Битва за нефть: Асад рассказал о третьей мировой войне

Президент Сирии Башар Асад считает конфликт в его стране миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведется опосредованно. Одним из факторов начала войны в САР, по его мнению, можно назвать нефть.

Сирийский лидер обратил внимание, что США всегда стремились разграбить другие государства: отбирали у них нефть, деньги и права, в том числе политические.

Глава государства выразил мнение, что роль «грабителя» Вашингтон исполняет как минимум со времен окончания Второй мировой войны.

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«Не забывайте, что США ведут войну со всем остальным миром. Здесь речь идет о тектонических сдвигах и «землетрясениях». Ведь старый миропорядок, установившийся после Второй мировой войны, себя изжил, особенно после распада Советского Союза. Модель однополярного мира больше не работает. Выделяется ряд восходящих держав вроде России, Китая, Индии и других», — сказал он RT.

Асаду не кажется удивительным тот факт, что Соединенные Штаты вывезли из Сирии нефти на сумму свыше $30 млн в месяц. Он отметил, что время от времени методы Вашингтона обретают новые формы, но в данном случае самым вопиющим практическим примером американской политики служит разграбление нефтяных месторождений.

При этом, как обратил внимание президент Сирии, США не хотят никого признавать в качестве партнера «в деле мирового лидерства» — даже Великобританию, Францию и другие крупные государства.

США считают, что ведут войну за выживание, поскольку теряют свою гегемонию, и в этом заключается основная проблема с этой страной, сказал Асад. Он отметил, что Вашингтон решил бороться с Россией, Ираном, Сирией, которые говорят «нет» их господству в мире. Глава САР, уверен, что Соединенные Штаты будут готовы бороться даже с союзниками, с западными правительствами, если те откажутся признавать их гегемонию.

Он также выразил мнение, что американская сторона строит свою политику методом проб и ошибок.

«Они вторглись в Афганистан — ничего не вышло. Вторглись в Ирак — ничего не вышло. Начали вторгаться в другие страны, но иными способами. Они изменили свой подход», — отметил Асад.

Сирийский лидер напомнил, что США отправили свою армию в Ирак, но поняли, что эта идея провалилась. «Потери были большие, и за это пришлось расплачиваться даже внутри Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

При этом в США отрицают свою личную заинтересованность в сирийской нефти. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что прибыль от контролируемых Вашингтоном нефтяных месторождений на севере Сирии поступает в руки входящих в коалицию «Сирийских демократических сил» (СДС) курдских отрядов.

Представитель комитета начальников штабов ВС США контр-адмирал Уильям Берн подтвердил слова Хоффмана и подчеркнул, что контроль над месторождениями не главная задача для Вашингтона. «Наша задача — это победа над ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ. — «Газета.Ru»), защита нефтяных полей — это второстепенная задача в рамках этой миссии. И цель — лишить прибыли от этих нефтяных полей ИГ», — пояснил Берн.

Как пояснил официальный представитель Пентагона, у террористов ИГ изначально были возможности захватить нефтяные точки, но США находились на севере Сирии, чтобы помешать этому. «У них абсолютно точно были возможности сделать это в 2014 и в 2015 годах. Наши силы, как механизированные, так и пехота, находятся там для того, чтобы помешать этому», — сказал Хоффман.

При этом ранее Асад иронично хвалил президента США Дональда Трампа как раз за то, что он открыто признает: «США нужна нефть».

По этой причине в конце октября он назвал американского лидера лучшим главой государства. Он признал, что это не из-за его политики, а из-за прозрачности заявлений, передавало агентство SANA.

Как подчеркнул президент САР, «реальность заключается в том, что американские президенты — это группа преступников, которые представляют интересы американского лобби», в том числе «нефтяных компаний и производителей оружия».

По его словам, такая ситуация существует «по крайней мере со времен Второй мировой войны». «Что нам еще нужно, кроме как прозрачный оппонент?» — сказал Асад.