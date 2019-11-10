«Не обещаем помогать вечно»: что в США хотят от Украины

Американские власти не могут гарантировать, что будут всегда оказывать помощь Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS. По его словам, в США надеются на скорое достижение соглашения между Москвой и Киевом.

«Я не стану делать предположений, что будет происходить дальше. Надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине», — сказал он, отметив, что считает помощь США важным шагом.

Таким образом советник Трампа ответил на вопрос о том, будут ли США и дальше оказывать военную помощь Украине, «пока Россия не прекратит поддерживать сепаратистов» и не уйдет из Крыма, передает РИА «Новости».

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Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, Москва подчеркивала, что жители Крыма добровольно вошли в состав России, проголосовав на референдуме. Это соответствует международному праву и Уставу ООН.

Также во время ТВ-программы была затронута тема недавнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, который привел к началу процедуры импичмента. О'Брайен заявил, что Трамп в общении с зарубежными лидерами в первую очередь защищает интересы своей страны.

Ранее разгорелся скандал вокруг июльской беседы глав государств. Демократы обвинили Трампа в том, что он якобы давил на своего коллегу, требуя возобновить уголовное дело в отношении Хантера Байдена. Его отец – Джозеф Байден — является одним из главных конкурентов Трампа на предстоящих выборах. В Демократической партии уверены, что нынешний глава США хотел дискредитировать Байдена при помощи иностранного государства. По мнению демократов, Трамп предлагал Украине военную помощь в обмен на возобновление дела о коррупции в компании Burisma.

Стоит отметить, что летом этого года военная помощь Украине действительно была несколько задержана. Американский президент объяснил это тем, что он хотел убедиться, что средства США будут использованы по назначению, а не попадут в руки коррупционеров. Вместе с тем Трамп отрицает все обвинения в давлении и в попытке вмешаться в ход предстоящих выборов.

«Я не оказывал на них никакого давления. И знаете почему? Потому что они хотят делать правильные вещи. И они знают о коррупции. И они, наверное, знают, что Джо Байден и его сын коррумпированы. Они, видимо, это знают», — сказал глава Белого дома в коне сентября.

24 сентября демократы запустили процесс импичмента Дональду Трампу. На следующий день Белый дом опубликовал полную расшифровку разговора Трампа и Зеленского. Глава Украины отметил, что не ожидал, что его слова также будут обнародованы. По его мнению, это «немного подрывает дипломатические отношения» между странами.

Впоследствии СМИ отмечали, что из стенограммы можно сделать вывод, что Зеленский несколько заискивал перед Трампом, называя его «великим учителем».

Вместе с тем главы государств обсуждали вопрос помощи Украине. Тогда Зеленский и Трамп раскритиковали Францию и Германию за то, что они недостаточно помогают своему союзнику. То ли дело США.

Затем разговор зашел о Байдене. Трамп деликатно попросил возобновить это расследование, однако взамен ничего не предлагал. В ответ на это его собеседник сказал, что все будет сделано.

Однако несколькими днями ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что уголовного дела в отношении газовой компании Burisma не ведется. «Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может, таких производств есть несколько», — рассказал он в интервью LB.

В то же время во время допросов по расследованию импичмента посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что Трамп все-таки давил на своего украинского коллегу. По словам дипломата, американский лидер пообещал возобновить военную помощь Киеву в размере $391 млн, а также провести личную встречу с Зеленским в обмен на согласие украинского лидера начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына.