения будут использованы против безопасности ДНР. В ходе судебных слушаний сотрудниками генеральной прокуратуры ДНР была доказана вина подсудимого. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указали в прокуратуре.

В августе текущего года верховный суд ДНР признал украинского журналиста Станислава Асеева виновным в шпионаже, подстрекательстве к нему, а также организации экстремистского сообщества и призывах к экстремизму. Асееву дали 15 лет колонии строгого режима с лишением права заниматься журналистской деятельностью на 2,5 года.

Как считают следователи ДНР, Асеев с 2015 по 2017 год вел визуальную разведку мест дислокации народной милиции республики. Полученную информацию он передавал представителям Службы безопасности Украины. По сведениям ведомства, журналист под видом своей профессиональной деятельности вербовал в социальных сетях проукраински настроенных граждан. Это было нужно для дальнейшей передачи информации военного и иного характера.

Как сообщает «Новая газета», Асеев сотрудничал с украинской службой «Радио Свобода». Его задержали летом 2017 года по подозрению в шпионаже и ряде других преступлений.

Президент «Радио Свобода» Джейми Флай сказал принадлежащему Григорию Березкину РБК, что судебное заседание в отношении Асеева, которое было проведено в августе, но получило огласку только 22 октября, заслуживает осуждения. «Стас является журналистом, который пытался повысить осведомленность о ситуации на востоке Украины», — подчеркнул Флай и призвал немедленно освободить Асеева.