Киевский опрос: жители ДНР и ЛНР хотят в Россию

Больше половины жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) хотят, чтобы эти территории вошли в состав России. Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего. Его результаты опубликовали в интернет-издании «Зеркало недели».

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Согласно размещенным сведениям, в составе России самопровозглашенные республики видят 64,3% их жителей.

При этом 13,4% считают, что эти территории должны стать «частью России, но с особым статусом».

Желание вернуться в состав Украины выразили 18,5% опрошенных. При этом «быть частью Украины как прежде» захотели 5,1% респондентов, а 13,4% готовы войти в состав этой страны с особым статусом.

По данным исследования общественного мнения, на вопрос о том, где должен быть закреплен особый статус Донбасса, 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% — что в отдельном законе. В издании пояснили, что 6,8% опрошенных вообще не слышали о минских соглашениях, а остальные затруднились ответить.

41,3% респондентов выразили мнение, что на территории самопровозглашенных республик должны быть свои независимые от Украины суды, прокуратура и полиция. 36,8% респондентов захотели, чтобы правоохранительная система подчинялась Украине, в то время как 14,2% — против подчинения этому государству.

Полной независимости самопровозглашенных республик хотят 16,2% опрошенных жителей республик.

Они также комментировали сам вооруженный конфликт в регионе. Большинство респондентов — более 96% — выразили мнение, что за боевые действия в Донбассе ответственны украинские власти, которые пришли после событий на Майдане.

Среди виновников этих событий жители ДНР и ЛНР назвали также США (89,2%), местных активистов Майдана (85,3%), Евросоюз (76,7%) и украинские власти до Майдана (79,9%).

Исследование проводили Украинский институт и издание «Зеркало недели» при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп» с 7 по 31 октября 2019 года. Всего было опрошено 1606 респондентов, из которых 800 — в ЛНР и 806 — в ДНР. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

При этом в конце августа издание Deutsche Welle со ссылкой на опрос, проведенный берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) с февраля по март текущего года, сообщало, что большинство жителей Донбасса — 54,5% — считают самопровозглашенные республики территорией Украины. При этом 31% из них хотят автономии в составе Украины, а 23,5% поддерживают возвращение в качестве Донецкой и Луганской областей.

Результаты опроса свидетельствовали о том, вхождения республик в состав России хотят 18,3% респондентов, а 27,3% были согласны сделать это только при предоставлении ДНР и ЛНР автономного статуса.

Что касается подконтрольной Киеву части Донбасса, согласно опросу, более 95% жителей считают самопровозглашенные республики украинскими, а 2,3% хотели бы войти в состав России. Опросы в этих районах проводили лично, а на неподчиняющихся украинским властям территориях — по телефону, уточнили в издании.

Результаты опроса Украинского института будущего появились на фоне отвода войск военных ДНР и бойцов ВСУ в селе Петровское. Он начался в полдень (13.00 мск) 9 ноября. Перед этим стороны запустили белые сигнальные ракеты и таким образом заявили, что готовы начать разведение сил в этой пилотной зоне. Первыми подали знак ополченцы.

Успешное проведение этого процесса значительно увеличит шансы на то, что лидеры «нормандской четверки» — Украина, РФ, Франция и Германия — встретятся в ближайшее время. Ранее об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отмечал, что согласование «формулы Штайнмайера» и разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе были условиями для встречи стран-членов «нормандского формата».

«Я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться «нормандской четверкой», потому что главный результат — это договоренности о прекращении войны», — подчеркнул глава государства.