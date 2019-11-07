Победа Зеленского: Донецк и Киев отводят войска

Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) запустили белые сигнальные ракеты вблизи села Петровское. Таким образом стороны заявили, что готовы начать разведение сил в этой пилотной зоне, передает РИА «Новости».

Первыми подали знак ополченцы. Отвод войск начался в полдень (13.00 мск) 9 ноября. Если процесс пройдет успешно, то шансы на то, что лидеры «нормандской четверки» встретятся в ближайшее время, значительно увеличатся. Глава Украины Владимир Зеленский ждет этого уже несколько месяцев.

Украина и ДНР несколько дней не могли договориться о единой дате начала процесса. Украинская сторона утверждала, что она готова начать разведение уже в пятницу, 8 ноября, а ополченцы называли 9 ноября.

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Этот вопрос удалось урегулировать ОБСЕ. Накануне прошли переговоры сторон со спецпредставителем международной организации Мартином Сайдиком. Как отметили в ДНР, «благодаря его личной активной позиции удалось добиться конструктива» и договориться о дате, которая подходит обеим сторонам. В итоге для начала разведения сил был выбран полдень (13.00 мск) 9 ноября.

Командующий операцией объединенных сил Украины Владимир Кравченко заявил, что в течение недели ВСУ не зафиксировали нарушений тишины, а значит можно начинать разведение войск.

При этом, сообщениям ДНР, за последние сутки силовики нарушили режим перемирия 11 раз. За неделю, по словам замначальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ выпустили по территории республики более 600 мин и снарядов.

За ноябрь это уже вторая попытка развести силы вблизи Петровского. Так, ранее единым днем фактического начала отвода был назначен понедельник. Еще 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на последнем отрезке состоится именно 4 ноября.

«Если будет все безопасно в Петровском в течение недели, вы знаете, что семь дней должна быть тишина, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», — пообещал он на совместном с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом брифинге в Киеве.

Тогда же глава государства напомнил об условиях встречи в «нормандском формате». По его словам, лидеры Украины, России, Франции и Германии должны встретиться после того, как стороны отведут свои войска от поселка. Этот пункт был одним из основных, наравне с разведением сил вблизи Золотого, после согласования 1 октября «формулы Штайнмайера», которая предполагает предоставления республикам Донбасса особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов.

«Я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться «нормандской четверкой», потому что главный результат — это договоренности о прекращении войны», — уверен глава Украины.

Однако в понедельник стороны уже в который раз не смогли начать отводить свои войска, хотя ополченцы пустили белые сигнальные ракеты, показывая, что они готовы к началу процесса.

По словам украинских дипломатов, от бойцов ВСУ не последовало зеркальных действий, так как был нарушен режим тишины. «Что касается неразведения в зоне Петровского, то вы знаете, что, по нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня. Но несколько дней тому назад были обстрелы в районе разведения… это было зафиксировано СММ ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести разведение», — сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко 4 ноября. В ДНР бездействие силовиков восприняли как саботаж.

В то время, пока силовики и ополченцы не могут договориться о дате разведения сил вблизи Петровского, у села Золотое, что находится в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), отвод уже состоялся.

Начался процесс 29 октября. На все про все у сторон было три дня. Они уложились в этот срок, и уже 1 ноября Народная милиция ЛНР и Киев сообщили о завершении разведения сил.

Спустя три дня луганские власти заявили о начале разминирования. «Сегодня, 4 ноября, согласно плана-графика, силами МЧС при поддержке представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) начались работы по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений», — сказал представитель ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.

Он уточнил, что все действия согласованы с ОБСЕ. Организация, в свою очередь, подтвердила, что украинская сторона начала разминирование в зеркальном порядке. Военные народной республики намерены закончить все работы к 26 ноября, в то время как «украинская сторона прислала гарантии безопасности до 4 декабря».

Разведение сил происходит по определенной схеме. Войска обеих сторон должны отойти не менее, чем на один километр от линии соприкосновения. При этом противники оставляют свои позиции в зеркальном порядке, то есть одновременно. Основное условие начала разведения сил — соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней.

В то же время этот процесс проходит последовательно. Сначала как силовики, так и ополченцы, отводят личный состав войск, затем они демонтируют свои инженерные сооружения и разминируют территории.

При этом, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, сторонам в мирном процессе предстоит еще многое. Например, предоставить амнистию участникам боевых действий со стороны ополченцев, возобновить экономические связи с Донбассом, отменить блокаду, а также закрепить особый статус республик в украинской конституции.

Стоит отметить, что после того, как в Минске была согласована «формула Штайнмайера», по всей Украине прошли акции протеста. Самые массовые из них состоялись 6 и 14 октября в Киеве. По неофициальным данным, на каждом из митингов собралось порядка 5-10 тыс. человек. Среди протестующих в основном были украинские националисты.

Они выступили с резкой критикой документа, а также с требованием выйти из минских соглашений. Кроме того, радикалы хотели, чтобы Киев не проводили разведение войск в Донбассе. По их мнению, этот шаг является капитуляцией Украины.

Радикалы были настроены решительно: они поехали прямиком в пилотные зоны, чтобы помешать властям страны осуществить задуманное. Они отправились в Золотое, однако националистам не удалось надолго задержаться на этой территории. К ним неожиданно приехал президент страны Владимир Зеленский и потребовал «убрать оружие». Когда разговор зашел о протестных акциях, тон беседы изменился.

«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — заявил Зеленский. Затем он еще раз напомнил о своем требовании и удалился в окружении советников. Произошло это за три дня до начала отвода сил из района села Золотое.

Вместе с тем, как отмечает Народная милиция ЛНР, националисты вернулись в Золотое. Так, сегодня в ведомстве отметили, что они находятся на подконтрольной Киеву территории и «открыто игнорируют» распоряжения украинских властей. Республиканские правоохранители призвали ОБСЕ вмешаться в происходящее.

Все попытки Украины урегулировать конфликт в Донбассе могут пройти впустую, если она направит в освободившиеся пилотные зоны полицейских и нацгвардейцев. Власти самопровозглашенных республик отметили, что в таком случае будут готовы предпринять зеркальные меры.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, рамочное решение минской контактной группы не допускает нахождения на этих участках сил и средств каких-либо вооруженных формирований. Он добавил, что такие действия со стороны Киева могут привести к тому, что «процесс разведения на новых участках станет неосуществимым».